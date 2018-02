Hét céget és ennél is több magánszemélyt nevezett meg érintettként az Elios-ügyben az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala, az OLAF a 24.hu birtokába került jelentésében. Ennyi résztvevő bőven elég a bűnszövetséghez vagy a bűnszervezethez, de persze csak akkor, ha a Polt Péter vezette ügyészség vizsgálata talál bizonyítékot bűncselekményre. Az uniós szervezet mindenesetre költségvetési csalás gyanújával adta át a dokumentumokat a magyar hatóságoknak és javasolta a szervezett bűncselekmény nyomainak vizsgálatát is. Bemutatjuk az ügy eddig kevésbé ismert szereplőit is.

Az OLAF-jelentés szerint a csalás szervezőjét nem az egyes önkormányzatoknál kell keresni, hanem inkább a tanácsadók, illetve az azok mögött álló magánszemélyek között, a vizsgált 35 beruházás mindegyikében ugyanis hasonló koreográfia alapján zajlottak a pályázatok, és ugyanazok a tanácsadók bukkantak fel, ráadásul közöttük, illetve a tendernyertes Elios között átfedéseket, némelykor összeférhetetlenséget tártak fel. Az uniós szabályok szerint az összeférhetetlenség a legsúlyosabb szankciót vonja maga után: 100 százalékos támogatásmegvonást, a csalás elleni hivatal pedig épp ezt javasolja az Elios-beruházásokra adott teljes, 13,1 milliárd forintnyi támogatás visszafizettetését tartja indokoltnak.

Az OLAF azt írta,

az Eliost előnyös helyzetbe hozták: irányított tenderfeltételek révén, továbbá hozzáfért bizalmas információkhoz, amikhez más pályázók nem.

A jelentésben összesen hét cégről írnak:

A tanácsadók közül főszerepet játszott, 22 projektben működött közre a Sistrade Kft., amely az önkormányzatoknak segédkezett az előkészítésben, többnyire az energetikai tanulmányokat készítette el, az előkészítés pedig meghatározta a további ügymenetet, ekkor lényegében eldőltek a feltételek a későbbi tenderkiírásokhoz, amelyekkel kivitelezőt kerestek az önkormányzatok. A Sistrade részvétele a projektek előkészítésében viszont összeférhetetlen, mert tulajdonosa és vezetője, Hamar Endre, kapcsolódott az Elioshoz, amely megnyerte a közbeszerzést.

Hamar egy másik cégben, az Eupro Projektmenedzsment Kft.-ben is érdekelt volt, amely projektmenedzsment-szolgáltatást nyújtott kilenc, szóban forgó tendernél, holott 2013 áprilisa és 2014. áprilisa között Hamar egyszerre volt tulaj az Eupro Projektmenedzsment Kft.-ben és az Eliosban. Az Eupróban Kárpáti Péter György volt az üzlettársa, akit Lázár János holdudvarához sorolnak, a hódmezővásárhelyi közbeszerzésnél pedig Ész-Ker Kft. révén adott tanácsokat.

A Tender-Network Kft. a jelentés szerint 13 projektben adott tanácsot, főként az előkészítéshez, néhányszor a projekmenedzsmentben is közreműködött. A szekszárdi illetőségű Bánsági Zsófia cége három alkalommal az Elios projekttanácsadója volt, Hódmezővásárhelyen viszont egyszerre kötött projektmenedzseri szerződést a várossal, miközben tanácsadó volt a kivitelező Eliosnál is.

A békéscsabai gyökerű INS Energia Kft. 28 beruházáshoz adott tanácsot, alapítója és akkoriban tulajdonosa Imrovicz András volt. A pályázatok előkészítésénél többször a Sistrade írta a műszaki tanulmánytervet, a Tender-Network készítette az energetikai tanulmányt, a számításokat auditáló energetikai szakember pedig Imrovicz András volt, akinek arról kellett nyilatkoznia a pályázatban, hogy több lehetséges alternatívát is bemutatott az önkormányzatoknak.

Kizárólag közbeszerzési tanácsokat adott, de azt 15 projektnél a Bokor Gergő érdekeltségében álló Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft. Bokor Gergő még 2011-ben dolgozott Nemes Lajos mérnök-vállalkozónak egy Euro Project Kft. nevű cégben, Nemes pedig 2012-ben az Elios ügyvezetője volt.

A szintén pécsi SMHV Energetika Kft. (korábban Simó Villamossági Kft.) 22 projektben működött közre, többnyire az Elios alvállalkozójaként szerepelt, bár megesett, hogy versenytársként adott be ajánlatot. Az OLAF azt találta számos esetben, hogy az indikatív ajánlatokat az SMVH és más "független" cégek ugyanazon a számítógépen készítették. A pdf fájl szerzője H.D., az SMHV pedig Horváth Dezső érdekeltsége.

A hetedik érintett cég a Tungsram-Schréder Zrt.

A jelentés kitér Hamar Endre és Tiborcz István más üzleti kapcsolataira is, 2013 januárja előtt ugyanis üzlettársak voltak, ekkor Hamar & Tiborcz Jogi és Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltat Kft.-nek (később IBC-Project) hívták a közös cégüket. Üzleti kapcsolatuk máig tart, mindketten részvényesek a luxusingatlanok kereskedésével foglalkozó BDPST Zrt.-ben.