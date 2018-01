[{"available":true,"c_guid":"69ac12ab-3050-4de7-99af-a1fcbe446131","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vámos hivatalos Facebook-oldalán üzent barátjának.","shortLead":"Vámos hivatalos Facebook-oldalán üzent barátjának.","id":"20180127_Kern_Andras_Vamos_Miklos_vers","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69ac12ab-3050-4de7-99af-a1fcbe446131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a428bf18-74b2-4b28-9ed9-dfaa960549cb","keywords":null,"link":"/kultura/20180127_Kern_Andras_Vamos_Miklos_vers","timestamp":"2018. január. 27. 12:47","title":"\"Kern András éppen most lett hetven, jogalap, hogy hetvenkedhessen\" - verset küldött Vámos Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac8bf45-f822-4b6c-9298-d7b43388852a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lengyel kormányfő emlékeztetett: Izraellel együtt tiltakoztak a \"lengyel haláltáborok\" kifejezés ellen. ","shortLead":"A lengyel kormányfő emlékeztetett: Izraellel együtt tiltakoztak a \"lengyel haláltáborok\" kifejezés ellen. ","id":"20180128_AuschwitzBirkenau_nem_egy_lengyel_elnevezes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bac8bf45-f822-4b6c-9298-d7b43388852a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"006b77b2-c0c2-47bd-ba40-75145529bdd2","keywords":null,"link":"/vilag/20180128_AuschwitzBirkenau_nem_egy_lengyel_elnevezes","timestamp":"2018. január. 28. 13:07","title":"\"Auschwitz-Birkenau nem egy lengyel elnevezés\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f87b429-8735-4bd7-9489-6e5d8cb84727","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A héten kétszer is beszéltünk a Suzukiról, de különböző okok miatt. Mutatjuk, mi történt még a héten.","shortLead":"A héten kétszer is beszéltünk a Suzukiról, de különböző okok miatt. Mutatjuk, mi történt még a héten.","id":"20180128_top_autos_hirek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f87b429-8735-4bd7-9489-6e5d8cb84727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fe08955-8f04-4004-a6cb-0961e6515b24","keywords":null,"link":"/cegauto/20180128_top_autos_hirek","timestamp":"2018. január. 28. 14:21","title":"Tolatóradar: mentő elé akart bevágni a vadul előző suzukis, nagyon rossz vége lett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89324855-8066-42e7-b090-dbe637f032f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180127_A_Belugy_segitett_mindenkinek_eszrevenni_a_kormanyt_szido_MSZPkozlemeny","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89324855-8066-42e7-b090-dbe637f032f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db85793-203e-428d-8b9d-4e119a5af025","keywords":null,"link":"/itthon/20180127_A_Belugy_segitett_mindenkinek_eszrevenni_a_kormanyt_szido_MSZPkozlemeny","timestamp":"2018. január. 27. 17:15","title":"A Belügy segített mindenkinek észrevenni a kormányt szidó MSZP-közleményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acef9412-70a3-4266-a776-85110c928fe3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elég messze jutottunk a lattétól.","shortLead":"Elég messze jutottunk a lattétól.","id":"20180128_A_Starbucks_ujitasatol_elakadt_a_szavunk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acef9412-70a3-4266-a776-85110c928fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7757263-ec6b-4c12-9960-995c9e61de75","keywords":null,"link":"/elet/20180128_A_Starbucks_ujitasatol_elakadt_a_szavunk","timestamp":"2018. január. 28. 21:06","title":"A Starbucks újításától elakadt a szavunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd6f349-4ff5-430f-abe0-658232bba6cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány udvari kutatóintézete, a Századvég Vona kudarcáról is értekezett, és párszakadást is vizionált. \r

","shortLead":"A kormány udvari kutatóintézete, a Századvég Vona kudarcáról is értekezett, és párszakadást is vizionált. \r

","id":"20180127_A_Szazadveg_belso_puccsot_josol_Vona_ellen_beszallva_a_kormanyparti_Jobbikellenes_kampanyba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccd6f349-4ff5-430f-abe0-658232bba6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394384df-694a-44e5-b365-fc286342eb7f","keywords":null,"link":"/itthon/20180127_A_Szazadveg_belso_puccsot_josol_Vona_ellen_beszallva_a_kormanyparti_Jobbikellenes_kampanyba","timestamp":"2018. január. 27. 20:27","title":"A Századvég beszállt a kormánymédia kampányába: belső puccsot jósol Vona ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8991891b-3294-4a10-83e6-7d3f024dad99","c_author":"hvg.hu/atlatszo.blog.hu","category":"vilag","description":"Zeman többször is Putyin barátjának nevezte magát, de ez a csehek többségét nem zavarta.\r

","shortLead":"Zeman többször is Putyin barátjának nevezte magát, de ez a csehek többségét nem zavarta.\r

","id":"20180127_Nagyon_szoros_befuto_utan_Zeman_marad_a_cseh_elnok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8991891b-3294-4a10-83e6-7d3f024dad99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed6c1fc-f1a4-4a3e-a746-09c91e9809d5","keywords":null,"link":"/vilag/20180127_Nagyon_szoros_befuto_utan_Zeman_marad_a_cseh_elnok","timestamp":"2018. január. 27. 15:58","title":"Nagyon szoros befutó után Zeman marad a cseh elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d55acb8c-e34c-43bd-8e93-5c8739be52d1","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kampánynyitó rendezvényt tartott szombat délután a Jobbik, a párt elnöke és miniszterelnök-jelöltje beszédében azt mondta, nem négy év múlva, most kell kormányváltás. Szerinte félszívűek és féleszűek nem tudják legyőzni a Fideszt a baloldalról, csak a Jobbik. Vona beszéde előtt volt népdal, néptánc és szavalás is.","shortLead":"Kampánynyitó rendezvényt tartott szombat délután a Jobbik, a párt elnöke és miniszterelnök-jelöltje beszédében azt...","id":"20180127_Vona_Felszivuek_es_feleszuek_nem_tudjak_levaltani_a_Fideszt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d55acb8c-e34c-43bd-8e93-5c8739be52d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ac041a-9431-49ae-a52a-2fd7c7c0e003","keywords":null,"link":"/itthon/20180127_Vona_Felszivuek_es_feleszuek_nem_tudjak_levaltani_a_Fideszt","timestamp":"2018. január. 27. 14:46","title":"Vona: Orbánt csak le kell fizetni és bármivel megbízható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]