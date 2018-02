[{"available":true,"c_guid":"28767ed8-a168-4b20-a497-ce77a6a176ec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Növelt létszámú szakértői állománnyal készül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) az új európai adatvédelmi rendelet hatálybalépésére – a hatóság elnöke erről egy szakmai konferencián beszélt.","shortLead":"Növelt létszámú szakértői állománnyal készül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) az új európai...","id":"20180215_Peterfalvi_egyseges_europai_adatvedelem_jon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28767ed8-a168-4b20-a497-ce77a6a176ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08fc4a9c-8320-47b4-870e-a0bcb2d184b1","keywords":null,"link":"/itthon/20180215_Peterfalvi_egyseges_europai_adatvedelem_jon","timestamp":"2018. február. 15. 13:25","title":"Péterfalvi: Egységes európai adatvédelem jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f1490c-ab9b-44fc-88a8-90b380c85274","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dona Onete több mint brazil ikon. Nem mindennapi karrier az övé: 79 éves, első lemezét 73 évesen adta ki. Március 27-én lép fel Budapesten.
2018. február. 16. 12:40

Még mindig nem tudni, mi okozhatta a Kubában szolgáló amerikaiak agykárosodását
A rejtélyes betegségben szenvedők hallási, látási, egyensúlybeli és memóriaproblémák miatt szorultak kezelésre az USA-ban. Március 27-én...","id":"20180216_Dona_Onete_koncert_Mupa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3f1490c-ab9b-44fc-88a8-90b380c85274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7808caf-7c83-47c0-8fc3-acad72d44acf","keywords":null,"link":"/kultura/20180216_Dona_Onete_koncert_Mupa","timestamp":"2018. február. 16. 12:40","title":"Napjaink világzenéjének egyik legnagyobb szenzációja koncertezik a Müpában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c03bebb-086f-4c79-9fb2-dfd9df856691","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rejtélyes betegségben szenvedők hallási, látási, egyensúlybeli és memóriaproblémák miatt szorultak kezelésre az USA-ban. 2018. február. 15. 06:55

Gyurta Dániel még nem tudja, hogyan tovább
Az olimpiai bajnok úszó is ott van Pjongcsangban a téli olimpián, nem szurkol, nem is úszik, sportdiplomáciai feladatokat lát el, részt vett a Nemzetközi Olimpiai Bizottság sportolói és végrehajtói bizottság ülésén. Beszélt a jövőjéről is, meg arról, ott lesz-e még az úszás legjobbjai között.
2018. február. 16. 14:31

Mindennapi NémethSzilárdizmusunk: az házasságrúl
2018. február. 15. 10:26

Warren Buffett beszállt egy magyar gyárral is rendelkező gyógyszercégbe
A sztárbefektető befektetési alapja közölte, hogy a múlt év végén mintegy 360 millió dollár értékben volt részvénye a Tevában. 2018. február. 15. 17:27

„A pártérdekeknél fontosabb, hogy ne haljunk meg idő előtt"
Csakis egy pártokon átívelő program, egy nemzeti közös minimum rángathatná ki katasztrofális állapotából a hazai egészségügyet – véli Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő. A korábban mentősként is dolgozó oxiológus szakorvos szerint ebben az ügyben lenne szükség itthon nemzeti konzultációra, Soros György megállítása helyett pedig egészségügyi szemléletváltoztatásra kellene költeni, enélkül kidobott pénz minden, az egészségügybe tűzoltásként öntött százmilliárd. Interjúnk a magyar egészségüggyel foglalkozó e heti cikksorozatunk második darabja.
2018. február. 15. 06:30

Jordán Adél: Apukám nem látja bennem a színésznőt
A színházon kívül unatkozik és magányosnak érzi magát a Katona József Színház művésze, aki Pintér Béla új darabjában a nyomulós, mégis kicsit szerencsétlen erdélyi színésznő-áldozatot játssza.
2018. február. 15. 14:23