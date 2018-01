[{"available":true,"c_guid":"fc4b4e2e-eda7-40a4-8c0f-744e42f6b8b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A húsokat borító penészréteget eltávolították, majd becsomagolták, hogy később el tudják adni – közölte a Nébih. ","shortLead":"A húsokat borító penészréteget eltávolították, majd becsomagolták, hogy később el tudják adni – közölte a Nébih. ","id":"20180130_Gyomorforgato_video_peneszes_husokkal_volt_tele_egy_Baranya_megyei_uzem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc4b4e2e-eda7-40a4-8c0f-744e42f6b8b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ed0cf9b-57cf-4ba5-96ca-f2b2adfa89f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180130_Gyomorforgato_video_peneszes_husokkal_volt_tele_egy_Baranya_megyei_uzem","timestamp":"2018. január. 30. 08:20","title":"Gyomorforgató videó: penészes húsokkal volt tele egy Baranya megyei üzem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94ef9c6a-ac90-49c5-be6c-91d6cc6c904e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János kissé más tónusban beszélt a kormány által mindig megvédett közfoglalkoztatottakról, Ön szerint az igazat mondta?","shortLead":"Lázár János kissé más tónusban beszélt a kormány által mindig megvédett közfoglalkoztatottakról, Ön szerint az igazat...","id":"20180130_Kamumeter_igazat_mondott_Lazar_a_kozmunkasokrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94ef9c6a-ac90-49c5-be6c-91d6cc6c904e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3093a24f-00a3-4feb-a735-8b293dfc1f95","keywords":null,"link":"/itthon/20180130_Kamumeter_igazat_mondott_Lazar_a_kozmunkasokrol","timestamp":"2018. január. 30. 16:49","title":"Kamuméter: igazat mondott Lázár a közmunkásokról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"372edb33-dd4b-4800-bfa9-a3ed61781b25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miből vett 2 millió euróért ingatlant Dubaiban Ruby, az olasz exminiszterelnök arab szeretője? Honnan volt pénze a Casa Sofia étteremre Mexikóban? Párhuzamos perek folynak Itáliában, hogy újra megvizsgálják Silvio Berlusconi és Karima al-Mahroug, alias Ruby szerelmi kapcsolatát.","shortLead":"Miből vett 2 millió euróért ingatlant Dubaiban Ruby, az olasz exminiszterelnök arab szeretője? Honnan volt pénze a Casa...","id":"20180129_Berlusconi_duplan_rafizethet_a_bungabungazasra_a_felmelegitett_Rubyperekben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=372edb33-dd4b-4800-bfa9-a3ed61781b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a44eebf-fe12-4055-8a7e-065602de69ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180129_Berlusconi_duplan_rafizethet_a_bungabungazasra_a_felmelegitett_Rubyperekben","timestamp":"2018. január. 29. 13:35","title":"Berlusconi duplán ráfizethet a bunga-bungázásra a felmelegített Ruby-perekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78fb8dca-f192-4746-9372-a0a46c2fbd42","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dabóczi Kálmán arról is beszélt, hogy munkába és iskolába menet az autóban a város és az ország vezetőiért is szoktak imádkozni a családjával.","shortLead":"Dabóczi Kálmán arról is beszélt, hogy munkába és iskolába menet az autóban a város és az ország vezetőiért is szoktak...","id":"20180130_a_bkk_vezerigazgatoja_allami_korrupciot_emlegetett_egy_interjuban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78fb8dca-f192-4746-9372-a0a46c2fbd42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03680e9d-9a89-44e7-b2de-766e144e5966","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180130_a_bkk_vezerigazgatoja_allami_korrupciot_emlegetett_egy_interjuban","timestamp":"2018. január. 30. 15:47","title":"A BKK vezérigazgatója állami korrupciót emlegetett egy interjúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2cfa30-6e3b-4f4b-ace7-5e105c7e53a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Molnár Gyula MSZP elnök elengedte füle mellett Gyurcsány durva beszólását arról, hogy az ellenzék – a DK-n kívül alkut kötött a Fidesszel –, Szél Bernadett nem volt ennyire elnéző.","shortLead":"Molnár Gyula MSZP elnök elengedte füle mellett Gyurcsány durva beszólását arról, hogy az ellenzék – a DK-n kívül alkut...","id":"20180130_Szel_Gyurcsany_epp_ugy_hazudik_mint_a_Fidesz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e2cfa30-6e3b-4f4b-ace7-5e105c7e53a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89dcb3dc-01db-4419-9b7c-e10786a10df1","keywords":null,"link":"/itthon/20180130_Szel_Gyurcsany_epp_ugy_hazudik_mint_a_Fidesz","timestamp":"2018. január. 30. 16:20","title":"Szél: \"Gyurcsány épp úgy hazudik, mint a Fidesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f62ba6-d60b-4fc9-8c69-2601dce30ce4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A következő főhadiszállásukért 238 város versenyzik.","shortLead":"A következő főhadiszállásukért 238 város versenyzik.","id":"20180130_Esoerdobe_koltoztette_az_Amazont_Jeff_Bezos","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7f62ba6-d60b-4fc9-8c69-2601dce30ce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d15f743-f1d0-4de8-8ed2-751dccfb9864","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180130_Esoerdobe_koltoztette_az_Amazont_Jeff_Bezos","timestamp":"2018. január. 30. 10:11","title":"Esőerdőbe költöztette az Amazont Jeff Bezos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e53aa845-3d41-4853-b23b-43ed41918688","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem szeretünk 20 évnél gyakrabban költözni.","shortLead":"Nem szeretünk 20 évnél gyakrabban költözni.","id":"20180130_Alig_tobb_mint_3_lakasban_elik_le_az_eletuket_a_magyarok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e53aa845-3d41-4853-b23b-43ed41918688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758b41c7-752b-4dc2-8a3a-6aea814d1be1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180130_Alig_tobb_mint_3_lakasban_elik_le_az_eletuket_a_magyarok","timestamp":"2018. január. 30. 09:28","title":"Alig több mint 3 lakásban élik le az életüket a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea198efe-4654-44c4-973f-72cc5412e7fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ami az európai levegő minőségét illeti, gyakorlatilag fal választja el Nyugat-Európát a kontinens többi részétől.","shortLead":"Ami az európai levegő minőségét illeti, gyakorlatilag fal választja el Nyugat-Európát a kontinens többi részétől.","id":"20180129_Rosszabb_levegot_lelegzik_be_Kozep_es_Kelet_Europa_foto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea198efe-4654-44c4-973f-72cc5412e7fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237fa33f-3d0e-4392-aa44-090236031782","keywords":null,"link":"/elet/20180129_Rosszabb_levegot_lelegzik_be_Kozep_es_Kelet_Europa_foto","timestamp":"2018. január. 29. 10:32","title":"Rosszabb levegőt lélegzik be Közép- és Kelet-Európa (fotó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]