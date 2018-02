Hegedűs Zsuzsa extitkára is elindul a polgármester-választáson, Rózsafán. Pedig bűnvádi eljárás indult ellene a Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítványban végzett munkájával is összefüggő ügyben. Négyen indulnak ellene, de a képviselő helyekre is négyszeres a túljelentkezés a cseppnyi faluban. Sokaknak elegük van a 2014 óta Rózsafát vezető Bogdánból, szerintük lepusztult Rózsafa Hegedűs Zsuzsa ex-titkárának polgármestersége alatt.

Az a baj, hogy túl sokan indultak, szétoszlanak majd a szavazatok

– mondja hunyorogva egy idősebb férfi. „Nézze meg a művelődési házat” – mutat a szemközt levő épületre a férfi, aki nevét nem akarta elárulni úgy, ahogy az induló képviselő-jelölteken kívül senki a faluban. „Sárika idején (Makk Andrásné, az előző polgármester) volt benne számítógép, bejártak a gyerekek. Most nézze meg, be van zárva, függönyök sincsenek, be lehet látni, halomba állnak a könyvek” – a férfi szerint minden csak pusztult az utóbbi években, de új szökőkútra azért telt, méltatlankodik és sorolja tovább a bajokat.

Rózsafa a 6-os út mentén, egy alig 400 lelkes település Baranyában, összesen vagy két-három utcából áll. A karcsú református templomról hullik a vakolat, de a helyiek szerint még a hetente kétszer a faluban rendelő háziorvosnak sincs mindig gusztusa bemenni a rendelőbe, olyan állapotban van a helyiség. Sem kocsma, sem más intézmény nem működik Rózsafán, csak egy boltban lehet vásárolni, azt is csak naponta 11 óráig.

© hvg.hu

Itt választották meg 2014 őszén polgármesternek Bogdán Lászlót, aki 2010 és 2014 között a Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítványt vezető Hegedűs Zsuzsa tikára volt. Bogdán ezzel a pozíciójával élhetett vissza, olyan adatokat kért ki hatóságoktól, amelyeket személyes boldogulására használhatott fel. Ebben az ügyben ősszel vádat emeltek ellene, talán emiatt is oszlathatta fel magát a helyi testület. A méltatlankodó helyiek szerint Bogdán László, amióta egy Kecskemét környéki lányt vett feleségül, még a faluba sem jár túl gyakran, akkor sem lehet szót váltani vele. De más baj is volt vele.

Hegedűs Zsuzsa elbocsátotta, a polgármesterség maradt

Tavaly szeptemberben emeltek vádat a rózsafai polgármester ellen, hivatali visszaéléssel és csalással is vádolják. érdemi tárgyalást még nem tartottak a Fővárosi Törvényszéken, pánikbetegségére hivatkozva rendre távol marad a vádlott.

Még 2014 decemberében közölt a Magyar Narancs egy tényfeltáró cikket Hegedűs Zsuzsa, Orbán Viktor tanácsadójának alapítványával kapcsolatosan. Ebben arról írnak, hogy a tanácsadó külföldről hozatta be azokat a naposcsibéket, amelyeket akkoriban a rászoruló családoknak szállítottak, és aminek a szállítása így többe került, mint maga a szállítmány. A csibék meg gyorsan el is pusztultak zömében. A cikkben már felvetődött Bogdán László neve is, mivel a támogatottak és a beszállítók elsődlegesen vele tartották a kapcsolatot. Még 2014 – ben Hegedűs Zsuzsa a férfi státuszával kapcsolatosan közleményt küldött a sajtónak, amelyben miközben visszautasította a cikk megállapításait, Bogdánról azt írta, hogy már el is bocsátotta, de nem az alapítvány, hanem a Miniszterelnökség alkalmazta a férfit. Tehát lényegében akkor kötött útilaput a rászorulókat segítő tanácsadó Bogdán talpára, amikor őt már polgármesterré választották Rózsafán.

A helyiek elbeszélése szerint a faluban sem volt olyan tevékenysége Bogdánnak, ami jól sült volna el.

