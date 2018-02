[{"available":true,"c_guid":"8d499444-b447-4838-8421-cb731d870e3b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új Toyota Supra izgalmasnak ígérkezik, állítólag négyféle változatban gyártják majd.","shortLead":"Az új Toyota Supra izgalmasnak ígérkezik, állítólag négyféle változatban gyártják majd.","id":"20180213_toyota_supra_genfi_autoszalon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d499444-b447-4838-8421-cb731d870e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf9caf4-92c5-48b0-9ae5-3fd0243813a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180213_toyota_supra_genfi_autoszalon","timestamp":"2018. február. 13. 17:21","title":"Évek óta vártunk rá, most végre megmutatja új erőgépét a Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ba2fd8-c435-4d00-bb51-5378e20bd4f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy igen érdekes statisztikai elemzés, amely arra is rámutat, mennyire igazak az előítéletek a biztonságosnak és kevésbé annak tartott autótípusokról. ","shortLead":"Egy igen érdekes statisztikai elemzés, amely arra is rámutat, mennyire igazak az előítéletek a biztonságosnak és...","id":"20180214_Megneztek_Magyarorszagon_melyik_autoban_a_legveszelyesebb_utazni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0ba2fd8-c435-4d00-bb51-5378e20bd4f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654ff0ea-5fd8-401c-b957-f63245ba10c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180214_Megneztek_Magyarorszagon_melyik_autoban_a_legveszelyesebb_utazni","timestamp":"2018. február. 14. 11:28","title":"Megnézték, Magyarországon melyik autóval a legveszélyesebb közlekedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6e73d6-4761-483a-b961-f22ae296f61d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Iszlám Állam mintegy 350 harcosa közel 80 hozzátartozójával együtt megadta magát a szíriai lázadóknak kedden.","shortLead":"Az Iszlám Állam mintegy 350 harcosa közel 80 hozzátartozójával együtt megadta magát a szíriai lázadóknak kedden.","id":"20180213_Megadta_magat_a_lazadoknak_az_Iszlam_Allam_tobb_szaz_harcosa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac6e73d6-4761-483a-b961-f22ae296f61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9bfa7fd-3386-4681-b4bd-ee46833a4a82","keywords":null,"link":"/vilag/20180213_Megadta_magat_a_lazadoknak_az_Iszlam_Allam_tobb_szaz_harcosa","timestamp":"2018. február. 13. 20:41","title":"Megadta magát a lázadóknak az Iszlám Állam több száz harcosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56aa1451-eb00-498e-95b1-8590645042e4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csütörtök éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre, kizárólag az e-felvételin keresztül.","shortLead":"Csütörtök éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre, kizárólag az e-felvételin...","id":"20180214_felveteli_fontos_hatarido_kozeleg_meg_gyorsan_el_lehet_intezni_mindent","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56aa1451-eb00-498e-95b1-8590645042e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03259696-62a4-4648-8f46-e20fd878b37c","keywords":null,"link":"/itthon/20180214_felveteli_fontos_hatarido_kozeleg_meg_gyorsan_el_lehet_intezni_mindent","timestamp":"2018. február. 14. 05:35","title":"Felvételi: fontos határidő közeleg, még gyorsan el lehet intézni mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea701dfe-c42b-462a-924f-f6d983423846","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Épp a héten hívta fel a figyelmet egy gyerekjogi szervezet arra, hogy ez sérti a gyermekjogokat.","shortLead":"Épp a héten hívta fel a figyelmet egy gyerekjogi szervezet arra, hogy ez sérti a gyermekjogokat.","id":"20180214_ovodasok_elott_tartott_beszedet_simicsko_istvan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea701dfe-c42b-462a-924f-f6d983423846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29dcb6a3-825e-45d8-aca9-da9ca1065433","keywords":null,"link":"/itthon/20180214_ovodasok_elott_tartott_beszedet_simicsko_istvan","timestamp":"2018. február. 14. 16:38","title":"Nem tudnak leállni: óvodások előtt tartott beszédet a honvédelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82114e4-545f-4cc7-875f-1eece38f7536","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Átlátszó kérte ki a papírokat a Kúria jogerős döntése után, amely szerint a tao-támogatások igenis közpénznek számítanak. ","shortLead":"Az Átlátszó kérte ki a papírokat a Kúria jogerős döntése után, amely szerint a tao-támogatások igenis közpénznek...","id":"20180214_25_millioert_adna_ki_a_taoigazolasokat_az_mlsz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c82114e4-545f-4cc7-875f-1eece38f7536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c125cec8-f17d-412f-bb51-4a76b45dedf5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180214_25_millioert_adna_ki_a_taoigazolasokat_az_mlsz","timestamp":"2018. február. 14. 17:17","title":"2,5 millióért adná ki a tao-igazolásokat az MLSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba8a523-a294-414b-88b9-91b475aa216b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Négymilliárd forintnak megfelelő összeget vissza is kell fizetnie.","shortLead":"Négymilliárd forintnak megfelelő összeget vissza is kell fizetnie.","id":"20180213_Husz_ev_bortont_kapott_a_volt_elnok_stromanja_DelKoreaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dba8a523-a294-414b-88b9-91b475aa216b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba8a9fe-caf6-48a2-bd9f-eb45d0e02d89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180213_Husz_ev_bortont_kapott_a_volt_elnok_stromanja_DelKoreaban","timestamp":"2018. február. 13. 13:01","title":"Húsz év börtönt kapott a volt elnök strómanja Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9edc60-7d6c-4501-8482-1435a06a9975","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kortárs írókat kért fel az Örkény Színház, hogy írjanak egy rövid szöveget az Élő Írók Társasága projekt számára. Az írásokat – mindennap egyet – színészek tolmácsolásában láthatjuk itt, a hvg.hu-n is. Ma Nádasdy Ádám mesél Kókai Tünde hangján egy különös utazásról.","shortLead":"Kortárs írókat kért fel az Örkény Színház, hogy írjanak egy rövid szöveget az Élő Írók Társasága projekt számára...","id":"20180214_Nadasdy_Adam_Kokai_Tunde_Elo_irok_tarsasaga_24_resz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af9edc60-7d6c-4501-8482-1435a06a9975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c0b8ab-d1d9-4c01-a49e-9a595818dfd5","keywords":null,"link":"/kultura/20180214_Nadasdy_Adam_Kokai_Tunde_Elo_irok_tarsasaga_24_resz","timestamp":"2018. február. 14. 11:30","title":"Nádasdy Ádám: \"Csak a nagymama érezte úgy, hogy vészhelyzet van\" – Élő írók társasága 24. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]