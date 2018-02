[{"available":true,"c_guid":"100a3d10-6a09-424a-914e-ac0c2eb5d887","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A régió kiválóan alkalmas a szőlőtermesztésre – áll az indoklásban.","shortLead":"A régió kiválóan alkalmas a szőlőtermesztésre – áll az indoklásban.","id":"20180219_Ujabb_magyar_bor_kapott_unios_vedelmet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=100a3d10-6a09-424a-914e-ac0c2eb5d887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9b3a9e-ca5b-4d57-96ac-24021e3f90f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180219_Ujabb_magyar_bor_kapott_unios_vedelmet","timestamp":"2018. február. 19. 15:58","title":"Újabb magyar bor kapott uniós védelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f19c72-010a-4c42-8ff7-3360b9b1d4a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Híradónak nyilatkozott az a nő, aki segített az állaton, és magához vette. Nála viszont csak pár hétig maradhat, ezért most gazdát keresnek neki.","shortLead":"Az RTL Híradónak nyilatkozott az a nő, aki segített az állaton, és magához vette. Nála viszont csak pár hétig maradhat...","id":"20180218_kidobtak_egy_kutyat_egy_dunakeszi_panelhaz_elso_emeleterol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55f19c72-010a-4c42-8ff7-3360b9b1d4a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3551644-9dd6-4157-a668-0b6f65aee571","keywords":null,"link":"/itthon/20180218_kidobtak_egy_kutyat_egy_dunakeszi_panelhaz_elso_emeleterol","timestamp":"2018. február. 18. 20:50","title":"Kidobtak egy kutyát egy dunakeszi panelház első emeletéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Új kutatás-fejlesztési központot hoz létre az Audi Győrben, harminc fejlesztőmérnöknek adnak ott munkát.","shortLead":"Új kutatás-fejlesztési központot hoz létre az Audi Győrben, harminc fejlesztőmérnöknek adnak ott munkát.","id":"20180219_Vegre_nem_osszeszerelouzemet_hoz_egy_nemet_autogyar_Magyarorszagra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88e1e91-db75-40d5-8418-7dcb5619d7dc","keywords":null,"link":"/kkv/20180219_Vegre_nem_osszeszerelouzemet_hoz_egy_nemet_autogyar_Magyarorszagra","timestamp":"2018. február. 19. 13:52","title":"Végre nem összeszerelő üzemet hoz egy német autógyár Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19570774-4ac9-426a-95ac-994ac2a9a7fc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lipták Zoltán szerint Kassai rasszista megjegyzéseket tett egy kameruni játékosra, de a bíró ezt tagadja. ","shortLead":"Lipták Zoltán szerint Kassai rasszista megjegyzéseket tett egy kameruni játékosra, de a bíró ezt tagadja. ","id":"20180219_Kassai_Viktor_beperelte_a_Diosgyor_egy_altala_kiallitott_jetekosat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19570774-4ac9-426a-95ac-994ac2a9a7fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b53bd8-ee7e-412c-b6ad-d3c0d660b9bc","keywords":null,"link":"/sport/20180219_Kassai_Viktor_beperelte_a_Diosgyor_egy_altala_kiallitott_jetekosat","timestamp":"2018. február. 19. 19:52","title":"Kassai Viktor beperelte a Diósgyőr egy általa kiállított jétékosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46c3b8e6-13a0-4f95-ae88-101ddb6fa71e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annál is kiterjedtebb Tiborcz István volt cégének az ügye, mint eddig gondoltuk.","shortLead":"Annál is kiterjedtebb Tiborcz István volt cégének az ügye, mint eddig gondoltuk.","id":"20180220_Direkt36_mar_a_palyazatokba_is_belenyultak_az_Elios_emberei","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46c3b8e6-13a0-4f95-ae88-101ddb6fa71e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05563b2-407b-4986-aaaf-3eec75cff5bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180220_Direkt36_mar_a_palyazatokba_is_belenyultak_az_Elios_emberei","timestamp":"2018. február. 20. 11:22","title":"Direkt36: már a pályázatokba is belenyúltak az Elios emberei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4477273-4726-4263-88f0-8f071e86601e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy hatalmas lavina érte el a lezárt részt, ahol a tiltás ellenére többen is voltak. ","shortLead":"Egy hatalmas lavina érte el a lezárt részt, ahol a tiltás ellenére többen is voltak. ","id":"20180219_tiltott_helyen_sielo_apa_es_lanya_halt_meg_egy_lavinaomlasban_franciaorszagban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4477273-4726-4263-88f0-8f071e86601e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82eae2e2-76f9-461f-9e74-e180aa0f6e0b","keywords":null,"link":"/vilag/20180219_tiltott_helyen_sielo_apa_es_lanya_halt_meg_egy_lavinaomlasban_franciaorszagban","timestamp":"2018. február. 19. 15:06","title":"Tiltott helyen síelő apa és lánya halt meg egy lavinaomlásban Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d55acb8c-e34c-43bd-8e93-5c8739be52d1","c_author":"Elek István","category":"itthon","description":"A Fidesz legyőzhető, de csak a Jobbikkal és a többiekkel együtt.","shortLead":"A Fidesz legyőzhető, de csak a Jobbikkal és a többiekkel együtt.","id":"20180219_Nyilt_Level_Vona_Gaborhoz_a_Jobbik_elnokehez","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d55acb8c-e34c-43bd-8e93-5c8739be52d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba6d84b-9da4-44e0-a75f-8c1f2e50fae8","keywords":null,"link":"/itthon/20180219_Nyilt_Level_Vona_Gaborhoz_a_Jobbik_elnokehez","timestamp":"2018. február. 19. 16:41","title":"Nyílt Levél Vona Gáborhoz, a Jobbik elnökéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd40cdda-0869-45a2-aa71-c3f4e1582773","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindegy, hogy egészséges vagy beteg, a felújítás előtt elpusztítják.","shortLead":"Mindegy, hogy egészséges vagy beteg, a felújítás előtt elpusztítják.","id":"20180219_kivagjak_az_osszes_fat_a_semmelweis_utcaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd40cdda-0869-45a2-aa71-c3f4e1582773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa5eafd-c47b-46c0-9733-bc730775b84a","keywords":null,"link":"/itthon/20180219_kivagjak_az_osszes_fat_a_semmelweis_utcaban","timestamp":"2018. február. 19. 10:44","title":"Kivágják az összes fát a Semmelweis utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]