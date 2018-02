A Bírósági Határozatok Gyűjteményében megjelent jogeset (amelyet a Napi.hu ismertet) kiindulása az, hogy egy magánszemély 12 millió 110 ezer forint lakásépítési hitelt vett fel a banktól, de svájci frankban, amely a szerződés megkötésekor 81 ezer 589 frank volt. Úgy állapodtak meg, hogy a bank az építés ütemében folyósítja a hitelt, de felhívta az ügyfél figyelmét arra, hogy a forint és a svájci frank árfolyama - mire a folyósítás elkezdődik - akár 15 százalékkal is elmozdulhat és az árfolyam kockázat a hitel felvevőt terheli.

A bank - ahogy épült a ház - előbb 4 millió, majd 3,8 millió, végül pedig 300 ezer forintot ki is fizetett. Ezt követően a felvevő beszüntette a hitel törlesztését, a bank pedig megindította a végrehajtást.

A bíróságtól a hitel felvevője kérte a végrehajtás megszüntetését és az első két lépcsőn nyert is. Akkor még hatályban volt egy 1999-es kormányrendelet, amely a fogyasztóval kötött szerződések tisztességtelen feltételeit tartalmazta. A bíróságok szerint ebből három is érintette az adott szerződést, így az tisztességtelen volt. Emiatt pedig nem záradékolható és így végrehajtásra is alkalmatlan.

A bank felülvizsgálatot kért a Kúriától, amely úgy döntött, hogy végrehajtható a szerződés, a felvevő eljárási illetéke (perköltsége) pedig 4,5 millió forint (ez mind a három bírósági fokozat költségét tartalmazza). A Kúria abból indult ki, hogy a szerződés nem tisztességtelen. Az indoklást és a további részleteket a Napi.hu cikkében találja. (képünk illusztráció)