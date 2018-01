[{"available":true,"c_guid":"68393ab6-da1a-4136-9fcd-64631d8d0efb","c_author":"Szarvas Koppány Bendegúz","category":"itthon","description":"Létezik koherens érvelés a választási bojkott mellett. Csak nem értek egyet vele. ","shortLead":"Létezik koherens érvelés a választási bojkott mellett. Csak nem értek egyet vele. ","id":"20180126_bojkott_oke_utana_szarvas_koppany_bendeguz_vita","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68393ab6-da1a-4136-9fcd-64631d8d0efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c85a9e3-8b67-409d-a7f6-c0a9ae220fe5","keywords":null,"link":"/itthon/20180126_bojkott_oke_utana_szarvas_koppany_bendeguz_vita","timestamp":"2018. január. 26. 15:00","title":"Bojkott? Oké. És utána?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8991891b-3294-4a10-83e6-7d3f024dad99","c_author":"hvg.hu/atlatszo.blog.hu","category":"vilag","description":"Zeman többször is Putyin barátjának nevezte magát, de ez a csehek többségét nem zavarta.\r

","shortLead":"Zeman többször is Putyin barátjának nevezte magát, de ez a csehek többségét nem zavarta.\r

","id":"20180127_Nagyon_szoros_befuto_utan_Zeman_marad_a_cseh_elnok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8991891b-3294-4a10-83e6-7d3f024dad99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed6c1fc-f1a4-4a3e-a746-09c91e9809d5","keywords":null,"link":"/vilag/20180127_Nagyon_szoros_befuto_utan_Zeman_marad_a_cseh_elnok","timestamp":"2018. január. 27. 15:58","title":"Nagyon szoros befutó után Zeman marad a cseh elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06396e9-1dcb-499e-ae46-0ecd82ed68b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Milyen hosszú lenne a valóságban a sor, ha a különböző egészségügyi ellátásra várók egymás mögé állnának? Ezt mutatta meg a Momentum Mozgalom akciójával, amikor éjszaka lábnyomokat fújt az aszfaltra. Az epekőműtétre várók, például a Parlamenttől egészen az Emberi Erőforrások Minisztériumáig állnának, persze ha a kiérkező rendőröktől meg tudják közelíteni az épületet. Videó.","shortLead":"Milyen hosszú lenne a valóságban a sor, ha a különböző egészségügyi ellátásra várók egymás mögé állnának? Ezt mutatta...","id":"20180126_momentum_korhazi_varolistak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a06396e9-1dcb-499e-ae46-0ecd82ed68b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ba1a42-7092-4c5c-960a-95a326222330","keywords":null,"link":"/itthon/20180126_momentum_korhazi_varolistak","timestamp":"2018. január. 26. 08:49","title":"A Momentum járdára festette az epekövesek sorát, erre több hullámban érkeztek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902a3bd5-b02c-45fe-a96f-ecccdafd0061","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky Lab szakembergárdája több, különböző súlyos sebezhetőséget talált a HASP (Hardware Against Software Piracy) rendszerében, amelyet széles körben használnak a vállalati és az ipari vezérlőrendszerek esetében az engedélyezett szoftverek aktiválásához. Világszerte a sérülékeny technológiával érintett rendszerek száma több százezerre tehető.","shortLead":"A Kaspersky Lab szakembergárdája több, különböző súlyos sebezhetőséget talált a HASP (Hardware Against Software Piracy...","id":"20180126_vallalati_szoftver_hasp_biztonsagi_resek_szoftverfrissites_kaspersky_lab","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=902a3bd5-b02c-45fe-a96f-ecccdafd0061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"943db99e-db61-40fe-a39e-198c37b3e029","keywords":null,"link":"/tudomany/20180126_vallalati_szoftver_hasp_biztonsagi_resek_szoftverfrissites_kaspersky_lab","timestamp":"2018. január. 26. 07:02","title":"14 biztonsági rést találtak az egyik szoftverben, melyet több százezer cég használ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2ec196-68bc-483a-a3c6-5c494ec930f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lincoln sofőrje nem akarta, hogy igazoltassák, így menekülőre fogta a dolgot.","shortLead":"A Lincoln sofőrje nem akarta, hogy igazoltassák, így menekülőre fogta a dolgot.","id":"20180127_autos_uldozes_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f2ec196-68bc-483a-a3c6-5c494ec930f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0041f57-67f4-4d30-a4ae-1a2965b5c052","keywords":null,"link":"/cegauto/20180127_autos_uldozes_video","timestamp":"2018. január. 27. 12:36","title":"Szóval így kezdődik egy autós üldözés Amerikában (is) – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök Davosban meglebegtette azt is, hogy megfontolná a visszatérést az ázsiai és csendes-óceáni szabadkereskedelmi övezetbe.","shortLead":"Az amerikai elnök Davosban meglebegtette azt is, hogy megfontolná a visszatérést az ázsiai és csendes-óceáni...","id":"20180125_trump_vegre_eros_dollart_akarok_latni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24d5894-1506-423b-b295-147f27037aec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180125_trump_vegre_eros_dollart_akarok_latni","timestamp":"2018. január. 25. 22:10","title":"Trump: Végre erős dollárt akarok látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2b5550-f24a-4e9e-a56f-5aa9fd1f17a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump egy szélsőségesen muszlimellenes brit szervezet több videóját is megosztotta korábban. A brit ITV-nek adott interjúban azt állította: nem tudta, hogy a szervezet rasszisták és fasiszták gyülekezete.","shortLead":"Donald Trump egy szélsőségesen muszlimellenes brit szervezet több videóját is megosztotta korábban. A brit ITV-nek...","id":"20180126_trump_elismerte_hogy_nem_tudta_mit_oszt_meg_a_twitteren","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e2b5550-f24a-4e9e-a56f-5aa9fd1f17a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c82dbc-b795-4522-bd4e-6ae436889d48","keywords":null,"link":"/vilag/20180126_trump_elismerte_hogy_nem_tudta_mit_oszt_meg_a_twitteren","timestamp":"2018. január. 26. 10:28","title":"Trump elismerte, hogy nem tudta, mit osztott meg a Twitteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d0a1a4-618d-4103-981e-f655b0760bd2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új ikon kerül be az iOS 11.3-ba, ami egy igen fontos, a felhasználó adatait védő új funkcióra hívja fel a figyelmet.","shortLead":"Egy új ikon kerül be az iOS 11.3-ba, ami egy igen fontos, a felhasználó adatait védő új funkcióra hívja fel a figyelmet.","id":"20180127_uj_adatvedelmi_ikon_az_ios113ban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88d0a1a4-618d-4103-981e-f655b0760bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0ebaea-541e-4311-986b-ab9c7c9469f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180127_uj_adatvedelmi_ikon_az_ios113ban","timestamp":"2018. január. 27. 17:00","title":"Jön egy ikon az új iOS-be, fontos szerepe lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]