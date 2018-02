[{"available":true,"c_guid":"55ed0dc6-e95f-45de-aeb9-7e4bdbf2e1c6","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Vannak, akiket a nyomás egyedi, izgalmas alkotásokra ösztönöz, másokat inkább blokkol és akadályoz a munkában. A HVG Extra Business cikksorozatának második részében Szombat Éva fotós mesél a kreativitás és a maximalizmus kapcsolatáról.","shortLead":"Vannak, akiket a nyomás egyedi, izgalmas alkotásokra ösztönöz, másokat inkább blokkol és akadályoz a munkában. A HVG...","id":"20180206_szombat_eva_fotos_maximalizmus","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55ed0dc6-e95f-45de-aeb9-7e4bdbf2e1c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42da2dae-a986-416a-a2c9-9f09e4b88049","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180206_szombat_eva_fotos_maximalizmus","timestamp":"2018. február. 06. 13:15","title":"\"Nem nézheti az ember sokáig közelről az alkotását\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6e565f-c5f2-4c4f-8947-deb0c523fa71","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erős, 1 százalékot meghaladó csökkenéssel nyitottak kedden a New York-i tőzsde irányadó indexei. Az amerikai piacokat megrázó zuhanás Európában is érezteti hatását.","shortLead":"Erős, 1 százalékot meghaladó csökkenéssel nyitottak kedden a New York-i tőzsde irányadó indexei. Az amerikai piacokat...","id":"20180206_Az_europai_piacot_is_megrazta_az_amerikai_bezuhanas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a6e565f-c5f2-4c4f-8947-deb0c523fa71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b6bc9a7-89cf-4a7d-9b0a-5f7ba449e18f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180206_Az_europai_piacot_is_megrazta_az_amerikai_bezuhanas","timestamp":"2018. február. 06. 16:08","title":"Tovább esnek a New York-i indexek, az európai piacot is megrázta az amerikai bezuhanás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b70349d-fafb-496b-ac61-d2379961eb84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem Terror Háza, hanem luxusnegyed lesz a hamburgi Stadthöfe-ből. A kapu felirata viszont a koncentrációs táborokra emlékeztet.","shortLead":"Nem Terror Háza, hanem luxusnegyed lesz a hamburgi Stadthöfe-ből. A kapu felirata viszont a koncentrációs táborokra...","id":"20180206_Nemzetkozi_szegyen_hipszterlakasokka_alakitjak_a_Gestapokinzokamrakat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b70349d-fafb-496b-ac61-d2379961eb84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599d545c-4176-4da5-b436-f012da9330dd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180206_Nemzetkozi_szegyen_hipszterlakasokka_alakitjak_a_Gestapokinzokamrakat","timestamp":"2018. február. 06. 11:44","title":"„Nemzetközi szégyen”: hipszterlakásokká alakítják a Gestapo-kínzókamrákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9490d11b-596f-4f6e-9f33-ed8003aaea84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MEOSZ közlése szerint a kormány és a főváros képviselőivel folytatott szerdai egyeztetésen elérték, hogy az M3-as metró 20 állomása közül 18 akadálymentes legyen.","shortLead":"A MEOSZ közlése szerint a kormány és a főváros képviselőivel folytatott szerdai egyeztetésen elérték, hogy az M3-as...","id":"20180207_Meggyoztek_a_kormanyt_20bol_18_metromegallo_akadalymentes_lesz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9490d11b-596f-4f6e-9f33-ed8003aaea84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f46f2e-d03a-40c5-ade1-c4dac239d44f","keywords":null,"link":"/itthon/20180207_Meggyoztek_a_kormanyt_20bol_18_metromegallo_akadalymentes_lesz","timestamp":"2018. február. 07. 