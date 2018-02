[{"available":true,"c_guid":"b9f4c1be-2393-4a20-96a1-13e19007af87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újbudán csak az az ovis mehetett volna farsangi vagy karácsonyi bulira, akinek a szülei aláírják, hogy az eseményen készült képeket politikai kampányanyagban is felhasználhatják. Aztán az önkormányzat visszakozott. ","shortLead":"Újbudán csak az az ovis mehetett volna farsangi vagy karácsonyi bulira, akinek a szülei aláírják, hogy az eseményen...","id":"20180216_Kampanycelra_hasznaltak_volna_fel_az_ovisok_bulijait_Ujbudan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9f4c1be-2393-4a20-96a1-13e19007af87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bfc15a1-80c7-4436-9a20-7296bbb56747","keywords":null,"link":"/itthon/20180216_Kampanycelra_hasznaltak_volna_fel_az_ovisok_bulijait_Ujbudan","timestamp":"2018. február. 16. 18:20","title":"Kampánycélra használták volna fel az ovisok bulijait Újbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3ae86db-80a9-4193-86e7-753de2ff13da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kevés jobb mutató van, mint a taxisoké, hogy melyik a praktikus autó. ","shortLead":"Kevés jobb mutató van, mint a taxisoké, hogy melyik a praktikus autó. ","id":"20180216_Igazi_taxisauto_lett_nalunk_is_Prius","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3ae86db-80a9-4193-86e7-753de2ff13da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9dbe8eb-61db-486d-9dda-f4b6cf7380a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180216_Igazi_taxisauto_lett_nalunk_is_Prius","timestamp":"2018. február. 16. 16:25","title":"Igazi taxisautó lett nálunk is a Prius – íme, miket hajtanak a fővárosi sofőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9043a2d7-31dc-4522-836b-75c5735607dd","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"A neurális hálózatok segítségével sokkal jobb fordításokra képesek a gépek – immár magyar nyelven is –, ám az emberi fordítók teljesítményének eléréséhez gondolkodásra is szükség lenne.","shortLead":"A neurális hálózatok segítségével sokkal jobb fordításokra képesek a gépek – immár magyar nyelven is –, ám az emberi...","id":"201807__gepi_forditas__treningszoveg__mondatrol_mondatra__egy_sima_egy_forditott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9043a2d7-31dc-4522-836b-75c5735607dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44050684-e2ec-44ed-8bcc-12ce9293759c","keywords":null,"link":"/tudomany/201807__gepi_forditas__treningszoveg__mondatrol_mondatra__egy_sima_egy_forditott","timestamp":"2018. február. 17. 10:00","title":"60 év csúszásban vannak a fordítóprogramok, de már a magyar nyelvet is kezdik megszeretni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8563133-a3c6-4bc4-8da9-e488cf0748c2","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Első fokon győztek a vadászok, akiket másfél évvel ezelőtt kizártak a saját földjükről Mészáros Lőrinc fiának kedvéért. Most – egyelőre nem jogerősen – kimondta a bíróság, hogy törvénysértés áldozatai lettek.","shortLead":"Első fokon győztek a vadászok, akiket másfél évvel ezelőtt kizártak a saját földjükről Mészáros Lőrinc fiának kedvéért...","id":"20180218_Harom_belmegyeri_vadasz_lenyomta_Meszaros_Lorinc_fiat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8563133-a3c6-4bc4-8da9-e488cf0748c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e264bb09-d6b7-4a0e-8a8f-ec75258c5cef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180218_Harom_belmegyeri_vadasz_lenyomta_Meszaros_Lorinc_fiat","timestamp":"2018. február. 18. 07:00","title":"Három bélmegyeri vadász szembe mert szállni Mészáros Lőrinc fiával, és nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e2a667-f23f-44b6-9636-32c85779a87c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tíz éve kiáltotta ki függetlenségét Koszovó, amit Szerbia a mai napig nem ismer el. Vannak olyan értesülések, hogy Szerbia 2025-től jósolt uniós tagságának feltétele lehet Koszovó függetlenségének elismerése. A szerb elnök szerint ez biztosan nem lehetséges, de Koszovó ENSZ-tagságára talán rábólinthatnak.","shortLead":"Tíz éve kiáltotta ki függetlenségét Koszovó, amit Szerbia a mai napig nem ismer el. Vannak olyan értesülések...","id":"20180216_szerbia_az_unios_tagsagert_sem_ismerne_el_koszovo_fuggetlenseget","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96e2a667-f23f-44b6-9636-32c85779a87c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"290dec08-a024-45a3-a684-0813557680c5","keywords":null,"link":"/vilag/20180216_szerbia_az_unios_tagsagert_sem_ismerne_el_koszovo_fuggetlenseget","timestamp":"2018. február. 16. 18:30","title":"Szerbia az uniós tagságért sem ismerné el Koszovó függetlenségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd79601e-6127-412e-bd7a-d2665af51426","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenhárom orosz állampolgár ellen vádat emeltek.","shortLead":"Tizenhárom orosz állampolgár ellen vádat emeltek.","id":"20180217_Elkepeszto_milyen_komoly_volt_az_orosz_beavatkozas_az_amerikai_valasztasi_kampanyba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd79601e-6127-412e-bd7a-d2665af51426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e413b8-07ec-4ec5-97f8-fc5e8ece2e7d","keywords":null,"link":"/vilag/20180217_Elkepeszto_milyen_komoly_volt_az_orosz_beavatkozas_az_amerikai_valasztasi_kampanyba","timestamp":"2018. február. 17. 10:10","title":"Elképesztő, milyen komoly volt az orosz beavatkozás az amerikai választási kampányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15850691-a297-4259-b115-c91d7b2a5d68","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Akarva-akaratlanul szívességet tettek a szocialisták a Jobbiknak, hogy Gyöngyös sikeres MSZP-s polgármestere helyett alig ismert helyi elnöküket indítják Vona Gábor ellenében. A háttérben egy rejtélyes figura sziluettje is kibontakozik.","shortLead":"Akarva-akaratlanul szívességet tettek a szocialisták a Jobbiknak, hogy Gyöngyös sikeres MSZP-s polgármestere helyett...","id":"201807__gyongyos__vonaallomas__taktikai_szavazas__palyatakaritas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15850691-a297-4259-b115-c91d7b2a5d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715a093a-f865-444d-85d6-532e481fb022","keywords":null,"link":"/itthon/201807__gyongyos__vonaallomas__taktikai_szavazas__palyatakaritas","timestamp":"2018. február. 18. 09:00","title":"Rejtélyes figura állhat az MSZP gyöngyösi visszavonulása mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közzétette a jelentős adóhiánnyal rendelkező magánszemélyek és cégek aktuális szégyenlistáját a NAV, amely az elmúlt évekhez hasonlóan most is bővelkedik az ismerős nevekben. Meglepetés is van. ","shortLead":"Közzétette a jelentős adóhiánnyal rendelkező magánszemélyek és cégek aktuális szégyenlistáját a NAV, amely az elmúlt...","id":"20180216_Broker_Marcsi_Kozso_Zuschlag__egy_listan_az_orszag_legnagyobb_adosai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2a8547-49d2-4777-b8fd-0dd8f32af5e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180216_Broker_Marcsi_Kozso_Zuschlag__egy_listan_az_orszag_legnagyobb_adosai","timestamp":"2018. február. 16. 12:25","title":"Bróker Marcsi, Kozsó, Zuschlag – egy listán az ország legnagyobb adósai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]