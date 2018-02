[{"available":true,"c_guid":"faf2697b-6dc6-4b05-bb9f-3893857712b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 16 éves Kaia Gerber – az Instagramon beszerzett lájkjainak számát tekintve – maga mögé utasítja a szakma legnagyobb neveit, például Kendall Jennert, Gigi Hadidot és Cara Delevingne-t.","shortLead":"A 16 éves Kaia Gerber – az Instagramon beszerzett lájkjainak számát tekintve – maga mögé utasítja a szakma legnagyobb...","id":"20180223_Cindy_Crawford_lanya_utolerte_a_legnagyobb_szupermodelleket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faf2697b-6dc6-4b05-bb9f-3893857712b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc4bb34-82e4-46da-8bfa-f7373493e0f5","keywords":null,"link":"/elet/20180223_Cindy_Crawford_lanya_utolerte_a_legnagyobb_szupermodelleket","timestamp":"2018. február. 23. 17:25","title":"Cindy Crawford lánya utolérte a legnagyobb szupermodelleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274bde2b-33a3-4a15-b2c3-39b19d5ec1d6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A rendőrség szerint a gyilkossági kísérlet is benne van a pakliban.","shortLead":"A rendőrség szerint a gyilkossági kísérlet is benne van a pakliban.","id":"20180223_fegyveres_rablas_miatt_kapcsoltak_le_a_villareal_focistajat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=274bde2b-33a3-4a15-b2c3-39b19d5ec1d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4265ac6-b0c8-48a0-a41a-9276fe8117d0","keywords":null,"link":"/sport/20180223_fegyveres_rablas_miatt_kapcsoltak_le_a_villareal_focistajat","timestamp":"2018. február. 23. 19:10","title":"Fegyveres rablás miatt kapcsolták le a Villarreal focistáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fbde3ac-6e13-4454-91f0-8d4b32dbcb47","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csaknem 2300 kistelepülésen osztottak ingyenes tüzelőanyagot a rászorulóknak. De ez még így is kevés. ","shortLead":"Csaknem 2300 kistelepülésen osztottak ingyenes tüzelőanyagot a rászorulóknak. De ez még így is kevés. ","id":"20180224_Buszken_hirdeti_a_Belugyminiszterium_az_ingyenes_tuzeloanyag_programot_mikozben_a_fel_orszag_szemettel_fut","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fbde3ac-6e13-4454-91f0-8d4b32dbcb47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17728ba9-1882-43f6-915d-e80655d00252","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180224_Buszken_hirdeti_a_Belugyminiszterium_az_ingyenes_tuzeloanyag_programot_mikozben_a_fel_orszag_szemettel_fut","timestamp":"2018. február. 24. 11:54","title":"Büszkén hirdeti a Belügyminisztérium a tüzelőanyag programot, miközben a fél ország szeméttel fűt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12db3d2c-45a8-418d-8007-e860aaaabba5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ebéd után jön a \"csalódottak\" összecsapása, a bronzmeccs a férfi jégkorongban. A magyar válogatott a várakozásnak megfelelően nem jutott tovább a nyolcaddöntőből az alpesi síelők csapatversenyében, a svájciak jobbak voltak. Indítjuk folyamatosan frissülő tudósításunkat.","shortLead":"Ebéd után jön a \"csalódottak\" összecsapása, a bronzmeccs a férfi jégkorongban. A magyar válogatott a várakozásnak...","id":"20180224_Mire_felebredt_Pjongcsanban_mar_ermeket_osztottak_a_teli_olimpian","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12db3d2c-45a8-418d-8007-e860aaaabba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60c41f0-200b-4081-b4eb-ceaae3e9e1e5","keywords":null,"link":"/sport/20180224_Mire_felebredt_Pjongcsanban_mar_ermeket_osztottak_a_teli_olimpian","timestamp":"2018. február. 24. 