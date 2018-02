[{"available":true,"c_guid":"612ab757-94fd-4a66-81d2-f962528404db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Márciusban osztják az első NOK-lakásokat.","shortLead":"Márciusban osztják az első NOK-lakásokat.","id":"20180223_Egy_honap_mulva_koltozhetnek_a_lakaslotto_nyertesei","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=612ab757-94fd-4a66-81d2-f962528404db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08598a0b-ac2f-4995-82a5-d9f4b79d6b79","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180223_Egy_honap_mulva_koltozhetnek_a_lakaslotto_nyertesei","timestamp":"2018. február. 23. 10:23","title":"Tavasszal már költözhetnek is a lakáslottó első nyertesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97363a3f-a9fa-4574-9035-a336534d94cb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két Mészáros Lőrinchez köthető összefonódást is vizsgált az elmúlt időszakban a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), egyik esetben sem találtak kivetnivalót.","shortLead":"Két Mészáros Lőrinchez köthető összefonódást is vizsgált az elmúlt időszakban a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), egyik...","id":"20180223_Biztosan_nem_a_Versenyhivatal_lesz_az_aki_megallitja_Meszarost","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97363a3f-a9fa-4574-9035-a336534d94cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3ac3cb8-f6c3-4671-b8c4-60ba65358e04","keywords":null,"link":"/kkv/20180223_Biztosan_nem_a_Versenyhivatal_lesz_az_aki_megallitja_Meszarost","timestamp":"2018. február. 23. 14:13","title":"Biztosan nem a Versenyhivatal lesz az, aki megállítja Mészárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da136914-6a5c-4f02-91e5-6ab23670baef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Soha többet nem kell aggódniuk a pénzügyeik miatt az olimpiai bajnok magyar gyorskorcsolyázóknak.","shortLead":"Soha többet nem kell aggódniuk a pénzügyeik miatt az olimpiai bajnok magyar gyorskorcsolyázóknak.","id":"20180222_Az_arany_es_a_dicsoseg_melle_28_millio_forint_es_eletjaradek_is_jar_Liueknak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da136914-6a5c-4f02-91e5-6ab23670baef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d3dd55-7dcb-4bde-b82b-af9871600170","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180222_Az_arany_es_a_dicsoseg_melle_28_millio_forint_es_eletjaradek_is_jar_Liueknak","timestamp":"2018. február. 22. 15:41","title":"Az arany és a dicsőség mellé 28 millió forint és életjáradék is jár Liuéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cc67aa6-aaf9-41ab-aae8-65d1781e4232","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utcákat megszórták röplapokkal, amelyen listára tették azokat, akik szerintük Márkit támogatják a vasárnapi polgármester választáson.","shortLead":"Az utcákat megszórták röplapokkal, amelyen listára tették azokat, akik szerintük Márkit támogatják a vasárnapi...","id":"20180223_Szorolapon_listazzak_MarkiZay_Peter_tamogatoit_Hodmezovasarhelyen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cc67aa6-aaf9-41ab-aae8-65d1781e4232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa1e30d-bb66-47d2-b2b4-1570d4ff6496","keywords":null,"link":"/itthon/20180223_Szorolapon_listazzak_MarkiZay_Peter_tamogatoit_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. február. 23. 08:34","title":"Szórólapon listázzák Márki-Zay Péter támogatóit Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be17517-41ee-4c9c-a458-6dfb8b7a335e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bankbetétek után fizetett kamat szinte észrevehetetlen. Az állampapírt vásárlók között is sokan vannak, aki magasabb hozamú befektetésben gondolkodnak, de nem akarnak kockáztatni. A Bankmonitor szakértője azt mutatja be, mi van még a választékban. ","shortLead":"A bankbetétek után fizetett kamat szinte észrevehetetlen. Az állampapírt vásárlók között is sokan vannak, aki magasabb...","id":"20180224_hozam_haszon_befektetes_lakastakarek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4be17517-41ee-4c9c-a458-6dfb8b7a335e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3994bd-e85c-4c20-9472-2f0c2e573f41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180224_hozam_haszon_befektetes_lakastakarek","timestamp":"2018. február. 24. 07:17","title":"10 százalékos hozam kockázatmentesen? Ebből a videóból másfél perc alatt megtudja a lényeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f69000a-36ea-4869-ac00-aa53aa67eb20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az igazi önkéntes soha nem áll le: Irma 93 évesen utazott el Afrikába, hogy árváknak segítsen.","shortLead":"Az igazi önkéntes soha nem áll le: Irma 93 évesen utazott el Afrikába, hogy árváknak segítsen.","id":"20180223_Ez_a_nagymama_93_evesen_is_jobba_teszi_a_vilagot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f69000a-36ea-4869-ac00-aa53aa67eb20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9659a5b3-cdbe-435c-9ee0-1214dda631ff","keywords":null,"link":"/elet/20180223_Ez_a_nagymama_93_evesen_is_jobba_teszi_a_vilagot","timestamp":"2018. február. 23. 13:32","title":"Ez a nagymama 93 évesen is jobbá teszi a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633310ac-5df4-43ed-b9c8-5a5aeb85e25e","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Ezermilliárd euró a tét az EU 2020 utáni költségvetéséről szóló, most kezdődő brüsszeli tárgyaláson. Az alkudozás a tagországok vezetőiből kihozza a pénzért küzdő vadállatot, a magyar miniszterelnök ehhez képest úgy tesz, mintha nem is lenne szó a Magyarország számára fontos kérdésről.","shortLead":"Ezermilliárd euró a tét az EU 2020 utáni költségvetéséről szóló, most kezdődő brüsszeli tárgyaláson. Az alkudozás...","id":"20180223_eucsucs_mff_koltsegvetes_brusszel_oettinger_orban_merkel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=633310ac-5df4-43ed-b9c8-5a5aeb85e25e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bcfb30-0127-4f8f-a8e2-6a50c56f7a9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180223_eucsucs_mff_koltsegvetes_brusszel_oettinger_orban_merkel","timestamp":"2018. február. 23. 15:53","title":"Orbán tudja? Most nem a migránsokról, hanem az országnak járó ezermilliárdokról szól a vita ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2ef6ffd-90c9-4042-9a65-a80046d99c49","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Lázár Bence leukémiás volt, 26 évesen halt meg.","shortLead":"Lázár Bence leukémiás volt, 26 évesen halt meg.","id":"20180222_Meghalt_Lazar_Bence","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2ef6ffd-90c9-4042-9a65-a80046d99c49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27122223-1689-49d5-bc0d-326f858533a0","keywords":null,"link":"/itthon/20180222_Meghalt_Lazar_Bence","timestamp":"2018. február. 22. 13:25","title":"Meghalt Lázár Bence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]