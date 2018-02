[{"available":true,"c_guid":"4be17517-41ee-4c9c-a458-6dfb8b7a335e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bankbetétek után fizetett kamat szinte észrevehetetlen. Az állampapírt vásárlók között is sokan vannak, aki magasabb hozamú befektetésben gondolkodnak, de nem akarnak kockáztatni. A Bankmonitor szakértője azt mutatja be, mi van még a választékban. ","shortLead":"A bankbetétek után fizetett kamat szinte észrevehetetlen. Az állampapírt vásárlók között is sokan vannak, aki magasabb hozamú befektetésben gondolkodnak, de nem akarnak kockáztatni.
2018. február. 24. 07:17
10 százalékos hozam kockázatmentesen? Ebből a videóból másfél perc alatt megtudja a lényeget sport
Burján Csabának, Knoch Viktornak, Liu Shaoangnak és Liu Shaolin Sándornak a plágiumbotrány miatt 2012-ben lemondani kényszerült egykori köztársasági elnök, a Magyar Olimpiai Bizottság korábbi elnöke, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, Schmitt Pál adta át a medálokat. Burján Csabának, Knoch Viktornak, Liu Shaoangnak és Liu Shaolin Sándornak a plágiumbotrány miatt 2012-ben lemondani kényszerült egykori köztársasági elnök, a Magyar Olimpiai Bizottság korábbi elnöke, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, Schmitt Pál adta át a medálokat.
2018. február. 23. 12:21
Schmitt Páltól vették át aranyukat a sporttörténelmet író magyar gyorskorisok itthon
Egy jobb oktatásért tüntettek a diákok, miután a miniszterelnök nem állt ki velük vitázni. A diákok vitát szerveznek a parlamenti frakciók miniszterelnök-jelöltjeinek, és bár Orbán nem megy el, a többiek igen. Mozgalmat is hirdettek "Diák vagyok" címmel, a következő tüntetést március 15-re szervezik. Mindenkit arra buzdítottak, hogy menjen el szavazni április 8-án. A diákok vitát szerveznek a parlamenti frakciók miniszterelnök-jelöltjeinek, és bár Orbán nem megy el, a többiek igen. Mozgalmat is hirdettek "Diák vagyok" címmel, a következő tüntetést március 15-re szervezik. Mindenkit arra buzdítottak, hogy menjen el szavazni április 8-án.
2018. február. 23. 17:40
"Az Y-generáció felébredt!" - ismét utcára vonultak a diákok Ideiglenes szabadulására azonban még várni kell. itthon
A börtönben ülő Czeglédy Csabának összegyűjtötték a szükséges számú aláírást, a helyi választási bizottság pedig nyilvántartásba vette. Ideiglenes szabadulására azonban még várni kell.
2018. február. 23. 12:42
Czeglédy egy lépéssel közelebb került a szabadsághoz gazdasag
Nagyjából 200 ezer euróból, mintegy 62 millió forintból létesített éjjel-nappal nyitva tartó, pénztárosok nélküli, önkiszolgáló üzletet Prágában az Alza. A tervek szerint hamarosan Budapesten is nyitnak majd ilyen úgynevezett future shopokat- írja a Magyar Nemzet.
2018. február. 24. 13:38
Mi lesz Kasszás Erzsivel, ha hozzánk is betör a fapados, pénztáros nélküli bolt? itthon
Lift, lépcsőlift, ferdepályás lift – a mostani tervek alapján többféle megoldást bevetnek majd a 3-as metró felújításakor az állomások akadálymentesítéséhez. Pénteken az Ecseri úti és a Pöttyös utcai megállókba javasolt liftfajtát mutatták be.
2018. február. 23. 13:02
Még egy liftfajtát bevetnének a 3-as metró akadálymentesítéséhez gazdasag
De nem tisztelegni fog az oroszoknak, hanem kilépteti az országot a paksi bővítést megalapozó Orbán–Putyin-paktumból. Másodszor pedig Brüsszelbe menne a párt, hogy elérje az unió vezetőinél az országunk számára hátrányos kétsebességes Európa víziójának elvetését.
2018. február. 23. 16:35
Kormánypártként az LMP első útja Moszkvába vezet