[{"available":true,"c_guid":"4be17517-41ee-4c9c-a458-6dfb8b7a335e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bankbetétek után fizetett kamat szinte észrevehetetlen. Az állampapírt vásárlók között is sokan vannak, aki magasabb hozamú befektetésben gondolkodnak, de nem akarnak kockáztatni. A Bankmonitor szakértője azt mutatja be, mi van még a választékban. ","shortLead":"A bankbetétek után fizetett kamat szinte észrevehetetlen. Az állampapírt vásárlók között is sokan vannak, aki magasabb...","id":"20180224_hozam_haszon_befektetes_lakastakarek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4be17517-41ee-4c9c-a458-6dfb8b7a335e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3994bd-e85c-4c20-9472-2f0c2e573f41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180224_hozam_haszon_befektetes_lakastakarek","timestamp":"2018. február. 24. 07:17","title":"10 százalékos hozam kockázatmentesen? Ebből a videóból másfél perc alatt megtudja a lényeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41acccbc-cdee-4160-bf58-286027857127","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"A programozástól az idegen nyelveken át a jógáig ma már szinte bármit lehet online tanulni. De milyen tanfolyamok közül lehet válogatni? És az e-learning melyik formáját érdemes választani? Skype-korrepetálást, self-paced kurzust vagy valamilyen vegyes megoldást? ","shortLead":"A programozástól az idegen nyelveken át a jógáig ma már szinte bármit lehet online tanulni. De milyen tanfolyamok közül...","id":"eduline_20180221_A_programozastol_a_horgolasig_hogyan_valasszunk_online_kurzust","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41acccbc-cdee-4160-bf58-286027857127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a999b3-6345-4c61-a253-ba623717a33f","keywords":null,"link":"/brandchannel/eduline_20180221_A_programozastol_a_horgolasig_hogyan_valasszunk_online_kurzust","timestamp":"2018. február. 22. 15:00","title":"A programozástól a nyelvtanuláson át a horgolásig: hogyan válasszunk online kurzust?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"52ba9b73-6386-4d17-a5c5-8b7d1ff836ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ma reggel a McLaren is leleplezte idei fejlesztésű Forma–1-es autóját, mely a csapat klasszikus színét kapta meg.","shortLead":"Ma reggel a McLaren is leleplezte idei fejlesztésű Forma–1-es autóját, mely a csapat klasszikus színét kapta meg.","id":"20180223_retinaszaggato_narancskek_lett_a_hondamentesitett_uj_mclaren_f1auto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52ba9b73-6386-4d17-a5c5-8b7d1ff836ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51944c4-0773-4558-8c14-a9f9d629b331","keywords":null,"link":"/cegauto/20180223_retinaszaggato_narancskek_lett_a_hondamentesitett_uj_mclaren_f1auto","timestamp":"2018. február. 23. 09:38","title":"Retinaszaggató narancs-kék lett a Honda-mentesített új McLaren F1-autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da6b3ad-e672-4eb8-9302-d49365cc80cb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egymásnak ellentmondó jelentéseket adtak ki Nigériában a hétfőn elrabolt diáklányok ügyében: az érintett Yobe állam kormányzata csütörtökön azt közölte, hogy 66 lányt megmentett a hadsereg, az állam kormányzójának esti nyilatkozata szerint viszont nem került meg egyik sem.","shortLead":"Egymásnak ellentmondó jelentéseket adtak ki Nigériában a hétfőn elrabolt diáklányok ügyében: az érintett Yobe állam...","id":"20180222_Egymasnak_ellentmondo_jelentesek_a_Nigeriaban_elrabolt_diaklanyok_ugyeben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8da6b3ad-e672-4eb8-9302-d49365cc80cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d63a5b-b314-4c24-9b66-bc95aa2a5855","keywords":null,"link":"/vilag/20180222_Egymasnak_ellentmondo_jelentesek_a_Nigeriaban_elrabolt_diaklanyok_ugyeben","timestamp":"2018. február. 22. 19:31","title":"Egymásnak ellentmondó jelentések a Nigériában elrabolt diáklányok ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548115e5-ddc9-44ec-a432-2fe0741d7f0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Várhatóan vallomást tesz majd a vádlott édesapja is.","shortLead":"Várhatóan vallomást tesz majd a vádlott édesapja is.","id":"20180222_Marciusban_minden_hetfon_lesz_targyalas_a_Terezkoruti_robbanto_ugyeben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=548115e5-ddc9-44ec-a432-2fe0741d7f0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9754beb2-73cc-424b-a8db-54164b2790cd","keywords":null,"link":"/itthon/20180222_Marciusban_minden_hetfon_lesz_targyalas_a_Terezkoruti_robbanto_ugyeben","timestamp":"2018. február. 22. 13:52","title":"Márciusban minden hétfőn lesz tárgyalás a Teréz körúti robbantó ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee5a333-3ea9-4a54-816b-8e6707d4b5b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel 10 százalékos részesedést szerzett a Geely kínai autógyár alapító-tulajdonosa a német Daimlerben, és ezzel a legnagyobb részvénypakettel rendelkezik a luxusmárkában.","shortLead":"Közel 10 százalékos részesedést szerzett a Geely kínai autógyár alapító-tulajdonosa a német Daimlerben, és ezzel...","id":"20180224_Dobbenetes_helyezkedes_az_autoiparban_A_Geely_fonoke_a_Mercedes_legnagyobb_tulajdonosa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ee5a333-3ea9-4a54-816b-8e6707d4b5b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a026a6-025a-46b9-8460-0c7bfdb28596","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180224_Dobbenetes_helyezkedes_az_autoiparban_A_Geely_fonoke_a_Mercedes_legnagyobb_tulajdonosa","timestamp":"2018. február. 24. 10:32","title":"Döbbenetes helyezkedés az autóiparban. A Geely főnöke a Mercedes legnagyobb tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f478f5-a408-4a90-bedf-0c1fa69cc666","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kamerák is igazolták, hogy másfél perccel az első lövések után a helyszínen volt Scot Peterson serifhelyettes, de mégsem tett semmit, hogy leszerelje a támadót, és ezzel megakadályozza a vérontást. ","shortLead":"Kamerák is igazolták, hogy másfél perccel az első lövések után a helyszínen volt Scot Peterson serifhelyettes, de...","id":"20180223_Felmondott_a_serifhelyettes_aki_valoszinuleg_megijedt_a_floridai_meszarostol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65f478f5-a408-4a90-bedf-0c1fa69cc666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b72cf59-180f-4c52-a6ae-072f2378fff9","keywords":null,"link":"/vilag/20180223_Felmondott_a_serifhelyettes_aki_valoszinuleg_megijedt_a_floridai_meszarostol","timestamp":"2018. február. 23. 10:22","title":"Felmondott a serifhelyettes, aki valószínűleg megijedt a floridai mészárostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02901bf8-55fe-403a-aa78-499b2da3bff7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai tuningstúdió, a Hennesey Performance nagy barátja az 1000-es számnak. Általában itt állnak meg teljesítményfokozásban.","shortLead":"Az amerikai tuningstúdió, a Hennesey Performance nagy barátja az 1000-es számnak. Általában itt állnak meg...","id":"20180223_Chevrolet_Camaro_ZL_1","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02901bf8-55fe-403a-aa78-499b2da3bff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f88fcd-4676-4672-97fe-0180fb32f38f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180223_Chevrolet_Camaro_ZL_1","timestamp":"2018. február. 23. 11:16","title":"Hennesey Exorcist Camaro: 1000 lóerő talán elég az ördögűzéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]