„Mit tudsz, kérdezték az évtizeden át Londonban dolgozó lányomtól, aki döbbenten tapasztalta, amikor hazajött, hogy itt inkább az számít, akár pozitívan, akár negatívan, hogy ki az apja” – mesélte el személyes élményét is a hódmezővásárhelyi fórumon Bod Péter Ákos egyetemi tanár, amikor a fiatalok tömeges elvándorlásának okairól kérdezték, amit sokkal súlyosabb gondnak nevezett a migrációnál a V18 Mozgalom tagját Hódmezővásárhelyre meghívó Márki-Zay Péter.

A városi könyvtárban megrendezett fórumon még a korábbi, a polgármester-jelölt bemutatkozására összehívott fórumoknál is jóval többen jöttek el, voltak, akik már be sem fértek a terembe, az ajtóban állva hallgatták végig a majd kétórás beszélgetést. A korrupcióról, annak jövőt is aláásó következményeiről kérdezték a konzervatív közgazdászt.

Márki-Zay Péter azzal indította a beszélgetést, hogy Bod Péter Ákost egy négy évvel ezelőtti interjújából vett mondatának megmagyarázására kérte. Ez volt az a mondat, amelyben akkor a közgazdász a napszemüvegben céget kérőkre utalt. Bod Péter Ákos a közelmúltból hozott példával kezdte:

A napokban, ismerősi körben egy szállodaipari vállalkozó mesélte megrettenve, hogy bejelentkezett hozzá egy nagyon-nagyon magas beosztású férfi lánya, és ő ettől nagyon ideges lett. Lehet, hogy nem veszik el a cégét, és felesleges az aggodalom, de milyen az, amikor egy látogatás bejelentésekor ez vetődik fel abban, akihez látogatóba jönnek? Ez nem normális.

– mesélte Bod Péter Ákos, majd a négy évvel ezelőtti interjúban elhangzottakhoz annyit fűzött hozzá, hogy éppen az interjú előtti héten három érintettől is hallott olyan történetet, hogy megjelentek náluk, hogy adják el a prosperáló cégüket. Amikor nemleges választ adtak, jött a fenyegetés, hogy majd meglátják, hogy mi következik. Aztán jöttek a hatóságok vizsgálódni, a beszállítók visszaléptek, majd a meggyengült céget olcsón megvásárolták.

„Nem egy ilyet hallottam, így feltételezhetően ezek nem elszigetelt esetek voltak, ahogy az egyébként előfordulhat. Kérdezik tőlem, hogy miért nem teszek feljelentést. Ezeket nehéz bizonyítani, hiszen szóbeli üzeneteken alapulnak”

– folytatta a közgazdász. Ezért is tartja fontosnak az egyetemi tanár, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez.

A témához kapcsolódóan egyébként a közönség soraiból is jött kérdés:

„Mi itt vásárhelyen azt halljuk, hogy teljesen felesleges lépni, mivel mindent jogszerűen csinálnak, nem lehet őket megfogni”

– vetette fel az asszony. Bod szerint viszont jogszerűen nem lehet csalni, abban mindig vannak olyan hivatalnokok, hatóságok, amelyek partnerek a csalásban, és azt hangsúlyozta ismételten, hogy nagyon fontos az Európai Ügyészséghez való csatlakozás.

A fiatalok menekülnek az uram-bátyám rendszerből

Bod szerint kulturális sokként élik meg a fiatalok azt, hogy hiába tanulnak az egyetemeken, akkor, amikor állás után néznek, nem az számít, hogy mit tudnak, hanem azt, hogy honnan jöttek. „Ez ifjúságellenes, taszítja a fiatalokat. Jöjjenek azok, akik úgy gondolják, hogy e nélkül is lehet boldogulni, sőt, csak e nélkül lehet” – osztotta meg azokat a tapasztalatait Bod Péter Ákos, amelyeket az egyetemi oktatás során szerzett. A professzor arról is beszélt, hogy nem csak a lopás korrupció, de még az is, amit többen bocsánatos bűnnek tartanak, nevezetesen azt, hogy jóval többet költenek el bizonyos területekre, beruházásokra, mint ami észszerűnek mondható.

„Ezzel is az unokáinkat lopjuk meg, hiszen olyan beruházásokat hagyunk rájuk, amelyeket majd nekik kell fenntartani, működtetni” – magyarázta meg a közgazdász, hogy miért kétségbeejtő a jövőre nézve a gigaberuházási mánia.

Ezeket a pluszban elköltött pénzeket sokkal hasznosabban is el lehetett volna költeni, ami a jövőben több hasznot hozhatott volna

– tette hozzá Bod.

Bod Péter Ákos azt is hangsúlyozta, mint a V18-mozgalom egyik miniszterelnöki vitát követelő tagja, hogy ezek megtagadása lényegében a választók megfosztása attól, hogy információkhoz jussanak a jövőről. Ehhez persze Márki-Zay Péter is csatlakozott, hiszen a közelgő hódmezővásárhelyi választások előtt ő is vitára hívta a Fidesz jelöltjét, Hegedűs Zoltánt, aki hétfőn azzal utasította el ellenfele javaslatát, hogy hazugokkal nem vitázik.

Márki itt kitért arra is, hogy többen amiatt aggódnak, ha rá szavaznak, akkor Hódmezővásárhely nem jut majd fejlesztésekhez. A független jelölt azonban úgy véli, hogy ha polgármesterré választanák, akkor éppen abba a helyzetbe kerülne, hogy a jelenleg milliárdokat ígérő Hegedűs Zoltánon akár számon is kérhetné az ígéreteit. Márki nem hisz abban, hogy egy várost megfosztanának büntetésképpen beruházásoktól. (Lázár János éppen egy hétfői sajtótájékoztatón jelentette ki, hogy Hódmezővásárhely vesztes lesz, amennyiben nem Hegedűs Zoltánra szavaznak.)

Itt az is szóba került, hogy Márki a helyi sajtóban labdába sem rúghat, nem úgy, mint politikai ellenfelei, aki naponta szerepelnek a helyi újságokban, televíziókban.

Ehhez hozzászólt egy idős férfi, aki a helyi idősotthon lakójaként arról beszélt, hogy az ajánlószelvények gyűjtésekor megtévesztették az otthon lakóit úgy, hogy egy kérdőívet nyomtak az orruk alá azzal, hogy szeretnék-e, hogy olcsóbb legyen a gyógyszer. Amikor lapozott egyet, akkor látta a férfi, hogy a szocialista jelöltnek gyűjtenek aláírásokat. (Márki erre a fórumon nem reagált, később azt mondta, hogy mivel Hernádi már jogerősen jelölt, nem látja értelmét, hogy a helyi választási bizottsághoz forduljon, esetleg a választás után megteszi majd.)

A fórumon inkább moderátorként megszólaló Márki-Zay Péter azt hangsúlyozta, hogy továbbra is jobboldaliként támogatja a Fidesz kormányának több programját, de hasonlóan Bod Péter Ákoshoz egy olyan országot szeretne, ahol a hozzáértés, a tudás számít, nem pedig a kapcsolatok, és olyat, ahol el tudnak számolni a pénzzel, arra költik, ami a jövőben hasznosulni tud.

„Nem kell félni a káosztól, majd rendeződik minden” – próbálta megértetni Bod Péter Ákos, hogy nem kell félni attól, hogy egy esetleges kormányváltás esetén átmenetileg lesz egy kis zavar, ha lesz ilyen.