08:14","title":"Mire felébredt, Pjongcsangban már érmeket osztottak a téli olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e493faa3-fdc2-4287-bc48-ed24d7d5a121","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos hajtáslánccal rendelkező Model X a jelek szerint sem erőben, sem tapadásban nem szenved hiányt. ","shortLead":"A tisztán elektromos hajtáslánccal rendelkező Model X a jelek szerint sem erőben, sem tapadásban nem szenved hiányt. ","id":"20180224_a_nap_videoja_igy_huz_el_egy_tesla_egy_43_tonnas_kamiont_a_hoban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e493faa3-fdc2-4287-bc48-ed24d7d5a121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8d977d-b7ec-49c4-b175-b60955bcc766","keywords":null,"link":"/cegauto/20180224_a_nap_videoja_igy_huz_el_egy_tesla_egy_43_tonnas_kamiont_a_hoban","timestamp":"2018. február. 24. 07:41","title":"A nap videója: így húz el egy Tesla önerőből egy 43 tonnás kamiont a hóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39f3f09-ba0d-40c0-9f89-6bfb15906b52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyrészt kevesebb volt az állami támogatás az előző évhez képest, másrészt a betegek is több, illetve drágább készítményeket váltottak ki, mint korábban.","shortLead":"Egyrészt kevesebb volt az állami támogatás az előző évhez képest, másrészt a betegek is több, illetve drágább...","id":"20180223_a_piacot_is_megdobbentette_mennyivel_nott_tavaly_itthon_a_venykoteles_gyogyszerek_ara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b39f3f09-ba0d-40c0-9f89-6bfb15906b52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744ca1f4-1c5b-49a8-b2e0-9ee3e646878a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180223_a_piacot_is_megdobbentette_mennyivel_nott_tavaly_itthon_a_venykoteles_gyogyszerek_ara","timestamp":"2018. február. 23. 14:36","title":"A piacot is megdöbbentette, mennyivel nőtt tavaly itthon a vényköteles gyógyszerek ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3090557b-b7f5-415e-8bc1-5557c1406497","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Északi-sarknál jóval melegebb lesz, mint Magyarországon - jellemezte a várható időjárást szombaton Facebook-oldalán a meteorológiai szolgálat, amely az extrém hideg miatt vasárnapra több megyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki.","shortLead":"Az Északi-sarknál jóval melegebb lesz, mint Magyarországon - jellemezte a várható időjárást szombaton Facebook-oldalán...","id":"20180224_Hol_lesz_hidegebb_Az_Eszakisarknal_vagy_Magyarorszagon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3090557b-b7f5-415e-8bc1-5557c1406497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6731edaa-a270-4470-a1a9-a7a9a07d6726","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180224_Hol_lesz_hidegebb_Az_Eszakisarknal_vagy_Magyarorszagon","timestamp":"2018. február. 24. 13:53","title":"Hol lesz hidegebb? Az Északi-sarknál vagy Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bd674f-4222-4155-8233-b62126fd3d84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Soha nem süllyedt még Magyarország annyira mélyre a Transparency International korrupciós listáján, mint most; elindult a tárgyalás az EU következő költségvetéséről; három vadász szembeszállt Mészáros Lőrinc fiával, és nyert. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Soha nem süllyedt még Magyarország annyira mélyre a Transparency International korrupciós listáján, mint most...","id":"20180225_Es_akkor_mar_csak_Bulgariat_kell_lenyomnunk_hogy_az_EU_legkorruptabb_orszaga_legyunk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0bd674f-4222-4155-8233-b62126fd3d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dfececb-f0d5-426a-be23-2c5aca1c3de5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180225_Es_akkor_mar_csak_Bulgariat_kell_lenyomnunk_hogy_az_EU_legkorruptabb_orszaga_legyunk","timestamp":"2018. február. 25. 07:00","title":"És akkor már csak Bulgáriát kell lenyomnunk, hogy az EU legkorruptabb országa legyünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]