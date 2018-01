[{"available":true,"c_guid":"3b5fc41f-635a-48ea-a1fe-6f2bf74639e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A horvát Rimac már a Genfi Autószalonra készül, meg is mutatták, mivel.","shortLead":"A horvát Rimac már a Genfi Autószalonra készül, meg is mutatták, mivel.","id":"20180125_rimac_concept_two_genfi_autoszalon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b5fc41f-635a-48ea-a1fe-6f2bf74639e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b17737e-85e1-45f4-be1d-6e6ed764e166","keywords":null,"link":"/cegauto/20180125_rimac_concept_two_genfi_autoszalon","timestamp":"2018. január. 25. 09:26","title":"Milyen Tesla? 1240 lóerős a horvátok új elektromos autója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8ee99d-43ce-48aa-a080-b36f72a29ab2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országukban a demokráciát módszeresen lebontó vezetők között szerepel a The New York Times magyarázó videójában. ","shortLead":"Az országukban a demokráciát módszeresen lebontó vezetők között szerepel a The New York Times magyarázó videójában. ","id":"20180125_orban_putyin_erdogan_nyt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe8ee99d-43ce-48aa-a080-b36f72a29ab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c32d83a-bcec-4b1d-8ecb-12c87ba5a10b","keywords":null,"link":"/vilag/20180125_orban_putyin_erdogan_nyt","timestamp":"2018. január. 25. 11:15","title":"Orbán Viktor ismét döbbenetes társaságba került a The New York Timesban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c1aabe-c843-485e-ac15-88758092cdaf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány hónap múlva az iraki veterán Tammy Duckworth lesz az első szenátor, aki a hivatali idejében fog szülni. ","shortLead":"Néhány hónap múlva az iraki veterán Tammy Duckworth lesz az első szenátor, aki a hivatali idejében fog szülni. ","id":"20180124_Ilyen_terhesseget_meg_nem_latott_Amerika","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3c1aabe-c843-485e-ac15-88758092cdaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9731a2-1bbb-45bc-a74e-78c0274ae79e","keywords":null,"link":"/elet/20180124_Ilyen_terhesseget_meg_nem_latott_Amerika","timestamp":"2018. január. 24. 11:04","title":"Ilyen terhességet még nem látott Amerika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"279c8c36-fd87-4b91-9f79-b76296c02f90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Checkmarx kiberbiztonsági cég szakemberei szerint a hackerek könnyen ellophatják a Tinderhez tartozó személyes adatainkat, azokat ugyanis semmilyen titkosítás nem védi.","shortLead":"A Checkmarx kiberbiztonsági cég szakemberei szerint a hackerek könnyen ellophatják a Tinderhez tartozó személyes...","id":"20180126_tinder_biztonsagi_res_titkositas_hacker","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=279c8c36-fd87-4b91-9f79-b76296c02f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62453fc9-82a4-46b1-9224-fb0fb9db5afd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180126_tinder_biztonsagi_res_titkositas_hacker","timestamp":"2018. január. 26. 09:03","title":"Szokott Tinderezni? Akkor van egy igen rossz hírünk: minden adata kikerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c75e979-a353-4eb7-a281-8ea5fab19e3f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Larry Nassar ellen 160 nő vallott.","shortLead":"Larry Nassar ellen 160 nő vallott.","id":"20180124_175_evre_iteltek_az_amerikai_tornaszokat_zaklato_orvost","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c75e979-a353-4eb7-a281-8ea5fab19e3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c82f56-7870-4c41-a324-07eb2d15c7aa","keywords":null,"link":"/sport/20180124_175_evre_iteltek_az_amerikai_tornaszokat_zaklato_orvost","timestamp":"2018. január. 24. 19:28","title":"175 évre ítélték az amerikai tornászokat zaklató orvost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6e1f0b-c3be-40c1-adf8-fa33eb8821a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A neves Apple-szakértő szerint életciklusának végéhez közeledhet az eredeti jubileumi iPhone, az iPhone X.","shortLead":"A neves Apple-szakértő szerint életciklusának végéhez közeledhet az eredeti jubileumi iPhone, az iPhone X.","id":"20180124_vege_lehet_nyaron_az_eredeti_jubileumi_iphone_eletciklusanak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e6e1f0b-c3be-40c1-adf8-fa33eb8821a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1a71b7-741d-4906-a6c5-1de384a93b69","keywords":null,"link":"/tudomany/20180124_vege_lehet_nyaron_az_eredeti_jubileumi_iphone_eletciklusanak","timestamp":"2018. január. 24. 13:00","title":"Lemond az Apple a jubileumi iPhone-ról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de07ca65-15bf-4723-aa2f-9c6462b5c9d6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hosszú Katinka a sérüléstől fél, ezért sem versenyzik.","shortLead":"Hosszú Katinka a sérüléstől fél, ezért sem versenyzik.","id":"20180124_Hosszu_Katinka_A_formam_nem_az_igazi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de07ca65-15bf-4723-aa2f-9c6462b5c9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bfea1b9-12cc-4298-aad5-f0a344486c0e","keywords":null,"link":"/sport/20180124_Hosszu_Katinka_A_formam_nem_az_igazi","timestamp":"2018. január. 24. 11:21","title":"Hosszú Katinka: A formám nem az igazi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d1841c-5593-487d-965e-72636d9af26f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szerdán délben sorsoltak a svájci Lausanne-ban a legújabb UEFA-sorozaton, a Nemzetek Ligáján, a magyar labdarúgó-válogatott a görög, a finn és az észt csapattal mérkőzik a C osztályban. ","shortLead":"Szerdán délben sorsoltak a svájci Lausanne-ban a legújabb UEFA-sorozaton, a Nemzetek Ligáján, a magyar...","id":"20180124_Jon_a_Nemzetek_Ligaja_rovidesen_kiderul_kikkel_csapnak_ossze_Dzsudzsakek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22d1841c-5593-487d-965e-72636d9af26f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d66e31-276f-4165-a52a-9e6410eb9947","keywords":null,"link":"/sport/20180124_Jon_a_Nemzetek_Ligaja_rovidesen_kiderul_kikkel_csapnak_ossze_Dzsudzsakek","timestamp":"2018. január. 24. 12:03","title":"Sorsoltak, kiderült, kikkel csapnak össze Dzsudzsákék a Nemzetek Ligáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]