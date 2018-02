[{"available":true,"c_guid":"70832291-7a2b-414f-90f3-8c966873d76a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenki készül már az áprilisi választásokra, a csepeli önkormányzat úgy, hogy a hetente megjelenő újság mellett a helyi tévé is újraindul.","shortLead":"Mindenki készül már az áprilisi választásokra, a csepeli önkormányzat úgy, hogy a hetente megjelenő újság mellett...","id":"20180212_A_valasztasokig_dupla_szammal_es_Nemeth_Szilard_receptjeivel_jelentkezik_a_Csepeli_Hirmondo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70832291-7a2b-414f-90f3-8c966873d76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b820d4a8-a0c1-4d62-9f84-33056a1e59e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180212_A_valasztasokig_dupla_szammal_es_Nemeth_Szilard_receptjeivel_jelentkezik_a_Csepeli_Hirmondo","timestamp":"2018. február. 12. 13:28","title":"A választásokig dupla számmal és Németh Szilárd receptjeivel jelentkezik a Csepeli Hírmondó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0988ff40-2a8e-4b3b-9693-93f86d1eed1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook új matricákat és feliratokat készített a Messenger kamerájához, de a friss szerelmesekre is gondolt egy aprósággal.","shortLead":"A Facebook új matricákat és feliratokat készített a Messenger kamerájához, de a friss szerelmesekre is gondolt...","id":"20180214_facebook_messenger_valentin_nap_emoji","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0988ff40-2a8e-4b3b-9693-93f86d1eed1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b729f0bd-0ed1-4409-bc65-cb4e8f7c0719","keywords":null,"link":"/tudomany/20180214_facebook_messenger_valentin_nap_emoji","timestamp":"2018. február. 14. 09:03","title":"Különleges funkciók kerültek ma a Messengerbe, már önnél is elérhetők az újdonságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d1b46f-c1d5-4e02-b31c-5f81c8c476e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Termálvízzel akarták fűteni a lakásokat, gáz tört fel helyette. A perben a Kúriának kellett döntést hoznia.","id":"20180213_Gazt_talaltak_a_lakoparkban_igy_dontott_a_Kuria","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37d1b46f-c1d5-4e02-b31c-5f81c8c476e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6a8d37-4a63-4a7d-bb8b-766e1cfc6aa6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180213_Gazt_talaltak_a_lakoparkban_igy_dontott_a_Kuria","timestamp":"2018. február. 13. 10:29","title":"Gázt találtak a lakóparkban, óriásit bukott a beruházó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774ea314-7638-4586-a019-c768adcc9cd4","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"A volt MNB-elnök Márki-Zay Péter, hódmezővásárhelyi polgármester-jelölt lakossági fórumán beszélt arról, hogy az egyetemről kikerülő fiatalokat kulturális sokként éri, amikor belekeverednek az uram-bátyám rendszerbe.","shortLead":"A volt MNB-elnök Márki-Zay Péter, hódmezővásárhelyi polgármester-jelölt lakossági fórumán beszélt arról...","id":"20180214_Bod_Peter_AkosNem_szeretnek_olyan_orszagban_elni_ahol_ket_napszemuveges_ember_megjelenik_es_elkeri_a_cegemet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=774ea314-7638-4586-a019-c768adcc9cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded83ebb-dea2-43d2-85d8-dea4b0a487ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180214_Bod_Peter_AkosNem_szeretnek_olyan_orszagban_elni_ahol_ket_napszemuveges_ember_megjelenik_es_elkeri_a_cegemet","timestamp":"2018. február. 14. 10:05","title":"Bod Péter Ákos:”Nem szeretnék olyan országban élni, ahol két napszemüveges ember megjelenik és elkéri a cégemet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2a7c91-4f6c-4608-b6a0-d85c6886ddef","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"31,5 milliárd forint áll rendelkezésre.","shortLead":"31,5 milliárd forint áll rendelkezésre.","id":"20180214_Kkvk_megnyilt_a_keret_most_kell_palyazni_kepzesekre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f2a7c91-4f6c-4608-b6a0-d85c6886ddef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4447b09a-01b9-4cff-92c8-25f17668ee3e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180214_Kkvk_megnyilt_a_keret_most_kell_palyazni_kepzesekre","timestamp":"2018. február. 14. 09:28","title":"Kkv-k: megnyílt a keret, most kell pályázni képzésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88fae31d-a8d0-42d7-a251-93b7c6bfb334","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalábbis, ha a fogassüllő és a ponty megkapja az uniós földrajzi árujelző oltalmat, amint azt az agrárminisztérium kezdeményezte.","shortLead":"Legalábbis, ha a fogassüllő és a ponty megkapja az uniós földrajzi árujelző oltalmat, amint azt az agrárminisztérium...","id":"20180213_Oltalom","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88fae31d-a8d0-42d7-a251-93b7c6bfb334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3909914-fa6c-4beb-a857-88f28f93e8bf","keywords":null,"link":"/elet/20180213_Oltalom","timestamp":"2018. február. 13. 19:14","title":"Nem minden balatoni hal lesz Balatoni hal!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd027248-d41d-4d9d-8cd7-7dfec69f8b63","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Újabb négy pártot és egy nemzetiségi önkormányzatot vett nyilvántartásba az áprilisi országgyűlési választásra keddi ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB). Ezzel 88-ra emelkedett a nyilvántartásba vett pártok száma, négy évvel ezelőtt összesen 71 pártot vett nyilvántartásba a testület.","shortLead":"Újabb négy pártot és egy nemzetiségi önkormányzatot vett nyilvántartásba az áprilisi országgyűlési választásra keddi...","id":"20180213_Kamu_es_torpepartok_a_kampanyban_Tobben_elnek_mint_negy_eve","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd027248-d41d-4d9d-8cd7-7dfec69f8b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61e1081-9b40-49a8-9483-e426de794034","keywords":null,"link":"/itthon/20180213_Kamu_es_torpepartok_a_kampanyban_Tobben_elnek_mint_negy_eve","timestamp":"2018. február. 13. 15:19","title":"Kamu- és törpepártok a kampányban: Többen élnek, mint négy éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efdc9a0f-96ed-47fa-8607-840f54957465","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt más választása, mert nem volt több cég a piacon, akivel meg lehetett volna csinálni a közvilágítás korszerűsítését Hódmezővásárhelyen?","shortLead":"Nem volt más választása, mert nem volt több cég a piacon, akivel meg lehetett volna csinálni a közvilágítás...","id":"20180212_Kamumeter_Lazar_Janos_ezert_beszelt_Tiborcz_Istvannal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efdc9a0f-96ed-47fa-8607-840f54957465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c6bf1f-6498-4c05-bf6c-7a798fe3796d","keywords":null,"link":"/itthon/20180212_Kamumeter_Lazar_Janos_ezert_beszelt_Tiborcz_Istvannal","timestamp":"2018. február. 12. 17:13","title":"Kamuméter: Lázár János ezért beszélt Tiborcz Istvánnal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]