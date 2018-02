[{"available":true,"c_guid":"448c702d-9f15-4adf-8423-33a72305d7c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dunába hajtott egy személygépkocsi Szigetmonostornál, a komp közelében. A Katasztrófavédelem szerint a gépkocsiban senkit sem találtak a tűzoltók.","shortLead":"A Dunába hajtott egy személygépkocsi Szigetmonostornál, a komp közelében. A Katasztrófavédelem szerint a gépkocsiban...","id":"20180225_Rejtely_Szigetmonostornal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=448c702d-9f15-4adf-8423-33a72305d7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e8c9aa-23de-4809-909e-36af1b1b7389","keywords":null,"link":"/cegauto/20180225_Rejtely_Szigetmonostornal","timestamp":"2018. február. 25. 08:38","title":"Rejtély Szigetmonostornál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Balog Zoltán szerint az iskolákban bejött az intézkedés, szeretnék kiterjeszteni.","shortLead":"Balog Zoltán szerint az iskolákban bejött az intézkedés, szeretnék kiterjeszteni.","id":"20180223_Az_ovodakban_is_johet_a_mindennapos_tesi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e289d86-a0cc-4ad6-b982-67ed0fe2807b","keywords":null,"link":"/elet/20180223_Az_ovodakban_is_johet_a_mindennapos_tesi","timestamp":"2018. február. 23. 18:31","title":"Az óvodákban is jöhet a mindennapos tesi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac1d5010-da0d-4c85-a6a7-0d638a5e6f5a","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Hegedűs Zsuzsa extitkára is elindul a polgármester-választáson, Rózsafán. Pedig bűnvádi eljárás indult ellene a Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítványban végzett munkájával is összefüggő ügyben. Négyen indulnak ellene, de a képviselő helyekre is négyszeres a túljelentkezés a cseppnyi faluban. Sokaknak elegük van a 2014 óta Rózsafát vezető Bogdánból, szerintük lepusztult Rózsafa Hegedűs Zsuzsa ex-titkárának polgármestersége alatt.","shortLead":"Hegedűs Zsuzsa extitkára is elindul a polgármester-választáson, Rózsafán. Pedig bűnvádi eljárás indult ellene a Minden...","id":"20180225_Nem_csak_Hodmezovasarhelyen_hanem_Hegedus_Zsuzsa_megvadolt_titkaranak_falujaban_is_ma_valasztanak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac1d5010-da0d-4c85-a6a7-0d638a5e6f5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f3ca90d-cb1a-4f3a-9d5a-6ab974cde277","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180225_Nem_csak_Hodmezovasarhelyen_hanem_Hegedus_Zsuzsa_megvadolt_titkaranak_falujaban_is_ma_valasztanak","timestamp":"2018. február. 25. 12:34","title":"A csibeosztó főtanácsadó megvádolt extitkárának faluja is választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865d158e-595b-4046-a51f-52c9fec54ed6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyjából 200 ezer euróból, mintegy 62 millió forintból létesített éjjel-nappal nyitva tartó, pénztárosok nélküli, önkiszolgáló üzletet Prágában az Alza. A tervek szerint hamarosan Budapesten is nyitnak majd ilyen úgynevezett future shopokat- írja a Magyar Nemzet.","shortLead":"Nagyjából 200 ezer euróból, mintegy 62 millió forintból létesített éjjel-nappal nyitva tartó, pénztárosok nélküli...","id":"20180224_Mi_lesz_Kasszas_Erzsivel_ha_hozzank_is_betor_a_fapados_penztaros_nelkuli_bolt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=865d158e-595b-4046-a51f-52c9fec54ed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd33f4b-2e0a-4b70-b984-153255af6095","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180224_Mi_lesz_Kasszas_Erzsivel_ha_hozzank_is_betor_a_fapados_penztaros_nelkuli_bolt","timestamp":"2018. február. 24. 13:38","title":"Mi lesz Kasszás Erzsivel, ha hozzánk is betör a fapados, pénztáros nélküli bolt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e493faa3-fdc2-4287-bc48-ed24d7d5a121","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos hajtáslánccal rendelkező Model X a jelek szerint sem erőben, sem tapadásban nem szenved hiányt. ","shortLead":"A tisztán elektromos hajtáslánccal rendelkező Model X a jelek szerint sem erőben, sem tapadásban nem szenved hiányt. ","id":"20180224_a_nap_videoja_igy_huz_el_egy_tesla_egy_43_tonnas_kamiont_a_hoban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e493faa3-fdc2-4287-bc48-ed24d7d5a121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8d977d-b7ec-49c4-b175-b60955bcc766","keywords":null,"link":"/cegauto/20180224_a_nap_videoja_igy_huz_el_egy_tesla_egy_43_tonnas_kamiont_a_hoban","timestamp":"2018. február. 24. 07:41","title":"A nap videója: így húz el egy Tesla önerőből egy 43 tonnás kamiont a hóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 31 éves férfi ismeretlen okból lelőtte vele egykorú menyasszonyát és annak idősebb fiúgyermekét Missouriban.","shortLead":"Egy 31 éves férfi ismeretlen okból lelőtte vele egykorú menyasszonyát és annak idősebb fiúgyermekét Missouriban.","id":"20180224_Alvast_szinlelt_a_negyeves_kislany_mialatt_apja_vegzett_a_csalad_tobbi_tagjaval","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48787d40-b0c5-4c59-8c7a-53caa9750e55","keywords":null,"link":"/elet/20180224_Alvast_szinlelt_a_negyeves_kislany_mialatt_apja_vegzett_a_csalad_tobbi_tagjaval","timestamp":"2018. február. 24. 18:03","title":"Alvást színlelt a négyéves kislány, mialatt apja végzett a család többi tagjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6d68e3-1bc5-4b94-9d0d-69e7d97d517e","c_author":"Muck Tibor","category":"gazdasag","description":"Nemhogy új P+R parkolók nem épülnek, a meglévő ingyenes lehetőségeket is egyre-másra fizetőssé teszik Budapesten.","shortLead":"Nemhogy új P+R parkolók nem épülnek, a meglévő ingyenes lehetőségeket is egyre-másra fizetőssé teszik Budapesten.","id":"201804__fogyatkozo_ingyenparkolok__kozossegi_kozlekedes__pr__odavissza_fejlesztes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd6d68e3-1bc5-4b94-9d0d-69e7d97d517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85984b0b-f026-46cd-a1fd-ec39abe4c441","keywords":null,"link":"/gazdasag/201804__fogyatkozo_ingyenparkolok__kozossegi_kozlekedes__pr__odavissza_fejlesztes","timestamp":"2018. február. 25. 09:00","title":"Autózz+autózz: Budapest nem hisz a parkolókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cb4313a-13b7-46f8-86a5-3aedaaf75fe6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tavalyinál is több lakás épülhet idén, és erős lehet ebből a szempontból a jövő év is - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

","shortLead":"A tavalyinál is több lakás épülhet idén, és erős lehet ebből a szempontból a jövő év is - mondta Balogh László...","id":"20180224_Meg_tobb_lakas_epulhet_iden","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cb4313a-13b7-46f8-86a5-3aedaaf75fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a612c4e8-4836-49b4-a0cc-62234539eb95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180224_Meg_tobb_lakas_epulhet_iden","timestamp":"2018. február. 24. 10:45","title":"Még több lakás épülhet idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]