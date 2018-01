Szatmáry Kristóf szerint manipuláltak a felvételek, de amúgy is betörtek a zöldégesbe, és elvitték a pénztárgépet.

Mint arról beszámoltunk, Szatmáry Kristóf, a kereskedelempolitika összehangolásáért felelős miniszteri biztos családjának zöldségesénél a 24.hu újságírói 12 próbavásárlásból 9-szer nem kaptak nyugtát, erről pedig egy rejtett kamerás felvételt is közzétettek. Ugyanígy tett Vajda Zoltán, az Együtt politikusa is. A felvételek szerint a pénztáros nem üti be az online pénztárgépbe a vásárlás összegét, így arról nem értesül a NAV sem.

Szatmár Kristóf szerint azonban ez szemenszedett hazugság és rágalom. Az RTL Klub Híradójának nyilatkozó Szatmáry szerint a bolt biztonsági kamerái mást mutatnak, mint a rejtett kamerás felvételek, de "adatvédelmi okokból" azokat nem hozhatják nyilvánosságra.

A miniszteri biztos azt is mondta, másfél hete betörtek az üzletbe, és némi áru mellett cégpapírokat, valamint pénztárgépeket is elvittek, ezért pedig rendőrségi feljelentést is tettek.

A politikus szerint a 24.hu politikai megrendelésre folytat kampányt ellene, és "egyértelműen manipulált videókkal próbálja a nevetséges hazugságait bizonygatni".

Bár Vajda szerint Szatmárynak le kellene mondania, mert adókat kerül el, a Fidesz kiáll a politikusa mellett, szerintük semmi nem derül ki a videókból.

A NAV csak azt közölte, hogy a törvények szigorúan szabályozzák az adóhatóság eljárásait, Vajda Zoltán viszont állampolgári bejelentést tesz az adóhatóságnál.

Nemrég az is kiderült, hogy Szatmáryék zöldségesét egy be nem jelentett feketemunkás miatt már megbüntette a NAV, de Szatmáry akkor azt mondta, csak "adminisztrációs hiba" történt.