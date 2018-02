[{"available":true,"c_guid":"b151835d-a0dc-4c11-b7fc-3f572042a3c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szürreális divatbemutatót tartott a Gucci a milánói divathéten. ","shortLead":"Szürreális divatbemutatót tartott a Gucci a milánói divathéten. ","id":"20180222_Vegye_kezbe_a_sajat_fejet_es_maris_divatos_lesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b151835d-a0dc-4c11-b7fc-3f572042a3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4074315e-f333-4737-beb3-355b204bff6f","keywords":null,"link":"/elet/20180222_Vegye_kezbe_a_sajat_fejet_es_maris_divatos_lesz","timestamp":"2018. február. 22. 19:05","title":"Vegye kézbe a saját fejét, és máris divatos lesz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbfcf54a-d381-488e-a22d-61c932f19a14","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az 51 éves rendőr a szívinfarktust kapott, a nyílt utcán esett össze.","shortLead":"Az 51 éves rendőr a szívinfarktust kapott, a nyílt utcán esett össze.","id":"20180223_Meghalt_egy_rendor_az_orosz_ultrakkal_valo_osszecsapasban_Bilbaoban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbfcf54a-d381-488e-a22d-61c932f19a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb45aef-e297-490f-a30b-03a1c5946650","keywords":null,"link":"/vilag/20180223_Meghalt_egy_rendor_az_orosz_ultrakkal_valo_osszecsapasban_Bilbaoban","timestamp":"2018. február. 23. 09:35","title":"Meghalt egy rendőr az orosz ultrákkal való összecsapás közben Bilbaóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bbfd8fe-6615-4f77-a407-ac1c617f79d1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Legalábbis ez a véleménye a svájci Thomas Straubhaar professzornak, aki jelenleg Hamburgban tanít nemzetközi gazdaságtant.","shortLead":"Legalábbis ez a véleménye a svájci Thomas Straubhaar professzornak, aki jelenleg Hamburgban tanít nemzetközi...","id":"20180224_Az_atlagember_magasrol_tesz_ra_az_informatikai_forradalom_pedig_a_mult_relikviajava_tette_a_GDPt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bbfd8fe-6615-4f77-a407-ac1c617f79d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fae1eb4-f40c-4f3e-8a70-27226ea3f5a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180224_Az_atlagember_magasrol_tesz_ra_az_informatikai_forradalom_pedig_a_mult_relikviajava_tette_a_GDPt","timestamp":"2018. február. 24. 11:18","title":"Az átlagember magasról tesz rá, az informatikai forradalom pedig a múlt relikviájává tette a GDP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633310ac-5df4-43ed-b9c8-5a5aeb85e25e","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Ezermilliárd euró a tét az EU 2020 utáni költségvetéséről szóló, most kezdődő brüsszeli tárgyaláson. Az alkudozás a tagországok vezetőiből kihozza a pénzért küzdő vadállatot, a magyar miniszterelnök ehhez képest úgy tesz, mintha nem is lenne szó a Magyarország számára fontos kérdésről.","shortLead":"Ezermilliárd euró a tét az EU 2020 utáni költségvetéséről szóló, most kezdődő brüsszeli tárgyaláson. Az alkudozás...","id":"20180223_eucsucs_mff_koltsegvetes_brusszel_oettinger_orban_merkel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=633310ac-5df4-43ed-b9c8-5a5aeb85e25e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bcfb30-0127-4f8f-a8e2-6a50c56f7a9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180223_eucsucs_mff_koltsegvetes_brusszel_oettinger_orban_merkel","timestamp":"2018. február. 23. 15:53","title":"Orbán tudja? Most nem a migránsokról, hanem az országnak járó ezermilliárdokról szól a vita ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"178f02e0-7725-4f22-8be6-b6eb4aeb90d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök gyorsan forgatott még egy videóüzenetet, mielőtt elutazik Brüsszelbe, a pénteki miniszterelnöki csúcsra.","shortLead":"A miniszterelnök gyorsan forgatott még egy videóüzenetet, mielőtt elutazik Brüsszelbe, a pénteki miniszterelnöki...","id":"20180222_orban_egy_szeknek_tamaszkodva_mondta_el_hogy_brusszelbe_megy_harcolni_a_migracio_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=178f02e0-7725-4f22-8be6-b6eb4aeb90d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e927f5-1f5f-45d1-b068-d94a1c3dae1e","keywords":null,"link":"/itthon/20180222_orban_egy_szeknek_tamaszkodva_mondta_el_hogy_brusszelbe_megy_harcolni_a_migracio_ellen","timestamp":"2018. február. 22. 19:16","title":"Orbán egy széknek támaszkodva mondta el, hogy Brüsszelbe megy harcolni a migráció ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03768282-2bf8-4f5a-9aec-6ba9ecc19e8e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Star Wars jedilovagját, Luke Skywalkert alakító Mark Hamill csillagot kap márciusban a hollywoodi Hírességek sétányán.","shortLead":"A Star Wars jedilovagját, Luke Skywalkert alakító Mark Hamill csillagot kap márciusban a hollywoodi Hírességek sétányán.","id":"20180222_Mark_Hamill_marciusban_kap_csillagot_a_Hiressegek_setanyan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03768282-2bf8-4f5a-9aec-6ba9ecc19e8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1d5df5-e75d-47da-93e4-4b850883d32d","keywords":null,"link":"/elet/20180222_Mark_Hamill_marciusban_kap_csillagot_a_Hiressegek_setanyan","timestamp":"2018. február. 22. 15:42","title":"Mark Hamill márciusban kap csillagot a Hírességek sétányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db22cd4-6398-4e5d-b584-9954e30d42f2","c_author":"G. M.","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180222_A_szinmagyar_olimpiai_gyozelem_es_a_kirekeszto_baloldali_kommentek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1db22cd4-6398-4e5d-b584-9954e30d42f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c652935-b92c-4a4b-b07f-86190d6b7336","keywords":null,"link":"/elet/20180222_A_szinmagyar_olimpiai_gyozelem_es_a_kirekeszto_baloldali_kommentek","timestamp":"2018. február. 22. 18:45","title":"A színmagyar olimpiai győzelem és a kirekesztő baloldali kommentek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c5fc2d-83d4-4cc7-926e-530cd2a452bf","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A kormánypárt már idejekorán felsrófolta az április választás tétjét, így az ellenzék és a Fidesz egyszerre lépett be arra a politikai mezőre, ahol a vasárnapi vereség hosszú letargiát, a másfél évre szóló polgármesterség könnyen négy évet jelentő győzelmet hozhat. A hvg.hu heti politikai elemzése, ami most egy előretekintés.","shortLead":"A kormánypárt már idejekorán felsrófolta az április választás tétjét, így az ellenzék és a Fidesz egyszerre lépett be...","id":"20180224_Hodmezovasarhely_hiaba_tunik_magabiztosnak_a_Fidesz_nagy_a_tet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6c5fc2d-83d4-4cc7-926e-530cd2a452bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7985dab7-6eb1-4172-ab88-b20a0287f9e4","keywords":null,"link":"/itthon/20180224_Hodmezovasarhely_hiaba_tunik_magabiztosnak_a_Fidesz_nagy_a_tet","timestamp":"2018. február. 24. 07:00","title":"Hódmezővásárhely: hiába tűnik magabiztosnak a Fidesz, nagy a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]