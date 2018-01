[{"available":true,"c_guid":"ca9d150e-bff0-41f8-8335-2e064ee2adf7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pedig még csak nem is volt jelen, felvételről mondott csak pár mondatot.","shortLead":"Pedig még csak nem is volt jelen, felvételről mondott csak pár mondatot.","id":"20180129_Na_ki_kapta_a_legnagyobb_tapsot_a_Grammygalan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca9d150e-bff0-41f8-8335-2e064ee2adf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20cb5af7-df5b-4d7c-84b8-918a0902ec56","keywords":null,"link":"/kultura/20180129_Na_ki_kapta_a_legnagyobb_tapsot_a_Grammygalan","timestamp":"2018. január. 29. 10:45","title":"Na, ki kapta a legnagyobb tapsot a Grammy-gálán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f855be6a-0695-4cef-9f5c-ad4f4200e51c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiller István szerint százezer eltévedt bárány tér vissza az MSZP-be. Ön szerint is?","shortLead":"Hiller István szerint százezer eltévedt bárány tér vissza az MSZP-be. Ön szerint is?","id":"20180129_Kamumeter_Hiller_Istvan_es_a_visszatero_MSZPs_szavazok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f855be6a-0695-4cef-9f5c-ad4f4200e51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f066ef7e-137f-4d7d-abdb-786ccf67f00a","keywords":null,"link":"/itthon/20180129_Kamumeter_Hiller_Istvan_es_a_visszatero_MSZPs_szavazok","timestamp":"2018. január. 29. 12:45","title":"Kamuméter: Hiller István és a visszatérő MSZP-s szavazók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cac54d0-7034-4f5b-a3f5-6a1b36c81162","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hiszen csak beugróként érkezett a férfi kézilabda-Európa-bajnokságra. Ennek ellenére a győztes spanyol válogatott vajdasági születésű kapusát a döntő legjobbjának (MVP) választották.","shortLead":"Hiszen csak beugróként érkezett a férfi kézilabda-Európa-bajnokságra. Ennek ellenére a győztes spanyol válogatott...","id":"20180130_sterbik_nem_voltak_magammal_szemben_nagy_elvarasaim","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cac54d0-7034-4f5b-a3f5-6a1b36c81162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7bca0f-802d-495b-9b8a-3eb4782f8408","keywords":null,"link":"/sport/20180130_sterbik_nem_voltak_magammal_szemben_nagy_elvarasaim","timestamp":"2018. január. 30. 13:33","title":"Sterbik: Nem voltak magammal szemben nagy elvárásaim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf6b141-a0ff-48df-80ba-10b500570de3","c_author":"Szabó M. István","category":"gazdasag","description":"Összeköthetők a norvég tulajdonú mobilszolgáltatóval az utóbbi időben megtörtént esetek, de ettől még nem biztos, hogy egy négy évig elfelejtett ügy felélesztése és Lázár János kinyilatkozása összefügg. Megpróbáltunk rendet rakni a Telenor-kérdésben.","shortLead":"Összeköthetők a norvég tulajdonú mobilszolgáltatóval az utóbbi időben megtörtént esetek, de ettől még nem biztos...","id":"20180129_telenor_meszaros_lorinc_allami_mobilceg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cf6b141-a0ff-48df-80ba-10b500570de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16dc6a28-aca5-4ab6-9276-98e27cf2e498","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180129_telenor_meszaros_lorinc_allami_mobilceg","timestamp":"2018. január. 29. 13:47","title":"Kinézhette-e magának a Telenort Mészáros Lőrinc?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e3fe542-eb5a-4e13-a7e2-761e9f574da2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kurz a magyar demokrácia helyzetét is szóba hozta a találkozójukon. ","shortLead":"Kurz a magyar demokrácia helyzetét is szóba hozta a találkozójukon. ","id":"20180130_Az_osztrak_kancellar_a_jogallamrol_is_beszelgetett_Orbannal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e3fe542-eb5a-4e13-a7e2-761e9f574da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227adb96-cc89-434c-802c-683a6743ea07","keywords":null,"link":"/itthon/20180130_Az_osztrak_kancellar_a_jogallamrol_is_beszelgetett_Orbannal","timestamp":"2018. január. 30. 19:17","title":"Az osztrák kancellár a jogállamról is beszélgetett Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd094aa7-8d1d-439e-9708-d45823e3e8a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés elnöke közlésre átengedte el nem mondott beszédét a Magyar Hírlapnak, ebből pedig tudjuk, ő kifejezetten üdvözölte volna, ha a Horthy Miklós tiszteletére rendezett szentmise a holokauszt-emléknapra esik.","shortLead":"Az Országgyűlés elnöke közlésre átengedte el nem mondott beszédét a Magyar Hírlapnak, ebből pedig tudjuk, ő...","id":"20180130_Lezsak_ezt_mondta_volna_Auschwitz_emleknapjan_a_zsidok_meltanyoljak_Horthyt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd094aa7-8d1d-439e-9708-d45823e3e8a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cbd6212-0ee8-4c70-bcce-accb223d56ad","keywords":null,"link":"/itthon/20180130_Lezsak_ezt_mondta_volna_Auschwitz_emleknapjan_a_zsidok_meltanyoljak_Horthyt","timestamp":"2018. január. 30. 08:52","title":"Lezsák ezt mondta volna Auschwitz emléknapján: A zsidók méltányolják Horthyt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f4fcf39-02d3-4407-9bf5-4ba1b2a4f45f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az U21-es magyar vitorlázó a felnőttek között érte el a hatalmas sikert.","shortLead":"Az U21-es magyar vitorlázó a felnőttek között érte el a hatalmas sikert.","id":"20180129_eremfutamot_nyert_a_fantasztikusan_vitorlazo_erdi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f4fcf39-02d3-4407-9bf5-4ba1b2a4f45f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4effb11f-26f1-4674-a13d-0f25b176aa00","keywords":null,"link":"/sport/20180129_eremfutamot_nyert_a_fantasztikusan_vitorlazo_erdi","timestamp":"2018. január. 29. 09:56","title":"Éremfutamot nyert a fantasztikusan vitorlázó Érdi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938dbdb2-7f22-4505-b237-3e301a3ceadc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180130_Igy_tunkol_Orban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=938dbdb2-7f22-4505-b237-3e301a3ceadc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf3adba-db63-4551-8483-06c6ce5cd1d1","keywords":null,"link":"/itthon/20180130_Igy_tunkol_Orban","timestamp":"2018. január. 30. 10:58","title":"Így tunkol Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]