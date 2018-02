[{"available":true,"c_guid":"e387a0df-f742-4038-a730-c145116e7772","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc DK-elnök egy kizárólag erre az alkalomra készített filmre vonult be. Az OLAF vizsgálat miatt néhány szóvicc után nekiment Orbánnak: ő a „bűn hordozója”. Gyurcsány után a következő sztárvendég Csepregi Éva, ezzel vége is volt a bulinak.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc DK-elnök egy kizárólag erre az alkalomra készített filmre vonult be. Az OLAF vizsgálat miatt néhány...","id":"20180217_Bulihangulattal_lufikkal_es_kinos_szoviccekkel_nyitotta_meg_a_kampanyt_a_DK","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e387a0df-f742-4038-a730-c145116e7772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f3c910-a3ca-4c4b-ba35-271709bb3636","keywords":null,"link":"/itthon/20180217_Bulihangulattal_lufikkal_es_kinos_szoviccekkel_nyitotta_meg_a_kampanyt_a_DK","timestamp":"2018. február. 17. 13:07","title":"Bulihangulattal, lufikkal és kínos szóviccekkel nyitotta meg a kampányt a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e2ebc8d-a128-4ecd-8f72-fbcb89aaa8fb","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"vilag","description":"A szociális partnerség rendszerében repedések keletkeztek, az Osztrák Szociáldemokrata Párt eladósodott, ideológiailag tanácstalan. Az ellenzékbe került SPÖ vezére még nem döntött, megy vagy marad.","shortLead":"A szociális partnerség rendszerében repedések keletkeztek, az Osztrák Szociáldemokrata Párt eladósodott, ideológiailag...","id":"201807__kancellarbol_ellenzeki__becsi_bukas__szemelycserek__helykeresoben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e2ebc8d-a128-4ecd-8f72-fbcb89aaa8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7489aa2a-5a29-4fd0-ad47-485e027d7192","keywords":null,"link":"/vilag/201807__kancellarbol_ellenzeki__becsi_bukas__szemelycserek__helykeresoben","timestamp":"2018. február. 17. 14:00","title":"A vörös Bécs egysége megrendült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94e9e9a-8c57-45aa-8011-a120bf5810d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180218_Ime_az_ember_aki_a_legjobban_elvezte_Orban_evertekelo_beszedet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b94e9e9a-8c57-45aa-8011-a120bf5810d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e75b73e-2c52-48fa-88cb-af4d435b22a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180218_Ime_az_ember_aki_a_legjobban_elvezte_Orban_evertekelo_beszedet","timestamp":"2018. február. 18. 16:05","title":"Íme az ember, aki a legjobban élvezte Orbán évértékelő beszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef491ef0-9cb3-4850-abd8-f4bb372a1c9a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szombati erős földrengés áldozatairól nincs hír, egy helikopter balesetben viszont legalább 13 ember meghalt Mexikóban. \r

","shortLead":"A szombati erős földrengés áldozatairól nincs hír, egy helikopter balesetben viszont legalább 13 ember meghalt...","id":"20180217_Egymillio_haztartas_marad_aram_nelkul_Mexikoban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef491ef0-9cb3-4850-abd8-f4bb372a1c9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0acd7d48-e474-4c78-bed4-44d39a8a2628","keywords":null,"link":"/vilag/20180217_Egymillio_haztartas_marad_aram_nelkul_Mexikoban","timestamp":"2018. február. 17. 20:34","title":"Egymillió háztartás maradt áram nélkül Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e12445-4a17-4641-9572-2327fb932c77","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenegy újraélesztés után elhagyta a kórházat a 16 éves dabasi focista","shortLead":"Tizenegy újraélesztés után elhagyta a kórházat a 16 éves dabasi focista","id":"20180217_Meg_az_orvosok_is_csodat_emlegetnek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59e12445-4a17-4641-9572-2327fb932c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc26de5a-48fc-4772-bdec-1b912d8751b7","keywords":null,"link":"/elet/20180217_Meg_az_orvosok_is_csodat_emlegetnek","timestamp":"2018. február. 17. 12:20","title":"Még az orvosok is csodát emlegetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d744c2a-ad05-4c06-a2cd-de1cd50a7932","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyon szomorú és elfogadhatatlan, hogy az FBI az összes előzetes figyelmeztetést figyelmen kívül hagyta a floridai lövöldözőről - foglalt állást a Twitteren Donald Trump amerikai elnök szombat éjjel.\r

","shortLead":"Nagyon szomorú és elfogadhatatlan, hogy az FBI az összes előzetes figyelmeztetést figyelmen kívül hagyta a floridai...","id":"20180218_Trump_rapiritott_az_FBIra_a_floridai_lovoldozes_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d744c2a-ad05-4c06-a2cd-de1cd50a7932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0e3eef-4518-40ea-864f-0ff6a4e561df","keywords":null,"link":"/vilag/20180218_Trump_rapiritott_az_FBIra_a_floridai_lovoldozes_miatt","timestamp":"2018. február. 18. 08:45","title":"Trump rápirított az FBI-ra a floridai lövöldözés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa013980-b5f6-4852-96d4-bb128b2f4b17","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A BAFTA vasárnap esti, londoni díjátadójáról a Három óriásplakát Ebbing határában összesen öt díjat vitt haza. Frances McDormand lett a legjobb női, Gary Oldman pedig a legjobb férfi főszereplő.","shortLead":"A BAFTA vasárnap esti, londoni díjátadójáról a Három óriásplakát Ebbing határában összesen öt díjat vitt haza. Frances...","id":"20180219_Agyon_dijaztak_a_Harom_oriasplakatot_az_idei_BAFTAgalan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa013980-b5f6-4852-96d4-bb128b2f4b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07955d77-e878-4e00-a9ad-66c87143fbf2","keywords":null,"link":"/kultura/20180219_Agyon_dijaztak_a_Harom_oriasplakatot_az_idei_BAFTAgalan","timestamp":"2018. február. 19. 10:32","title":"Agyondíjazták a Három óriásplakátot az idei BAFTA-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d22bf47-2fe1-4028-a38d-6a1c935397c5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kolozsvári Házsongárdi temetőben helyzeték végső nyugalomra Kallós Zoltánt. ","shortLead":"A kolozsvári Házsongárdi temetőben helyzeték végső nyugalomra Kallós Zoltánt. ","id":"20180217_Kedvenc_dalaval_inditottak_utolso_utjara_a_neprajzkutatot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d22bf47-2fe1-4028-a38d-6a1c935397c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae471e0e-fef5-4dde-856e-9b684de49744","keywords":null,"link":"/kultura/20180217_Kedvenc_dalaval_inditottak_utolso_utjara_a_neprajzkutatot","timestamp":"2018. február. 17. 16:50","title":"Kedvenc dalával indították utolsó útjára a híres néprajzkutatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]