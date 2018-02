[{"available":true,"c_guid":"39f101c7-663a-41bc-90e2-3300912509a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha valaki, hát Varga Mihály megbízik a magyar állam gazdálkodásában. ","shortLead":"Ha valaki, hát Varga Mihály megbízik a magyar állam gazdálkodásában. ","id":"20180201_Varga_Mihaly_vagyonnyilatkozat_2018","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39f101c7-663a-41bc-90e2-3300912509a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f59ef7de-60d3-44ef-93d5-4a665b01a487","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_Varga_Mihaly_vagyonnyilatkozat_2018","timestamp":"2018. február. 01. 00:26","title":"Varga Mihály bevásárolt államkötvényekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7801813c-6b2a-4401-bff6-37f1ed0089ad","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szakértők szerint felelőtlenség 13 év alatti gyerekeket Facebook-használatra csábítani. ","shortLead":"Szakértők szerint felelőtlenség 13 év alatti gyerekeket Facebook-használatra csábítani. ","id":"20180130_Gyermekvedelmi_szervezetek_akadtak_ki_a_Facebook_uj_fejlesztesen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7801813c-6b2a-4401-bff6-37f1ed0089ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3b8323-413d-465c-985b-3787713f36f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180130_Gyermekvedelmi_szervezetek_akadtak_ki_a_Facebook_uj_fejlesztesen","timestamp":"2018. január. 30. 19:05","title":"Gyermekvédelmi szervezetek akadtak ki a Facebook új fejlesztésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74188f56-59aa-4994-a8f5-48d7f9f3c068","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP frakcióvezetője, Tóth Bertalan a hiteltörlesztés mellett megtakarításait is növelte. ","shortLead":"Az MSZP frakcióvezetője, Tóth Bertalan a hiteltörlesztés mellett megtakarításait is növelte. ","id":"20180201_Toth_Bertalan_vagyonnyilatkozat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74188f56-59aa-4994-a8f5-48d7f9f3c068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"644484a4-49fb-4248-a5d9-6112c650e476","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_Toth_Bertalan_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2018. február. 01. 02:08","title":"Tóth Bertalan visszafizetett 22 millió forint hitelt és lakást bérelnek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A következő 60 évben kritikus gondolkodásra és kreativitásra van szüksége a munkavállalókra. A magyar iskola ezeket gyűlöli és irtja. A zsúfolt tananyag értelmetlen, ha le is nyomják a gyerekek torkán, azt gyorsan elfelejtik. \r

\r

","shortLead":"A következő 60 évben kritikus gondolkodásra és kreativitásra van szüksége a munkavállalókra. A magyar iskola ezeket...","id":"20180131_Vekerdy_nemzetpusztito_a_magyar_oktatas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e912869-0859-43f3-abb7-b19f10459444","keywords":null,"link":"/kultura/20180131_Vekerdy_nemzetpusztito_a_magyar_oktatas","timestamp":"2018. január. 31. 10:13","title":"Vekerdy: Nemzetpusztító a magyar oktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b8c21c-c344-40d6-a39d-ec3274d9bfce","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A miniszter szeret olvasni. Vagy gyűjtő. Vagy mindkettő, de az egyik mindenképp.","shortLead":"A miniszter szeret olvasni. Vagy gyűjtő. Vagy mindkettő, de az egyik mindenképp.","id":"20180201_Fazekas_Sandor_vagyonnyilatkozat_2018","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77b8c21c-c344-40d6-a39d-ec3274d9bfce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9086a3a4-9c30-47b2-b235-6fae1840eddf","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_Fazekas_Sandor_vagyonnyilatkozat_2018","timestamp":"2018. február. 01. 00:45","title":"Fazekas Sándor szerzett 300 darab könyvet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815a51f4-f97b-407c-a2c7-239c00f4cf6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A BKK szerint az érintett aluljárók felújítása körülbelül nettó 11 milliárd forintba kerülne. ","shortLead":"A BKK szerint az érintett aluljárók felújítása körülbelül nettó 11 milliárd forintba kerülne. ","id":"20180130_tervek_lesznek_de_a_3as_metro_aluljaroinak_felujitasara_tovabbra_sincs_penz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=815a51f4-f97b-407c-a2c7-239c00f4cf6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80980cd-5088-44b7-bbe8-33b35194b4e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180130_tervek_lesznek_de_a_3as_metro_aluljaroinak_felujitasara_tovabbra_sincs_penz","timestamp":"2018. január. 30. 19:38","title":"Tervek lesznek, de a 3-as metró aluljáróinak felújítására továbbra sincs pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed1de33-1848-45b5-b828-ac82f5efda31","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A BBC 150 dolgozója fordult írásos bizonyítékokkal a brit parlament kulturális- és médiabizottságához.","shortLead":"A BBC 150 dolgozója fordult írásos bizonyítékokkal a brit parlament kulturális- és médiabizottságához.","id":"20180130_BBC_nok_fizeteskulonbseg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ed1de33-1848-45b5-b828-ac82f5efda31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92f5d48-a27b-4310-bea4-0a41167ca796","keywords":null,"link":"/kultura/20180130_BBC_nok_fizeteskulonbseg","timestamp":"2018. január. 30. 15:25","title":"\"Burkolt fenyegetéseket\" kaptak, állítják a BBC női dolgozói, mert szóba hozták a fizetéskülönbségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6","c_author":"Tüttő Kata","category":"velemeny","description":"Az ember kötelessége, hogy optimista legyen – és induljon a választáson, ha teheti. Tüttő Kata a bojkottról.","shortLead":"Az ember kötelessége, hogy optimista legyen – és induljon a választáson, ha teheti. Tüttő Kata a bojkottról.","id":"20180130_Az_elit_ongyilkos_alakulat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"768e7d79-3630-4bf1-b9f3-4f8e2cca65d2","keywords":null,"link":"/velemeny/20180130_Az_elit_ongyilkos_alakulat","timestamp":"2018. január. 30. 12:30","title":"Tüttő Kata: Az elit öngyilkos alakulat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]