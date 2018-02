[{"available":true,"c_guid":"b35149a2-9e47-4d99-afa8-cf7f82cc0402","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sajnos nem valószínű, a dili fontosabb a lányánál.","shortLead":"Sajnos nem valószínű, a dili fontosabb a lányánál.","id":"20180203_Elhagyjae_Tom_Cruise_a_szcientologiat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b35149a2-9e47-4d99-afa8-cf7f82cc0402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8910aad4-d6d4-417e-98f7-99a4f3d67cf1","keywords":null,"link":"/kultura/20180203_Elhagyjae_Tom_Cruise_a_szcientologiat","timestamp":"2018. február. 03. 11:05","title":"Elhagyja-e Tom Cruise a szcientológiát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dccc6cc-2363-453b-988f-7910cf62339f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Volt a tavalyi fogásban gránát meg egy láda bomba is.","shortLead":"Volt a tavalyi fogásban gránát meg egy láda bomba is.","id":"20180203_Negyezer_fegyvert_meg_par_dobocsillagot_talaltak_az_amerikai_reptereken","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dccc6cc-2363-453b-988f-7910cf62339f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"768741f5-b5b9-44dc-bc76-5afd45c57b05","keywords":null,"link":"/vilag/20180203_Negyezer_fegyvert_meg_par_dobocsillagot_talaltak_az_amerikai_reptereken","timestamp":"2018. február. 03. 15:59","title":"Négyezer fegyvert, meg pár dobócsillagot találtak az amerikai reptereken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a4bea7-aed7-43ad-8f1c-54a2b0e4f275","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itthon a béranyaság is tiltott, ilyen ügyben egy esetben indult eljárás. ","shortLead":"Itthon a béranyaság is tiltott, ilyen ügyben egy esetben indult eljárás. ","id":"20180202_A_kormany_nem_tud_arrol_hogy_terhes_nok_arulnak_szuletendo_gyermekuket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5a4bea7-aed7-43ad-8f1c-54a2b0e4f275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453b313f-6af6-4e50-8453-7d8865b9a83b","keywords":null,"link":"/itthon/20180202_A_kormany_nem_tud_arrol_hogy_terhes_nok_arulnak_szuletendo_gyermekuket","timestamp":"2018. február. 02. 17:53","title":"A kormány nem tud arról, hogy terhes nők árulnák születendő gyermeküket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45fbe88-684e-4fec-b2fb-faa1c0826ced","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Spoilerveszély! ","shortLead":"Spoilerveszély! ","id":"20180202_Mar_most_kiszivargott_valami_a_Tronok_harca_8_evadabol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d45fbe88-684e-4fec-b2fb-faa1c0826ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbedcfc8-da83-4427-ac8e-2a2aadae4ac4","keywords":null,"link":"/kultura/20180202_Mar_most_kiszivargott_valami_a_Tronok_harca_8_evadabol","timestamp":"2018. február. 02. 20:47","title":"Már most kiszivárgott valami a Trónok harca 8. évadából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d519498f-aaf0-4062-b172-e6a579d892cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő egy interjúban megtörte a csendet, és elmondta, hogy a producer többször megtámadta.","shortLead":"A színésznő egy interjúban megtörte a csendet, és elmondta, hogy a producer többször megtámadta.","id":"20180203_Uma_Thurman_vegre_kipakolt_Harvey_Weinsteinrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d519498f-aaf0-4062-b172-e6a579d892cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b56c03-9725-4af6-9d53-4dbddce82dac","keywords":null,"link":"/kultura/20180203_Uma_Thurman_vegre_kipakolt_Harvey_Weinsteinrol","timestamp":"2018. február. 03. 18:19","title":"Uma Thurman végre kipakolt Harvey Weinsteinről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4434b8-adfe-440b-9ab1-a684802372b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180202_mediaworks_gyurcsany_megyei_napilapok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e4434b8-adfe-440b-9ab1-a684802372b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8755aa41-68d7-46fb-83d2-efabbdda3e29","keywords":null,"link":"/itthon/20180202_mediaworks_gyurcsany_megyei_napilapok","timestamp":"2018. február. 02. 13:59","title":"Gyurcsány és a Mediaworks – ilyen változatos a médiavidék Magyarországa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f172036-7191-4424-80e0-51d01f810fc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vékony hótakaró a síkvidéki területeken is megmaradhat az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","shortLead":"Vékony hótakaró a síkvidéki területeken is megmaradhat az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","id":"20180202_hetvege_idojarasi_elorejelzese_lesz_ho_lesz_eso","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f172036-7191-4424-80e0-51d01f810fc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b6c34b-e253-422f-aa89-3f9efd8c415b","keywords":null,"link":"/itthon/20180202_hetvege_idojarasi_elorejelzese_lesz_ho_lesz_eso","timestamp":"2018. február. 02. 14:05","title":"Itt a hétvége időjárási előrejelzése: lesz hó, lesz eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5221682c-9e07-4398-9079-aaac5df0d888","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fapados cég történelmi kompromisszumot kötött, a hét elején egyezményt írt alá a legnagyobb brit pilóta-szakszervezettel. Korábban nem volt még példa ilyesmire a vállalat életében.","shortLead":"A fapados cég történelmi kompromisszumot kötött, a hét elején egyezményt írt alá a legnagyobb brit...","id":"20180202_Ilyen_meg_nem_volt_a_Ryanair_megallapodott_egy_szakszervezettel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5221682c-9e07-4398-9079-aaac5df0d888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c5fb6f-be30-4794-a38c-5ec97236d080","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180202_Ilyen_meg_nem_volt_a_Ryanair_megallapodott_egy_szakszervezettel","timestamp":"2018. február. 02. 11:25","title":"Ilyen még nem volt: a Ryanair megállapodott egy szakszervezettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]