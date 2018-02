Szűknek érezhette a Szovjetunió adta kereteket a most 56 éves Jevgenyij Prigozsin. Ennek leginkább azzal adott hangot, hogy már 18 évesen bíróság előtt állt lopás vádjával, igaz, akkor még csak felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Két év múlva bekeményített, akkor már rablásért, sikkasztásért és kerítését vonták felelősségre, s meg is kapta a maga letöltendő 12 évét. Kilenc év kényszerpihenő után szabadult, pont a legjobbkor: szétesett a Szovjetunió, beköszöntött az oroszországi vadkapitalizmus, amely szó szerint az utcán találta Prigozsint. Hot dogot forgalmazó hálózatot hozott létre, s még úgy is jól megszedte magát, hogy saját bevallása szerint kioszkonként havonta százdolláros védelmi pénzt fizetett az Észak Velencéjét ellenőrző maffiának.

A virslin keresett pénzből éttermet, majd éttermeket nyitott, s az 1990-es évek közepén már az ő tulajdonában voltak a legjobb szentpétervári helyek. Annyira felkapottá váltak Prigozsin éttermei, hogy az egyikben, a New Islandben tartották meg 2001-ben Vlagyimir Putyin orosz és Jacques Chirac akkori francia elnök díszvacsoráját. A tulaj kitett magáért, s Putyinnak az is tetszett, hogy néha Prigozsin szedte le a piszkos tányérokat. Az egyre gazdagodó vállalkozó előbb Putyin sofőrjével, majd biztonsági embereivel barátkozott össze, később elnyerte az államfő bizalmát is. Akik ismerik Prigozsint, azt mesélik, hogy az étteremtulajdonos igazi közösségi ember: szórakoztatóan mesél történeteket, s mindig feldobja a társaság hangulatát.

Andrej Vorobjov moszkva kormányzója és Jevgenyij Prigozsin a Kremlben © AFP / Sputnik / Alexey Filippov

Ahogy összebarátkozott az ugyancsak Leningrádban született Putyinnal, záporozni kezdtek az állami megrendelések. Az ő cégei étkeztetik többek között a moszkvai iskolásokat, a katonák jelentős részét, illetve több minisztérium alkalmazottjait – 2015-ben csak a védelmi minisztérium 68 milliárd rubelnyi megrendelést adott az üzletember cégeinek – s magánvagyona állítólag már meghaladja a tízmilliárd rubelt. A tendereken trükkösen indul: több saját tulajdonban lévő vállalattal jelentkezik, s így úgy tűnik, mintha komoly versenyben győzne. A trükközést a korrupció ellen harcoló civil szervezetek már többször szóvá tették, ám az orosz monopóliumellenes hivatal szerint minden rendben van az egymásra nagyon hasonlító pályázatokkal.

Közben az építőiparra is kiterjesztette a tevékenységét, s ő volt az egyike azoknak, akik Szentpéterváron létrehozták azokat az álhírgyárakat, amelyek washingtoni vádak szerint megpróbálták befolyásolni a 2016-os amerikai elnökválasztás kimenetelét. A Prigozsin által létrehozott Internet Research Agency (IRA) alkalmazottjai valós és kitalált amerikai személyek és szervezetek nevében Donald Trumpot támogató posztok tízezreit jelentették meg a közösségi oldalakon, s folyamatosan próbálták a választókat a demokrata elnökjelölt, Hillary Clinton ellen hangolni. Az IRA finanszírozása miatt Prigozsin felkerült az USA szankciós listájára, ám az üzletember nem aggódik a büntetőintézkedések miatt.

„Nincsenek vállalkozásaim az USA-ban, s Oroszországban nyaralok”

– mondta ritka interjúinak egyikében.

© Goverment.ru

A szentpétervári Fontanka.ru internetes oldal oknyomozó riportja szerint Prigozsin bekapcsolódott az orosz zsoldosok Kelet-Ukrajnába, majd Szíriába való közvetítésébe is: Az üzletember állítólag kapcsolatban áll a fegyvereseket toborzó Wagner nevű céget vezető Dmitrij Utkinnal – aki ugyancsak felkerült az amerikaiak szankciós listájára. A Wagner legutóbb néhány napja került be a hírekbe, a cég több tucat fegyverese vesztette életét a Bassár el-Aszad szíriai elnököt támogató erők elleni légicsapásban. Miközben Prigozsin tagadja, hogy közel lenne a Wagnerhez, sok szakértő úgy véli, a toborzó cég a valóságban nem önálló vállalat, hanem az orosz védelmi minisztériumhoz tartozó szervezeti egység, s a Szíriába vitt fegyveresek gyakorlatilag a moszkvai hadvezetés parancsait teljesítik. Ez már csak azért is elképzelhető, mert miközben az orosz törvények nem engedélyezik zsoldosokat szervező vállalatok működését, a Wagner évek óta zavartalanul működhet.

„Bármilyen feladatot elvégez, ha kell, küzd az ellenzék ellen, ha kell, zsoldosokat toboroz”

– véli Ljubov Szobol, az Alekszej Navalnij ellenzéki politikus által létrehozott Korrupcióellenes alapítvány szakértője. Szerinte a busás hasznot hozó állami megrendelésekkel fizetik ki Prigozsin szürkezónában elvégzett szolgáltatásainak az ellenértékét.

Prigozsinék tudnak és szeretnek élni. Villájuk állítólag legalább százmillió dollárt ér, s a családnak van egy magánrepülőgépe, illetve egy több millió dollárt érő jachtja is. Az üzletember lánya, Polina a közösségi oldalakon is büszkélkedik a „ladikkal”, amelyen egyebek mellett két fedélzet, hat hálószóba és egy hatalmas étkező is van. Polina esküvőjét pedig abban a pétervári Konsztantyinovszkij palotában rendezték meg, amelyet még a Romanovok, az orosz cári család tagjai építtettek, s most egyike Putyin hivatalos rezidenciáinak.