„Hát azt akartuk, hogy fiatalos lendületet vegyen a falu” – válaszolta kérdésünkre egy helybéli, amikor azt firtattuk, hogy miért is választották meg Bogdánt 2014 őszén polgármesternek. „Ígért fűt-fát, csinált egy állattartó telepet az egyik ház portáján, de nem tudta fenntartani a falu a megvásárolt disznókat, mert az önkormányzat két hektárnyi területén nem takarmányt, hanem kertészetet tartottak fent” – fog a bajok felsorolásába az egyetlen boltot működtető asszony.

© hvg.hu

Mint gyorsan kiderült, ő is az egyik képviselői helyért indul vasárnap. Csonkáné Kiss Edina korábban is képviselő volt, de ő egy másik, szintén most is rajthoz álló társával együtt már 2015 tavaszán lemondott, mert gyorsan kiderült számukra, hogy Bogdánnal nem tudnak együtt dolgozni. „Olyan számlákat tett elénk, amivel nem tudtunk mit kezdeni” – idézi fel Csonkáné.”Ha megválasztanak bennünket és belelátunk a papírokba, és megalapozottnak találjuk, akár feljelentést is teszünk majd – tette hozzá a nő.

„Az már falusi legendává vált, hogy valaki látta a rengeteg kalapács vásárlásáról kiállított számlát, de a rossz nyelvek szerint, ha azt mind megvették volna, akkor minden falubeli portán már két kalapács volna” – osztja meg velünk a képviselő jelölt a helyi pletykát.

„Aztán kiderült, hogy az önkormányzati állásokat szépen lassan kiosztotta a rokonai között, a hivatalban dolgozik az öccse, a húga, de a közmunkások vezetőjévé a saját édesapját tette” – sorolja a csalódás okait egy másik asszony, Szomor Nikolett, ő az egyik kihívója Bogdánnak. Azt is elmondta, hogy ráadásul, az egyetlen önkormányzati lakást, amely valaha a posta épülete volt, az apja családjának utalta ki Bogdán, de a helyi közpark is teljesen lepusztult, ahol a falunapokat tartották korábban, de körbekerített játszótér, szökőkút, kereszt, az van.

© hvg.hu

Köd előttem, köd utánam

Tavaly novemberben oszlatták fel végül a testületet, mert nem nézték jó szemmel, hogy ellenőrizhetetlenül kerülnek ki a számlák az önkormányzattól, elveszítették a bizalmukat a polgármesterben, Bogdán Lászlóban, aki szinte semmit nem tartott meg az ígéretei közül. Ráadásul, nyilván idegesítette őket, hogy bűnvádi eljárás is indult ellene ősszel, hivatali visszaélés és csalás gyanújával.

Szombaton, a választás előtti napon jártunk Rózsafán, szerettünk volna olyan képviselőkkel is beszélni, akik a helyi testület feloszlatásáról döntöttek, de egyikük, Makk Andrásné azt közölte, hogy ők abban állapodtak meg, hogy csak a választások után nyilatkoznak. Próbáltuk megkeresni Bogdán Lászlót is. Szerencsénk is lehetett volna, mivel többen látták a novemberben feloszlatott helyi testületet vezető ex-polgármester autóját aznap, de mire odaértünk volna a házhoz, amelybe látták bemenni, már hűlt helyét találtuk.

A falunak nincs honlapja, így sem a testületi ülések jegyzőkönyvét, sem más információt nem találtunk a településről. A kormányzat pályázati portáljáról az derül ki, hogy Rózsafa sem az előző, sem a mostani uniós ciklusban nem kapott egy vasat sem. A cégadatbázisban pedig azt láttuk, hogy a bejegyzett, főként földmunkák elvégzésére létrehozott cégek zöme felszámolás, vagy kényszertörlés alatt áll.

© hvg.hu

Becsengettünk a hajdani posta épületébe is, amelyet szociális alapon most az egyelőre ex-polgármester apja bérel, de ott, bár a függönyön keresztül láttuk a kíváncsi tekinteteket, nem nyitottak nekünk ajtót. A szomszéd düledező házának udvarán éppen egy vékony asszony állt, Mária még emlékezett arra, amikor évekkel ezelőtt az ő családja is kapott a Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány naposcsibéiből, de mostanra már náluk sem maradt egy sem. „Levágtuk, megettük” – válaszolta Mária, amikor arról kérdeztük, hogy mi lett a csirkékkel. „Hát mit csináltunk volna?”