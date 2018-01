[{"available":true,"c_guid":"938dbdb2-7f22-4505-b237-3e301a3ceadc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előre elrendezett sajtótájékoztatót tart majd az osztrák kancellár Orbánnal. Állítólag a Népszabadságot bezáró médiavállalkozóval is találkozott. \r

\r

","shortLead":"Előre elrendezett sajtótájékoztatót tart majd az osztrák kancellár Orbánnal. Állítólag a Népszabadságot bezáró...","id":"20180130_Orban_Becsben_is_menekul_a_sajto_elol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=938dbdb2-7f22-4505-b237-3e301a3ceadc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b87f4d-38ac-41cf-a21d-5bd5c4b3f171","keywords":null,"link":"/itthon/20180130_Orban_Becsben_is_menekul_a_sajto_elol","timestamp":"2018. január. 30. 11:59","title":"Orbán Bécsben is menekül a sajtó elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9567d4b2-dce2-49b1-8292-70958862ff8e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 35 éves, már edzőként dolgozó sportolót kórházban ápolják. ","shortLead":"A 35 éves, már edzőként dolgozó sportolót kórházban ápolják. ","id":"20180131_infarktust_kapott_takacs_akos_egykori_valogatott_focista","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9567d4b2-dce2-49b1-8292-70958862ff8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0828ba1-df53-4973-8714-4fd1cb67e8f5","keywords":null,"link":"/sport/20180131_infarktust_kapott_takacs_akos_egykori_valogatott_focista","timestamp":"2018. január. 31. 09:49","title":"Infarktust kapott Takács Ákos egykori válogatott focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Chrome legfrissebb verziójában egy egész weboldalt lenémíthatunk, így azon kattintgatva máshol sem hallhatjuk majd a videók hangját.","shortLead":"A Google Chrome legfrissebb verziójában egy egész weboldalt lenémíthatunk, így azon kattintgatva máshol sem hallhatjuk...","id":"20180130_google_chrome_webhely_nemitasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f871f34-1198-4d89-8839-6de1d6c5861a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180130_google_chrome_webhely_nemitasa","timestamp":"2018. január. 30. 07:02","title":"Idegesítik az automatikusan elinduló videók/hangok a neten? Akkor imádni fogja a Google Chrome új funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e9aa9e-563a-47c4-bf8d-2292f457f53c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd azt írta, másik nyolc párttal együtt ők is segíteni fogják az aláírásgyűjtést. ","shortLead":"A Párbeszéd azt írta, másik nyolc párttal együtt ők is segíteni fogják az aláírásgyűjtést. ","id":"20180130_Az_ellenzeki_partok_is_beallnak_a_3as_metros_nepszavazas_moge","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7e9aa9e-563a-47c4-bf8d-2292f457f53c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d515c684-4e10-4c61-878b-53f66d70a075","keywords":null,"link":"/itthon/20180130_Az_ellenzeki_partok_is_beallnak_a_3as_metros_nepszavazas_moge","timestamp":"2018. január. 30. 16:03","title":"Az ellenzéki pártok is beállnak a 3-as metrós népszavazás mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d64f8f-24cc-439a-8847-4f54e7cc2e85","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Egy projektben bekövetkezett kudarcok, a szoros határidők, de akár a vakációk és ünnepek is magas megterhelést jelenthetnek. A fókusz fenntartása és az energiagazdálkodás ilyenkor kritikus fontosságúvá válik, mivel a feladatok teljes megterhelést jelentenek. Vajon mit tehetünk egy-egy munkakrízis esetén azért, hogy hatékonyabban gazdálkodjunk energiánkkal?","shortLead":"Egy projektben bekövetkezett kudarcok, a szoros határidők, de akár a vakációk és ünnepek is magas megterhelést...","id":"20180129_5_tipp_hogyan_takarekoskodj_az_energiaiddal_munkahelyi_krizis_eseten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70d64f8f-24cc-439a-8847-4f54e7cc2e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73343091-2294-40e8-b2e9-3a4c5fbc6fe8","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180129_5_tipp_hogyan_takarekoskodj_az_energiaiddal_munkahelyi_krizis_eseten","timestamp":"2018. január. 29. 16:00","title":"5 tipp, hogyan takarékoskodj az energiáiddal munkahelyi krízis esetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"1f68e0d9-1aaf-4b67-98be-2e866e385706","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"7801813c-6b2a-4401-bff6-37f1ed0089ad","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szakértők szerint felelőtlenség 13 év alatti gyerekeket Facebook-használatra csábítani. ","shortLead":"Szakértők szerint felelőtlenség 13 év alatti gyerekeket Facebook-használatra csábítani. ","id":"20180130_Gyermekvedelmi_szervezetek_akadtak_ki_a_Facebook_uj_fejlesztesen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7801813c-6b2a-4401-bff6-37f1ed0089ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3b8323-413d-465c-985b-3787713f36f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180130_Gyermekvedelmi_szervezetek_akadtak_ki_a_Facebook_uj_fejlesztesen","timestamp":"2018. január. 30. 19:05","title":"Gyermekvédelmi szervezetek akadtak ki a Facebook új fejlesztésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"976b6cad-efc1-4fe3-ba96-8eab53a6ad86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 71 éves férfi éveken át vette fel az időskorúak járadékát jogosulatlanul. Több mint kétmillió forintra tett szert így. ","shortLead":"Egy 71 éves férfi éveken át vette fel az időskorúak járadékát jogosulatlanul. Több mint kétmillió forintra tett szert...","id":"20180130_Uj_bunozotipus_tunt_fel_Magyarorszagon_a_jaradekcsalo_nyugdijas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=976b6cad-efc1-4fe3-ba96-8eab53a6ad86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3671049-523e-47e3-b0e3-31d2faecec59","keywords":null,"link":"/itthon/20180130_Uj_bunozotipus_tunt_fel_Magyarorszagon_a_jaradekcsalo_nyugdijas","timestamp":"2018. január. 30. 10:54","title":"Új bűnözőtípus tűnt fel Magyarországon: a járadékcsaló nyugdíjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09195707-c8ca-4730-abcd-0034344229cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány és a Fidesz előszeretettel bélyegez meg civil szervezeteket Soros ügynökének, de nem volt ez mindig így, 2016-ban még százmilliókkal támogattak olyanokat, akiket most ellenségként próbálnak beállítani.","shortLead":"A kormány és a Fidesz előszeretettel bélyegez meg civil szervezeteket Soros ügynökének, de nem volt ez mindig így...","id":"20180129_Szazmilliokkal_tamogatta_a_kormany_Soros_civiljeit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09195707-c8ca-4730-abcd-0034344229cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d409ff1-a808-4d82-b1b4-6de8cc55a8e4","keywords":null,"link":"/itthon/20180129_Szazmilliokkal_tamogatta_a_kormany_Soros_civiljeit","timestamp":"2018. január. 29. 10:40","title":"Százmilliókkal támogatta a kormány \"Soros civiljeit\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]