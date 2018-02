[{"available":true,"c_guid":"adc3c326-9b75-45c8-88f8-f611b5e8764d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"De nem csak: számos izgalmas kiállítás jön még az új koncepcióval visszatérő intézményegyüttesben.","shortLead":"De nem csak: számos izgalmas kiállítás jön még az új koncepcióval visszatérő intézményegyüttesben.","id":"20180209_Frida_Kahlo_Nemzeti_Galeria","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adc3c326-9b75-45c8-88f8-f611b5e8764d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572d6089-0f0a-49ca-ba02-95b624cba051","keywords":null,"link":"/kultura/20180209_Frida_Kahlo_Nemzeti_Galeria","timestamp":"2018. február. 09. 12:58","title":"Frida Kahlo-kiállítás lesz a Nemzeti Galériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aef116e-df99-4aae-9678-dd5023433a5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell felszisszennie az új iMac Pro árán, egy érdekes összevetés ugyanis azt bizonyítja, hogy tulajdonképpen olcsóbb, mint az eredeti Mac volt.","shortLead":"Nem kell felszisszennie az új iMac Pro árán, egy érdekes összevetés ugyanis azt bizonyítja, hogy tulajdonképpen...","id":"20180209_eredeti_mac_dragabb_volt_mint_az_imacpro","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7aef116e-df99-4aae-9678-dd5023433a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab5ce65-cd3b-41a2-a71c-274712a52567","keywords":null,"link":"/tudomany/20180209_eredeti_mac_dragabb_volt_mint_az_imacpro","timestamp":"2018. február. 09. 10:00","title":"Játék a számokkal: nem is olyan drága az új iMac Pro, mint elsőre gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eddig 84 pártot vettek nyilvántartásba. ","shortLead":"Eddig 84 pártot vettek nyilvántartásba. ","id":"20180209_Mar_most_tobb_part_indulna_a_valasztasokon_mint_legutobb","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a33625e-f384-43c6-993f-f766082917fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180209_Mar_most_tobb_part_indulna_a_valasztasokon_mint_legutobb","timestamp":"2018. február. 09. 15:44","title":"Már most több párt indulna a választásokon, mint legutóbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81eaaf9-6042-4acd-b0d6-df3cf1c47e00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Juno űrszonda eddig is csodálatos képeket küldött a Juipter viharfelhőiről, ezúttal azonban egy lélegzetelállító felvételt készített 13 ezer kilométer magasból.","shortLead":"A Juno űrszonda eddig is csodálatos képeket küldött a Juipter viharfelhőiről, ezúttal azonban egy lélegzetelállító...","id":"20180209_juno_urszonda_jupiter_foto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c81eaaf9-6042-4acd-b0d6-df3cf1c47e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a3186c-e725-462f-89a1-e897ed29b7ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20180209_juno_urszonda_jupiter_foto","timestamp":"2018. február. 09. 09:03","title":"Olyan fotó készült a Jupiterről, amire nagyon nehéz szavakat találni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vizsgálatot azért indították, mert az Esmya nevű gyógyszerrel kezelt betegek közül négynél súlyos májkárosodást észleltek. A Richter szerint a gyógyszerük biztonságos, de a hatósággal együttműködnek. ","shortLead":"A vizsgálatot azért indították, mert az Esmya nevű gyógyszerrel kezelt betegek közül négynél súlyos májkárosodást...","id":"20180209_vizsgalat_indult_egyelore_nem_kezelnek_uj_betegeket_a_richter_egyik_legigeretesebb_gyogyszerevel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442d4e14-ad93-41cf-9240-93217ef14538","keywords":null,"link":"/kkv/20180209_vizsgalat_indult_egyelore_nem_kezelnek_uj_betegeket_a_richter_egyik_legigeretesebb_gyogyszerevel","timestamp":"2018. február. 09. 15:55","title":"Vizsgálat indult, egyelőre nem kezelnek új betegeket a Richter egyik legígéretesebb gyógyszerével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egyebek mellett ügymenet-kiszervezési, vállalatirányítási, nyilvántartási, adatszolgáltatási, informatikai, számviteli, ügyféltájékoztatási, illetve a biztosítási szerződési feltételeket érintő jogsértéseket tapasztalt a cégnél Magyar Nemzeti Bank.","shortLead":"Egyebek mellett ügymenet-kiszervezési, vállalatirányítási, nyilvántartási, adatszolgáltatási, informatikai, számviteli...","id":"20180209_kemeny_birsagot_kapott_a_signal_biztosito","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fccac149-9abd-46db-91db-b9e9d2295752","keywords":null,"link":"/kkv/20180209_kemeny_birsagot_kapott_a_signal_biztosito","timestamp":"2018. február. 09. 10:20","title":"Kemény bírságot kapott a Signal biztosító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d31545d-7de8-4ad8-9e9a-fc24b01d8a8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már nincs történelmi csúcson a nagyobbik kormánypárt, de még mindig óriási az előnye.","shortLead":"Már nincs történelmi csúcson a nagyobbik kormánypárt, de még mindig óriási az előnye.","id":"20180209_republikon_gyengult_a_fidesz_erosodott_az_ellenzek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d31545d-7de8-4ad8-9e9a-fc24b01d8a8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9374e5b4-9b2c-4fb9-9c2b-a2934210f7c7","keywords":null,"link":"/itthon/20180209_republikon_gyengult_a_fidesz_erosodott_az_ellenzek","timestamp":"2018. február. 09. 10:44","title":"Republikon: Gyengült a Fidesz, erősödött az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b96d50d-5d73-4cc4-8acc-479498f4ffe2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Néhány órával a téli olimpia megnyitója előtt megérkezett a dél-koreai fővárosba az észak-koreai hivatalos politikai küldöttség. ","shortLead":"Néhány órával a téli olimpia megnyitója előtt megérkezett a dél-koreai fővárosba az észak-koreai hivatalos politikai...","id":"20180209_korea","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b96d50d-5d73-4cc4-8acc-479498f4ffe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5cfc8f-d679-472b-ba1b-2fa8a1cc6cdc","keywords":null,"link":"/vilag/20180209_korea","timestamp":"2018. február. 09. 09:53","title":"Megérkezett Kim Dzsong Un húga az olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]