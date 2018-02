[{"available":true,"c_guid":"d5dda711-6002-459f-9aaa-e13db0ec72d2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még az idén jön a japán és a koreai észjárásról szóló kötet is. ","shortLead":"Még az idén jön a japán és a koreai észjárásról szóló kötet is. ","id":"20180216_A_kinai_eszjarasrol_adta_ki_elso_konyvet_Matolcsyek_kiadoja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5dda711-6002-459f-9aaa-e13db0ec72d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188c983d-2174-4a88-acf3-532a7151feda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180216_A_kinai_eszjarasrol_adta_ki_elso_konyvet_Matolcsyek_kiadoja","timestamp":"2018. február. 16. 17:41","title":"A kínai észjárásról adta ki első könyvét Matolcsyék kiadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323d87aa-e252-4e54-9fa9-7262c3b6ba39","c_author":"Szabó Yvette","category":"kkv","description":"A visegrádi luxushotel befejezésére készül Orbán Viktor kormányfő veje, akinek közvetett tulajdonában lévő cége benyújtotta a hatóságoknak az engedélyezéshez szükséges előzetes környezetvédelmi hatástanulmányt.","shortLead":"A visegrádi luxushotel befejezésére készül Orbán Viktor kormányfő veje, akinek közvetett tulajdonában lévő cége...","id":"20180216_Uveghegyet_epit_Tiborcz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=323d87aa-e252-4e54-9fa9-7262c3b6ba39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b3cbe1-1969-4fb7-8ccf-bc6a42d2dce7","keywords":null,"link":"/kkv/20180216_Uveghegyet_epit_Tiborcz","timestamp":"2018. február. 16. 15:05","title":"Üveghegyet épít Tiborcz a Dunakanyarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbaeb2b5-eb00-4aa9-8bfa-20870d7a2e34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zuglói Nagy Lajos király úton lévő óriásfestményen most már csak Pruck Pál neve olvasható. \r

","shortLead":"A zuglói Nagy Lajos király úton lévő óriásfestményen most már csak Pruck Pál neve olvasható. \r

","id":"20180217_Lekerult_Dozsa_Laszlo_neve_az_1956os_falfestmenyrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbaeb2b5-eb00-4aa9-8bfa-20870d7a2e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f0530f-9345-435e-bdc0-18c3c112f601","keywords":null,"link":"/itthon/20180217_Lekerult_Dozsa_Laszlo_neve_az_1956os_falfestmenyrol","timestamp":"2018. február. 17. 17:21","title":"Lekerült Dózsa László neve egy 1956-os falfestményről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd79601e-6127-412e-bd7a-d2665af51426","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenhárom orosz állampolgár ellen vádat emeltek.","shortLead":"Tizenhárom orosz állampolgár ellen vádat emeltek.","id":"20180217_Elkepeszto_milyen_komoly_volt_az_orosz_beavatkozas_az_amerikai_valasztasi_kampanyba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd79601e-6127-412e-bd7a-d2665af51426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e413b8-07ec-4ec5-97f8-fc5e8ece2e7d","keywords":null,"link":"/vilag/20180217_Elkepeszto_milyen_komoly_volt_az_orosz_beavatkozas_az_amerikai_valasztasi_kampanyba","timestamp":"2018. február. 17. 10:10","title":"Elképesztő, milyen komoly volt az orosz beavatkozás az amerikai választási kampányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6068c1ca-09c5-42d3-9eb0-64ff3f121397","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Függetlenként indulna az előzetesben ülő MSZP-s botrányhős.","shortLead":"Függetlenként indulna az előzetesben ülő MSZP-s botrányhős.","id":"20180217_Bortonbol_indulna_a_valasztasokon_Czegledy_Csaba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6068c1ca-09c5-42d3-9eb0-64ff3f121397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43faec65-1112-4ee9-abd8-62ce1c10f654","keywords":null,"link":"/itthon/20180217_Bortonbol_indulna_a_valasztasokon_Czegledy_Csaba","timestamp":"2018. február. 17. 13:29","title":"Börtönből indulna a választásokon Czeglédy Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04938c5-e0b7-4583-8023-e1e2c744a288","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Berlinben találkozott Theresa May és Angela Merkel. ","shortLead":"Berlinben találkozott Theresa May és Angela Merkel. ","id":"20180216_A_Brexitrol_targyalt_Europa_ket_legerosebb_noje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e04938c5-e0b7-4583-8023-e1e2c744a288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce220eb-4b02-43d2-83e1-0e29a601a75e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180216_A_Brexitrol_targyalt_Europa_ket_legerosebb_noje","timestamp":"2018. február. 16. 18:55","title":"A Brexitről tárgyalt Európa két legerősebb nője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6068c1ca-09c5-42d3-9eb0-64ff3f121397","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kis magyar abszurd: előzetesből gyűjtet aláírásokat és függetlenként indulna a választáson a csalás gyanúja miatt előzetesben ülő Czeglédy Csaba. A helyi szocialista jelölt magánemberként megérti Czeglédy döntését.","shortLead":"Kis magyar abszurd: előzetesből gyűjtet aláírásokat és függetlenként indulna a választáson a csalás gyanúja miatt...","id":"20180217_Az_MSZPs_jelolt_megerti_hogy_Czegledy_a_bortonbol_indulna_a_valasztason","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6068c1ca-09c5-42d3-9eb0-64ff3f121397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a4a959-a1de-4dd0-a804-e58e0e30e74f","keywords":null,"link":"/itthon/20180217_Az_MSZPs_jelolt_megerti_hogy_Czegledy_a_bortonbol_indulna_a_valasztason","timestamp":"2018. február. 17. 17:17","title":"Az MSZP-s jelölt megérti, hogy Czeglédy a börtönből indulna a választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1b6fa5-15b8-4b24-b45e-db54f3e551af","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A MÁV alkalmazottait 2017-ben 87 alkalommal érte valamilyen támadás, nem egyszer fizikai erőszak. A kalauzok szempontjából az ország nyugati, délnyugati vonalai a legbiztonságosabbak, a budapesti elővárosi vonatok pedig a legveszélyesebbek.","shortLead":"A MÁV alkalmazottait 2017-ben 87 alkalommal érte valamilyen támadás, nem egyszer fizikai erőszak. A kalauzok...","id":"20180216_Arcon_kopes_megrugdosas_kessel_fenyegetozes__nem_veszelytelen_munka_a_jegyellenorzes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa1b6fa5-15b8-4b24-b45e-db54f3e551af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a618ff-240a-4176-9cc1-d302e0a8cf5c","keywords":null,"link":"/elet/20180216_Arcon_kopes_megrugdosas_kessel_fenyegetozes__nem_veszelytelen_munka_a_jegyellenorzes","timestamp":"2018. február. 16. 14:18","title":"Arcon köpés, megrugdosás, késsel fenyegetőzés – nem veszélytelen munka a jegyellenőrzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]