{"available":true,"c_guid":"20989ce3-7dd2-426c-918f-98f7b08c2bcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Én őrjöngtem volna, ha látom – ezekkel a szavakkal mesélte el édesanyja kórházi kalandját a nászúton tartózkodó Kasza Tibor egymilliós rajongótáborának.","shortLead":"Én őrjöngtem volna, ha látom – ezekkel a szavakkal mesélte el édesanyja kórházi kalandját a nászúton tartózkodó Kasza...","id":"20180203_Kasza_Tibor_edesanyjanak_tortenete_a_het_osszes_korhazi_sikerjeleneset_elfujja","timestamp":"2018. február. 03. 20:25","title":"Kasza Tibor édesanyjának története a hét összes kórházi sikerjelentését elfújja"},{"available":true,"c_guid":"7f172036-7191-4424-80e0-51d01f810fc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vékony hótakaró a síkvidéki területeken is megmaradhat az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","shortLead":"Vékony hótakaró a síkvidéki területeken is megmaradhat az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","id":"20180202_hetvege_idojarasi_elorejelzese_lesz_ho_lesz_eso","timestamp":"2018. február. 02. 14:05","title":"Itt a hétvége időjárási előrejelzése: lesz hó, lesz eső"},{"available":true,"c_guid":"32eb8f20-64f6-4240-8461-a455c2dc3452","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Dunántúlon még viharos szél is jöhet.","shortLead":"A Dunántúlon még viharos szél is jöhet.","id":"20180203_Havazas_varhato_a_fel_orszagban","timestamp":"2018. február. 03. 08:40","title":"Havazás várható a fél országban"},{"available":true,"c_guid":"97e7a7bb-d936-431b-826c-382ed137c5dc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A legsúlyosabb probléma a korrupció és a kormányközeli üzletemberek helyzetbe hozása a konzervatív Heritage Alapítvány szerint.","shortLead":"A legsúlyosabb probléma a korrupció és a kormányközeli üzletemberek helyzetbe hozása a konzervatív Heritage Alapítvány...","id":"20180202_Ami_az_MTIbol_kimaradt_lesujto_velemeny_a_magyar_gazdasagrol","timestamp":"2018. február. 02. 12:29","title":"Ami az MTI-ből kimaradt: lesújtó vélemény a magyar gazdaságról"},{"available":true,"c_guid":"d579cf50-286d-4754-9e67-f01665928765","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Miskolcon, a CineFesten vetítették, de sokáig úgy volt, hogy elkerüli a hazai forgalmazást. Aztán most szerencsére csak bemutatják nálunk is a tavalyi év egyik legjobbját, amelynek ott a helye minden idők legszebb szerelmesfilmjei között, s 4 Oscar-díjra is jelölték. Kritika.","shortLead":"Miskolcon, a CineFesten vetítették, de sokáig úgy volt, hogy elkerüli a hazai forgalmazást. Aztán most szerencsére csak...","id":"20180202_A_szolits_a_neveden_tenyleg_olyan_mint_az_elso_igazi_szerelem_nem_lehet_elfelejteni","timestamp":"2018. február. 02. 17:15","title":"A Szólíts a neveden tényleg olyan, mint az első igazi szerelem: nem lehet elfelejteni"},{"available":true,"c_guid":"0cc6a887-a412-46d8-865f-9970dc33e97e","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"„A kelet misztikuma ölelkezik a nyugat rafináltságával" – kelleti magát a Bárdi parfüméria terméke, a Kharma kölni egy 1930-as évekbeli reklámon, mely mindjárt a Hopp-villa bejárati ajtaja mellett kínál felütést a múzeum új tárlatához. A Sanghay – Shanghai című kiállítás ugyanis nem a Távol-Keletet, hanem minket mutat be. Egyrészt azt a megkapó és ellentmondásoktól sem mentes tudati képződményt és manifesztációit, amely a két világháború közti Magyarország Kelet-képét jellemezte; másrészt pedig a valóságos, épp virágkorának évtizedeit élő kínai metropolisz magyar diaszpórájának mindennapjait.","shortLead":"„A kelet misztikuma ölelkezik a nyugat rafináltságával" – kelleti magát a Bárdi parfüméria terméke, a Kharma kölni...","id":"20180202_Pesti_tudatkorrajz_a_TavolKeletrol","timestamp":"2018. február. 02. 12:23","title":"Pesti tudat-korrajz a Távol-Keletről"},{"available":true,"c_guid":"0459e7dd-5a11-4c2d-8666-fdc1f64f7432","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az év végi pénzosztás legfőbb nyertese a református kormányfő egyháza, de különösen sok terven felüli juttatás ment a Hit Gyülekezetének is. Iványi Gábor egyházán viszont talán az sem segít, hogy ügyében az Alkotmánybíróság is kimondta: mulasztásos alkotmánysértés áldozata.","shortLead":"Az év végi pénzosztás legfőbb nyertese a református kormányfő egyháza, de különösen sok terven felüli juttatás ment...","id":"201802__egyhazi_penzek__kivaltsagosok__titok__aldottak_es_aldatlanok","timestamp":"2018. február. 04. 