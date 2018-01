[{"available":true,"c_guid":"c357b326-512a-4257-b460-46e4060fa1f1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Eddig több mint 70 ezer támogatója van annak a petíciónak, amely erősebb jogi védelmet követel a női alkalmazottak számára a szexuális zaklatással szemben annak nyomán, hogy a Financial Times című brit lap leleplező cikket tett közzé egy brit férfiklub adománygyűjtő vacsorájáról, amelyen a tehetős üzletemberekből álló vendégsereg fogdosta és szexuálisan zaklatta a hoszteszeket.","shortLead":"Eddig több mint 70 ezer támogatója van annak a petíciónak, amely erősebb jogi védelmet követel a női alkalmazottak...","id":"20180125_Peticiot_inditottak_a_noi_dolgozok_vedelmeert_a_londoni_ferfibal_utan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c357b326-512a-4257-b460-46e4060fa1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b9a1ee-70a7-4ac8-8292-a7e51685cb67","keywords":null,"link":"/elet/20180125_Peticiot_inditottak_a_noi_dolgozok_vedelmeert_a_londoni_ferfibal_utan","timestamp":"2018. január. 25. 16:59","title":"Petíciót indítottak a női dolgozók védelméért a londoni férfibál után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4663a791-73de-49b9-b811-9221c46d55f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állami építkezésen dolgozik alvállalkozóként a miniszterelnök apjának cége a Direkt36 által kiperelt iratok szerint, pedig Orbán Viktor korábban azt hangoztatta: fontosnak tartja, hogy családtagjai ne vegyenek részt állami beruházásokon.","shortLead":"Állami építkezésen dolgozik alvállalkozóként a miniszterelnök apjának cége a Direkt36 által kiperelt iratok szerint...","id":"20180125_havasi_orban_apjanak_cegei_soha_nem_indultak_allami_vagy_unios_palyazaton","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4663a791-73de-49b9-b811-9221c46d55f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c9b2bb-fc74-4eb1-ac66-ed30160e143f","keywords":null,"link":"/itthon/20180125_havasi_orban_apjanak_cegei_soha_nem_indultak_allami_vagy_unios_palyazaton","timestamp":"2018. január. 25. 21:24","title":"Havasi: Orbán apjának cégei soha nem indultak állami vagy uniós pályázaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"978fbb7d-5825-4ba9-81b6-23f5bbf9fc21","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több tucatnyian megsérültek. ","shortLead":"Több tucatnyian megsérültek. ","id":"20180125_Kisiklott_egy_vonat_Olaszorszagban_legalabb_ketten_meghaltak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=978fbb7d-5825-4ba9-81b6-23f5bbf9fc21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4535341d-faa0-4ee0-b1ed-b572721bbd9a","keywords":null,"link":"/vilag/20180125_Kisiklott_egy_vonat_Olaszorszagban_legalabb_ketten_meghaltak","timestamp":"2018. január. 25. 09:06","title":"Kisiklott egy vonat Olaszországban, legalább ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a744595-927e-4f1d-9a7a-ceb9114ccd4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első fokon is neki adtak igazat, a másodfok pedig helybenhagyta a korábbi ítéletet.","shortLead":"Első fokon is neki adtak igazat, a másodfok pedig helybenhagyta a korábbi ítéletet.","id":"20180124_Masodfokon_is_nyert_Gulyas_Marton_az_Origo_es_a_Ripost_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a744595-927e-4f1d-9a7a-ceb9114ccd4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451dea8b-2275-4d12-847e-80d3c071b627","keywords":null,"link":"/itthon/20180124_Masodfokon_is_nyert_Gulyas_Marton_az_Origo_es_a_Ripost_ellen","timestamp":"2018. január. 24. 12:59","title":"Másodfokon is nyert Gulyás Márton az Origo és a Ripost ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"374caa3d-7f8a-4ac3-8ef9-4b635d414284","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az üzletember Davosban rendesen kiosztotta Orbán Viktor miniszterelnököt, és lesújtó képet festett az ellenzékről is.","shortLead":"Az üzletember Davosban rendesen kiosztotta Orbán Viktor miniszterelnököt, és lesújtó képet festett az ellenzékről is.","id":"20180125_Soros_Orban_nagy_sikerrel_mukodteti_a_maffiaallamat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=374caa3d-7f8a-4ac3-8ef9-4b635d414284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa7fc10-a6f5-4062-8bae-ad912e4ead29","keywords":null,"link":"/itthon/20180125_Soros_Orban_nagy_sikerrel_mukodteti_a_maffiaallamat","timestamp":"2018. január. 25. 22:47","title":"Soros: \"Orbán nagy sikerrel működteti a maffiaállamát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f0b77f-3b0e-4bea-b21a-5daba155e9f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyílt levelet írt Kellermayer Miklós pécsi orvos, sejtkutató professzor Mellár Tamásnak, aki közgazdászként szintén egyetemi tanár, de politikusi pályára lépett és elindul a baranyai 1-es választókerületben.","shortLead":"Nyílt levelet írt Kellermayer Miklós pécsi orvos, sejtkutató professzor Mellár Tamásnak, aki közgazdászként szintén...","id":"20180124_Jezus_szavaival_megy_neki_Mellar_Tamasnak_a_pecsi_professzor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57f0b77f-3b0e-4bea-b21a-5daba155e9f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1cc09e-b671-49fb-ab4f-f4b70997595f","keywords":null,"link":"/itthon/20180124_Jezus_szavaival_megy_neki_Mellar_Tamasnak_a_pecsi_professzor","timestamp":"2018. január. 24. 16:36","title":"Jézus szavaival megy neki Mellár Tamásnak a pécsi professzor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ee60fa-cfb7-4ac2-91e3-cdc3a43d26ec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Bologna harmincas évekbeli magyar edzőjének nevét veszi fel egy lelátórész. ","shortLead":"A Bologna harmincas évekbeli magyar edzőjének nevét veszi fel egy lelátórész. ","id":"20180125_Magyar_nevet_kap_a_bolognai_stadion_egy_resze","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34ee60fa-cfb7-4ac2-91e3-cdc3a43d26ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef900c9-2bbf-4d30-a268-491e8bd0438f","keywords":null,"link":"/sport/20180125_Magyar_nevet_kap_a_bolognai_stadion_egy_resze","timestamp":"2018. január. 25. 11:53","title":"Magyar nevet kap a bolognai stadion egy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a6f4e86-f79a-4a72-91e5-732100de4a73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Melegh Attila azt mondja, senki nem beszélt olyanról, amit Halász János frakciószóvivő állít. ","shortLead":"Melegh Attila azt mondja, senki nem beszélt olyanról, amit Halász János frakciószóvivő állít. ","id":"20180124_Megszolalt_a_Fidesz_altal_betamadott_tudos","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a6f4e86-f79a-4a72-91e5-732100de4a73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dca7a31-fbe0-4b17-9aaa-f64b958787f2","keywords":null,"link":"/itthon/20180124_Megszolalt_a_Fidesz_altal_betamadott_tudos","timestamp":"2018. január. 24. 17:03","title":"Cáfolja a Fideszt a betámadott tudós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]