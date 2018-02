[{"available":true,"c_guid":"8c13bf2d-1ec4-41ff-a832-c6a3bab74e00","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakértők által várt nyereség helyett veszteségről számolt be a Mattel amerikai játékgyártó a tavalyi utolsó negyedévben, miután csökkent több vezető terméke, így Fisher-Price játékok és a Hot Wheels autómodellek eladása.","shortLead":"A szakértők által várt nyereség helyett veszteségről számolt be a Mattel amerikai játékgyártó a tavalyi utolsó...","id":"20180202_Nem_gurul_a_Hot_Wheels_milliardos_veszteseget_konyvelt_el_a_jatekgyarto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c13bf2d-1ec4-41ff-a832-c6a3bab74e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a945c959-ea41-462e-bcb8-e8d81f27476e","keywords":null,"link":"/kkv/20180202_Nem_gurul_a_Hot_Wheels_milliardos_veszteseget_konyvelt_el_a_jatekgyarto","timestamp":"2018. február. 02. 11:42","title":"Nem gurul a Hot Wheels: milliárdos veszteséget könyvelt el a játékgyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c61a5fd-f2e3-4767-9521-f518fe9e9083","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az atv.hu úgy tudja, Orbán két hét múlva tartja meg a hagyományos év eleji beszédét. ","shortLead":"Az atv.hu úgy tudja, Orbán két hét múlva tartja meg a hagyományos év eleji beszédét. ","id":"20180202_Megint_a_Varkert_Bazarban_ertekeli_az_evet_Orban_Viktor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c61a5fd-f2e3-4767-9521-f518fe9e9083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca97af98-b75e-4f98-967d-87821fd13be4","keywords":null,"link":"/itthon/20180202_Megint_a_Varkert_Bazarban_ertekeli_az_evet_Orban_Viktor","timestamp":"2018. február. 02. 20:20","title":"Megint a Várkert Bazárban értékeli az évet Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31951782-5af7-4a3c-81b2-17ff9dc4e7ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Többeket megsebesített egy Los Angeles-i középiskolában történt lövöldözés során egy 12 esztendős diáklány. Rendőrségi jelentések szerint nem előre eltervezett támadásról van szó, de a részletek egyelőre nem ismertek.","shortLead":"Többeket megsebesített egy Los Angeles-i középiskolában történt lövöldözés során egy 12 esztendős diáklány. Rendőrségi...","id":"20180202_Tizenket_eves_fegyveres_lott_meg_tobb_embert_egy_Los_Angelesi_iskolaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31951782-5af7-4a3c-81b2-17ff9dc4e7ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1edf36f1-b80a-44c7-bf90-77d4f95c6662","keywords":null,"link":"/vilag/20180202_Tizenket_eves_fegyveres_lott_meg_tobb_embert_egy_Los_Angelesi_iskolaban","timestamp":"2018. február. 02. 11:40","title":"Véletlenül lelőtt öt embert egy 12 éves iskolás Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da3becd-21f0-4a92-95fa-dc8803242b32","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nyilatkozók szerint arra utaló jel nincs, hogy Szíria új vegyi fegyvereket fejlesztett volna ki, de valószínűleg korszerűsítette a célba juttató eszközöket. ","shortLead":"A nyilatkozók szerint arra utaló jel nincs, hogy Szíria új vegyi fegyvereket fejlesztett volna ki, de valószínűleg...","id":"20180202_Trump_kesz_fontolora_venni_a_katonai_csapast_a_szir_hadsereg_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3da3becd-21f0-4a92-95fa-dc8803242b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f3c8cf7-14c8-4d22-8d8d-bbaf66c71863","keywords":null,"link":"/vilag/20180202_Trump_kesz_fontolora_venni_a_katonai_csapast_a_szir_hadsereg_ellen","timestamp":"2018. február. 02. 05:08","title":"Trump kész fontolóra venni a katonai csapást a szír hadsereg ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27ee7f88-d6e7-4c4d-a89b-f1f0c20cbc92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ENSZ globális migrációs csomagjáról beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió 180 perc című műsorában péntek reggel. ","shortLead":"Az ENSZ globális migrációs csomagjáról beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió 180 perc című műsorában...","id":"20180202_orban_kossuth_radio_ensz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27ee7f88-d6e7-4c4d-a89b-f1f0c20cbc92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa8949e-9537-4e60-9ed9-2ddebe6f1db7","keywords":null,"link":"/itthon/20180202_orban_kossuth_radio_ensz","timestamp":"2018. február. 02. 07:53","title":"Orbán: Higgadtság, csigavér, nyugalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc394ba7-c128-490a-88ac-fffcf7e12f47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarországi muszlimok szerint sérelmes, ahogy a közbeszédben megjelenik az iszlám – és nem lóg ki ebből a sorból a Fidesz Vona Gábort befeketíteni próbáló telefonhívása sem. A helyzet a 30-as évekre emlékezteti őket. ","shortLead":"A magyarországi muszlimok szerint sérelmes, ahogy a közbeszédben megjelenik az iszlám – és nem lóg ki ebből a sorból...","id":"20180202_Vonagyalazo_telefonok_a_magyarorszagi_muszlimok_szerint_a_30as_evekhez_hasonlo_hangulatkeltes_zajlik_ellenuk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc394ba7-c128-490a-88ac-fffcf7e12f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162119b1-dfd3-46c9-a38e-0cdc1db2c891","keywords":null,"link":"/itthon/20180202_Vonagyalazo_telefonok_a_magyarorszagi_muszlimok_szerint_a_30as_evekhez_hasonlo_hangulatkeltes_zajlik_ellenuk","timestamp":"2018. február. 02. 11:48","title":"Vona-gyalázó telefonok: a magyarországi muszlimok szerint a 30-as évekhez hasonló hangulatkeltés zajlik ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714a0b9c-dfc7-4d20-ada2-adc1b2231b01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Aerosmith énekese mellett Emerson Fittipaldi is feltűnik a Kia Super Bowl-ra készített reklámfilmjében.","shortLead":"Az Aerosmith énekese mellett Emerson Fittipaldi is feltűnik a Kia Super Bowl-ra készített reklámfilmjében.","id":"20180202_a_multba_tolatva_steven_tyler_ujra_25_eves_lett__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=714a0b9c-dfc7-4d20-ada2-adc1b2231b01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0623e5-6d88-4aea-a74f-451d6d1752e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180202_a_multba_tolatva_steven_tyler_ujra_25_eves_lett__video","timestamp":"2018. február. 02. 09:21","title":"A múltba tolatva: Steven Tyler újra 25 éves lett - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"486e079d-1db0-4e4b-afdc-f4626b17773a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elsüllyedt az őket szállító embercsempészek bárkája – közölte pénteken a Nemzetközi Migrációs Szervezet (OIM).","shortLead":"Elsüllyedt az őket szállító embercsempészek bárkája – közölte pénteken a Nemzetközi Migrációs Szervezet (OIM).","id":"20180202_kilencven_menekult_fulladhatott_vizbe_a_libiai_partoknal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=486e079d-1db0-4e4b-afdc-f4626b17773a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e982039e-5117-4a2e-b81b-095885579529","keywords":null,"link":"/vilag/20180202_kilencven_menekult_fulladhatott_vizbe_a_libiai_partoknal","timestamp":"2018. február. 02. 13:16","title":"Kilencven menekült fulladhatott vízbe a líbiai partoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]