19:32","title":"Meggyőzték a kormányt: 20-ból 18 metrómegálló akadálymentes lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"155f9533-c804-4ad7-a276-cbb580d6b20d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész szerint tűrhetetlen, hogy a Facebook semmit nem tett az orosz beavatkozás ellen az amerikai elnökválasztásba, és még nyerészkedett is rajta. ","shortLead":"A színész szerint tűrhetetlen, hogy a Facebook semmit nem tett az orosz beavatkozás ellen az amerikai elnökválasztásba...","id":"20180207_Jim_Carrey_kiakadt_es_torli_magat_a_Facebookrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=155f9533-c804-4ad7-a276-cbb580d6b20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bfd0c88-9886-4a6a-b564-0fa378aef80a","keywords":null,"link":"/kultura/20180207_Jim_Carrey_kiakadt_es_torli_magat_a_Facebookrol","timestamp":"2018. február. 07. 09:50","title":"Jim Carrey kiakadt és törli magát a Facebookról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70c0d079-cb86-4b97-b31f-d127b96d89d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kortárs írókat kért fel az Örkény Színház, hogy írjanak egy rövid szöveget az Élő Írók Társasága projekt számára. Az írásokat – minden nap egyet – színészek tolmácsolásában láthatjuk itt a hvg.hu-n is. Kerekes Éva Grecsó Krisztián szövegét tolmácsolja – 800 karakter a szerelemről.","shortLead":"Kortárs írókat kért fel az Örkény Színház, hogy írjanak egy rövid szöveget az Élő Írók Társasága projekt számára...","id":"20180206_Grecso_Krisztian_Kerekes_Eva_Elo_irok_tarsasaga_15_resz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70c0d079-cb86-4b97-b31f-d127b96d89d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"789f0e0c-b96c-4061-984a-55b7891e4538","keywords":null,"link":"/kultura/20180206_Grecso_Krisztian_Kerekes_Eva_Elo_irok_tarsasaga_15_resz","timestamp":"2018. február. 06. 09:10","title":"Grecsó: \"Ami annyira jó, hogy már félni kell tőle\" – Élő írók társasága 15. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1a17681-f556-4fd7-b381-df70bf1ae83e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester az InfoRádió Aréna című műsorában kedd este azt mondta, hogy minden állomást akadálymentesítenek, ahol nem lesz lift, ott vizsgálják \"a kabinos szerkezet\" működtetését, és várhatóan ezt a megoldást alkalmazzák majd. A Közlekedő Tömeg szerint Tarlós alaptalan érvekkel akarja félresöpörni a 3-as metró akadálymentesítését. ","shortLead":"A főpolgármester az InfoRádió Aréna című műsorában kedd este azt mondta, hogy minden állomást akadálymentesítenek, ahol...","id":"20180206_Tarlos_elmondta_mivel_oldanak_meg_a_mozgasserultek_kozlekedeset_a_3as_metron","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1a17681-f556-4fd7-b381-df70bf1ae83e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441f57f2-65a2-4b0c-a70c-481c7c558e4d","keywords":null,"link":"/itthon/20180206_Tarlos_elmondta_mivel_oldanak_meg_a_mozgasserultek_kozlekedeset_a_3as_metron","timestamp":"2018. február. 06. 21:43","title":"Tarlós elmondta, mivel oldanák meg a mozgássérültek közlekedését a 3-as metrón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bfdb71d-0fb0-4061-80c9-95f76990ec80","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ryszard Czarnecki egy náci kollaboránshoz hasonlított egy lengyel ellenzéki képviselőnőt. ","shortLead":"Ryszard Czarnecki egy náci kollaboránshoz hasonlított egy lengyel ellenzéki képviselőnőt. ","id":"20180207_Lenacizta_egy_tarsat_kirugtak_az_EP_lengyel_alelnoket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bfdb71d-0fb0-4061-80c9-95f76990ec80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f61303fd-40e1-4403-b5c1-a69d68cf31a0","keywords":null,"link":"/vilag/20180207_Lenacizta_egy_tarsat_kirugtak_az_EP_lengyel_alelnoket","timestamp":"2018. február. 07. 12:58","title":"Lenácizta egy társát, kirúgták az EP lengyel alelnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]