08:00","title":"Ömlik a támogatás a kormánynak kedves egyházakhoz, az engedetleneket büntetik"},{"available":true,"c_guid":"59e12445-4a17-4641-9572-2327fb932c77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 16 éves focista a kórházban műszívet kapott. Kiderült, egy nagyon ritka, veleszületett koszorúér rendellenességben szenved. A városmajori szívklinika vezetője szerint csoda, hogy túlélte.","shortLead":"A 16 éves focista a kórházban műszívet kapott. Kiderült, egy nagyon ritka, veleszületett koszorúér rendellenességben...","id":"20180202_mar_stabil_allapotban_van_a_dabasi_focista_akit_tizenegyszer_elesztettek_ujra","timestamp":"2018. február. 02. 20:52","title":"Már stabil állapotban van a dabasi focista, akit tizenegyszer élesztettek újra"} Aztán most szerencsére csak bemutatják nálunk is a tavalyi év egyik legjobbját, amelynek ott a helye minden idők legszebb szerelmesfilmjei között, s 4 Oscar-díjra is jelölték. Kritika.","shortLead":"Miskolcon, a CineFesten vetítették, de sokáig úgy volt, hogy elkerüli a hazai forgalmazást. Aztán most szerencsére csak...","id":"20180202_A_szolits_a_neveden_tenyleg_olyan_mint_az_elso_igazi_szerelem_nem_lehet_elfelejteni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d579cf50-286d-4754-9e67-f01665928765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1c13e0-0868-4838-9e58-bbb1c53ac1ac","keywords":null,"link":"/kultura/20180202_A_szolits_a_neveden_tenyleg_olyan_mint_az_elso_igazi_szerelem_nem_lehet_elfelejteni","timestamp":"2018. február. 02. 17:15","title":"A Szólíts a neveden tényleg olyan, mint az első igazi szerelem: nem lehet elfelejteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc6a887-a412-46d8-865f-9970dc33e97e","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"„A kelet misztikuma ölelkezik a nyugat rafináltságával” – kelleti magát a Bárdi parfüméria terméke, a Kharma kölni egy 1930-as évekbeli reklámon, mely mindjárt a Hopp-villa bejárati ajtaja mellett kínál felütést a múzeum új tárlatához. A Sanghay – Shanghai című kiállítás ugyanis nem a Távol-Keletet, hanem minket mutat be. Egyrészt azt a megkapó és ellentmondásoktól sem mentes tudati képződményt és manifesztációit, amely a két világháború közti Magyarország Kelet-képét jellemezte; másrészt pedig a valóságos, épp virágkorának évtizedeit élő kínai metropolisz magyar diaszpórájának mindennapjait.



","shortLead":"„A kelet misztikuma ölelkezik a nyugat rafináltságával” – kelleti magát a Bárdi parfüméria terméke, a Kharma kölni...","id":"20180202_Pesti_tudatkorrajz_a_TavolKeletrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cc6a887-a412-46d8-865f-9970dc33e97e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f8d00e-5829-479b-8593-bbdcdffd48d4","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180202_Pesti_tudatkorrajz_a_TavolKeletrol","timestamp":"2018. február. 02. 12:23","title":"Pesti tudat-korrajz a Távol-Keletről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0459e7dd-5a11-4c2d-8666-fdc1f64f7432","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az év végi pénzosztás legfőbb nyertese a református kormányfő egyháza, de különösen sok terven felüli juttatás ment a Hit Gyülekezetének is. Iványi Gábor egyházán viszont talán az sem segít, hogy ügyében az Alkotmánybíróság is kimondta: mulasztásos alkotmánysértés áldozata.","shortLead":"Az év végi pénzosztás legfőbb nyertese a református kormányfő egyháza, de különösen sok terven felüli juttatás ment...","id":"201802__egyhazi_penzek__kivaltsagosok__titok__aldottak_es_aldatlanok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0459e7dd-5a11-4c2d-8666-fdc1f64f7432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff7ef79-0116-4ca2-8403-c72de90189a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/201802__egyhazi_penzek__kivaltsagosok__titok__aldottak_es_aldatlanok","timestamp":"2018. február. 04. 08:00","title":"Ömlik a támogatás a kormánynak kedves egyházakhoz, az engedetleneket büntetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e12445-4a17-4641-9572-2327fb932c77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 16 éves focista a kórházban műszívet kapott. Kiderült, egy nagyon ritka, veleszületett koszorúér rendellenességben szenved. A városmajori szívklinika vezetője szerint csoda, hogy túlélte.","shortLead":"A 16 éves focista a kórházban műszívet kapott. Kiderült, egy nagyon ritka, veleszületett koszorúér rendellenességben...","id":"20180202_mar_stabil_allapotban_van_a_dabasi_focista_akit_tizenegyszer_elesztettek_ujra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59e12445-4a17-4641-9572-2327fb932c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8382bdc2-0fbc-4648-9753-fbb202857ea7","keywords":null,"link":"/itthon/20180202_mar_stabil_allapotban_van_a_dabasi_focista_akit_tizenegyszer_elesztettek_ujra","timestamp":"2018. február. 02. 20:52","title":"Már stabil állapotban van a dabasi focista, akit tizenegyszer élesztettek újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]