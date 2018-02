[{"available":true,"c_guid":"ab3090ea-17e2-4771-862b-d3271ff96461","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A menekültellenes propaganda ellenére is egy szír orvost választottak az év emberének a Békés Megyei Hírlap olvasói. ","shortLead":"A menekültellenes propaganda ellenére is egy szír orvost választottak az év emberének a Békés Megyei Hírlap olvasói. ","id":"20180214_Egy_szir_orvos_lett_az_ev_embere_Meszaros_Lorinc_sorosozassal_teli_ujsagjaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab3090ea-17e2-4771-862b-d3271ff96461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c788d7-55d9-4f3a-b58b-e416f795af2c","keywords":null,"link":"/itthon/20180214_Egy_szir_orvos_lett_az_ev_embere_Meszaros_Lorinc_sorosozassal_teli_ujsagjaban","timestamp":"2018. február. 14. 15:42","title":"Egy szír orvos lett az év embere Mészáros Lőrinc sorosozással teli újságjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f8907b-2bca-4a82-a0d6-af2ecf51ddc3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Első osztályú ellátás Párizsban vagy New York-ban, alig 6600 jenért, átszámítva 15 500 forintért. Nem csoda, ha az ár hallatán a First Airlines kezdeményezése mágnesként vonzza a turistákat. Még akkor is, ha maga az utazás nem valódi.","shortLead":"Első osztályú ellátás Párizsban vagy New York-ban, alig 6600 jenért, átszámítva 15 500 forintért. Nem csoda, ha az ár...","id":"20180215_Vilag_koruli_ut_15_ezer_forintert_egy_kis_csavarral","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25f8907b-2bca-4a82-a0d6-af2ecf51ddc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935d7373-6bdd-422f-bed0-220fcd05c881","keywords":null,"link":"/kkv/20180215_Vilag_koruli_ut_15_ezer_forintert_egy_kis_csavarral","timestamp":"2018. február. 15. 12:24","title":"Világkörüli út 15 ezer forintért, egy kis csavarral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9be2b14-bd80-46f0-9199-0e178ef5faac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy magányszemély tett feljelentést az Együtt elnökével szemben. A kormányközeli sajtóban napok óta téma Juhász magánéleti problémája. ","shortLead":"Egy magányszemély tett feljelentést az Együtt elnökével szemben. A kormányközeli sajtóban napok óta téma Juhász...","id":"20180215_Feljelentes_erkezett_Juhasz_Peter_csaladi_ugye_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9be2b14-bd80-46f0-9199-0e178ef5faac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b454149-065b-4db1-807c-bf0bc26f4c6c","keywords":null,"link":"/itthon/20180215_Feljelentes_erkezett_Juhasz_Peter_csaladi_ugye_miatt","timestamp":"2018. február. 15. 12:08","title":"Feljelentés érkezett Juhász Péter családi ügye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fcb956-97aa-4323-a126-3ca8b6e1b187","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem most kezdtek különleges nadrágokat hordani a norvég curlingválogatott tagjai, de szerdán, Bálint-napon igazán kitettek magukért a közönségkedvencek.","shortLead":"Nem most kezdtek különleges nadrágokat hordani a norvég curlingválogatott tagjai, de szerdán, Bálint-napon igazán...","id":"20180215_Elkepeszto_nadragdizajnnal_em20180215_ujabb_elkepeszto_nadragot_villantottak_a_norveg_curlingeseklekeztek_meg_a_szerelmesek_napjarol_a_norveg_curlingesek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02fcb956-97aa-4323-a126-3ca8b6e1b187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70908d9d-72aa-4ee9-8087-26535380567a","keywords":null,"link":"/sport/20180215_Elkepeszto_nadragdizajnnal_em20180215_ujabb_elkepeszto_nadragot_villantottak_a_norveg_curlingeseklekeztek_meg_a_szerelmesek_napjarol_a_norveg_curlingesek","timestamp":"2018. február. 15. 12:04","title":"Elképesztő nadrágdizájnnal emlékeztek meg a szerelmesek napjáról a norvég curlingesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4eec3b-5c55-4c3d-880c-a525a23230df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre szilikonprotézist kap a fiatal szakács, de reményei szerint tavaszra a bionikus kéz is meglesz.","shortLead":"Egyelőre szilikonprotézist kap a fiatal szakács, de reményei szerint tavaszra a bionikus kéz is meglesz.","id":"20180215_kozelebb_kerult_almahoz_a_bionikus_kezre_gyujto_szakacs_akit_elgazolt_a_villamos","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed4eec3b-5c55-4c3d-880c-a525a23230df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b56cbd2f-d214-46e8-9ca8-a90bd5c08a50","keywords":null,"link":"/itthon/20180215_kozelebb_kerult_almahoz_a_bionikus_kezre_gyujto_szakacs_akit_elgazolt_a_villamos","timestamp":"2018. február. 15. 20:24","title":"Közelebb került álmához a bionikus kézre gyűjtő szakács, akit elgázolt a villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f478f5-a408-4a90-bedf-0c1fa69cc666","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerda délután a floridai Parkland városka középiskolájában történt lövöldözés áldozatainak száma tovább emelkedhet. A kórházakban ápolt sebesültek száma tizenhat. ","shortLead":"A szerda délután a floridai Parkland városka középiskolájában történt lövöldözés áldozatainak száma tovább emelkedhet...","id":"20180215_17_emberrel_vegzett_a_floridai_iskolai_lovoldozo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65f478f5-a408-4a90-bedf-0c1fa69cc666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f20dfd9-3f1e-44ac-84cd-dad336d51fcd","keywords":null,"link":"/vilag/20180215_17_emberrel_vegzett_a_floridai_iskolai_lovoldozo","timestamp":"2018. február. 15. 05:19","title":"17 emberrel végzett a floridai iskolai lövöldöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4119276-9261-4da3-90c5-20fc85953b1f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Távozott az edzőjük, övé a bob is, amivel versenyeznének. ","shortLead":"Távozott az edzőjük, övé a bob is, amivel versenyeznének. ","id":"20180214_nagy_bajba_kerult_a_jamaicai_bobcsapat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4119276-9261-4da3-90c5-20fc85953b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23609934-a960-4f92-9ef3-5016fbd006d5","keywords":null,"link":"/sport/20180214_nagy_bajba_kerult_a_jamaicai_bobcsapat","timestamp":"2018. február. 14. 17:46","title":"Nagy bajba került a jamaicai bobcsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e2fa1a-9da7-4a65-8fa1-637f81040ec1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elnök után az emberei is bukhatnak. ","shortLead":"Az elnök után az emberei is bukhatnak. ","id":"20180214_Lecsaptak_a_delafrikai_Meszaros_Lorincekre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8e2fa1a-9da7-4a65-8fa1-637f81040ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39a5bc8c-9593-4032-ab4f-a914d1f3248c","keywords":null,"link":"/kkv/20180214_Lecsaptak_a_delafrikai_Meszaros_Lorincekre","timestamp":"2018. február. 14. 11:26","title":"Lecsaptak a dél-afrikai Mészáros Lőrincekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]