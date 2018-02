[{"available":true,"c_guid":"5cc1ecf3-d7fe-4576-a468-e71ce18efedb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig ismeretlen ősi maja építmények - piramisok, paloták, gátak, összesen több mint 60 ezer különálló szerkezet - nyomára bukkant egy nemzetközi kutatócsoport lézeres távérzékelés segítségével Guatemalában.","shortLead":"Eddig ismeretlen ősi maja építmények - piramisok, paloták, gátak, összesen több mint 60 ezer különálló szerkezet...","id":"20180205_maja_epitmenyek_lidar_lezeres_taverzekeles_felfedezes_guatemala","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cc1ecf3-d7fe-4576-a468-e71ce18efedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4778ed56-de61-4f08-8ba1-1f059ce7b87b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180205_maja_epitmenyek_lidar_lezeres_taverzekeles_felfedezes_guatemala","timestamp":"2018. február. 05. 00:03","title":"60 000 (!) rejtett, ősi maja építményre, köztük egy 30 méteres piramisra bukkantak tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a778b438-33ba-41ad-a172-384d58464b30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus korábban Magyarország bécsi nagykövete is volt.","shortLead":"A politikus korábban Magyarország bécsi nagykövete is volt.","id":"20180205_Meghalt_a_Fidesz_korabbi_EPkepviseloje_Barsine_Pataky_Etelka","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a778b438-33ba-41ad-a172-384d58464b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c977866-4fbf-45f7-b775-e1ae5d7890d1","keywords":null,"link":"/itthon/20180205_Meghalt_a_Fidesz_korabbi_EPkepviseloje_Barsine_Pataky_Etelka","timestamp":"2018. február. 05. 09:54","title":"Meghalt a Fidesz korábbi EP-képviselője, Barsiné Pataky Etelka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"737006cb-0c6e-4604-8e77-b5faf3566868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 30 éves férfi a 4-es, 6-os vonalán zaklatta az utasokat. ","shortLead":"A 30 éves férfi a 4-es, 6-os vonalán zaklatta az utasokat. ","id":"20180205_Letolta_a_nadragjat_villamoson_utazo_nokhoz_dorgolte_a_peniszet_egy_szatir","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=737006cb-0c6e-4604-8e77-b5faf3566868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9012a55-5cd9-4452-a60c-f50f6f467276","keywords":null,"link":"/itthon/20180205_Letolta_a_nadragjat_villamoson_utazo_nokhoz_dorgolte_a_peniszet_egy_szatir","timestamp":"2018. február. 05. 09:45","title":"Letolta a nadrágját, villamoson utazó nőkhöz dörgölte a péniszét egy szatír Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69d2c166-bbf9-4741-9252-b7dadcbff92a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hívhatjuk persze irdatlan szerencsének is azt, ami az alábbi videóban láthatunk.","shortLead":"Hívhatjuk persze irdatlan szerencsének is azt, ami az alábbi videóban láthatunk.","id":"20180204_Meg_csak_februar_van_de_lehet_megvan_az_ev_mentese__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69d2c166-bbf9-4741-9252-b7dadcbff92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b88183-4ad7-4dc5-a69c-7b9a0ae00356","keywords":null,"link":"/cegauto/20180204_Meg_csak_februar_van_de_lehet_megvan_az_ev_mentese__video","timestamp":"2018. február. 05. 10:22","title":"Még csak február van, de lehet, hogy megvan az év mentése – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a1484e1-785b-49a7-a932-823e692342d6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton négy szettben kikapott David Goffintől vasárnap a liege-i Davis Kupa-nyolcaddöntőben, ezzel a tavaly döntős belgák 3-1-es összesítéssel továbbjutottak a negyeddöntőbe, míg a magyar válogatottra osztályozó vár szeptemberben.","shortLead":"Fucsovics Márton négy szettben kikapott David Goffintől vasárnap a liege-i Davis Kupa-nyolcaddöntőben, ezzel a tavaly...","id":"20180204_Fucsovics_kikapott_a_nyolcaddontoben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a1484e1-785b-49a7-a932-823e692342d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17efec1c-c7ef-4f3e-b66f-778f86227030","keywords":null,"link":"/sport/20180204_Fucsovics_kikapott_a_nyolcaddontoben","timestamp":"2018. február. 04. 18:23","title":"Fucsovics kikapott a nyolcaddöntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eaf252c-285d-4741-b79a-a7e47123e890","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ő a 62. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.","shortLead":"Ő a 62. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.","id":"20180205_Fucsovics_meg_soha_nem_allt_ilyen_jol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7eaf252c-285d-4741-b79a-a7e47123e890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af363f08-7051-4c1e-bbc2-ab60565e3b8e","keywords":null,"link":"/sport/20180205_Fucsovics_meg_soha_nem_allt_ilyen_jol","timestamp":"2018. február. 05. 09:42","title":"Fucsovics még soha nem állt ilyen jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9999d54-82e5-4c14-8124-b97f87745301","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két ember halt meg és több mint ötven sebesült meg, amikor Dél-Karolina államban összeütközött egy személyszállító és egy tehervonat.","shortLead":"Két ember halt meg és több mint ötven sebesült meg, amikor Dél-Karolina államban összeütközött egy személyszállító és...","id":"20180204_Vonat_balesete_az_USAban_ket_halott_otven_sebesult","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9999d54-82e5-4c14-8124-b97f87745301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acb6809-9998-478d-90db-9a234115bafb","keywords":null,"link":"/vilag/20180204_Vonat_balesete_az_USAban_ket_halott_otven_sebesult","timestamp":"2018. február. 04. 13:18","title":"Vonat balesete az USA-ban: két halott ötven sebesült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A közlekedési hatósági hatáskörben eljáró Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren az utasok poggyászainak kezelésére engedéllyel rendelkező, a légitársaságok által megbízott földi kiszolgáló szervezetek soron kívüli hatósági ellenőrzését rendelte el 2018. február 5-én.","shortLead":"A közlekedési hatósági hatáskörben eljáró Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi...","id":"20180205_Repteri_lopasok_soron_kivuli_ellenorzest_vegez_a_miniszterium","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c48d35-61c7-4e62-a32a-74b363705820","keywords":null,"link":"/kkv/20180205_Repteri_lopasok_soron_kivuli_ellenorzest_vegez_a_miniszterium","timestamp":"2018. február. 05. 15:06","title":"Reptéri lopások: soron kívüli ellenőrzést végez a minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]