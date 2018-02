[{"available":true,"c_guid":"90982b63-bc45-43ac-a570-52f038719eee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Juhász Péter pártja szerint a vasárnapi hódmezővásárhelyi győzelem azt igazolta: az ellenzék egyetlen esélye az összefogás. A XVI. kerületi jelölt akár saját magát is beáldozná. "Tóta W.: Száll egy pofon a szélben" - Óriásit bukott a Fidesz. Milyen édesek a könnyeik! 2018. február. 26. 06:37 "Kíváncsi, hova bújna Putyin és Trump egy nuklerális háború esetén?" - Sok szempontból hasznos játék a Minecraft, hiszen egyfelől remek stresszoldó, másrészt kiváló társ a programozás alapjainak elsajátításához. Most újabb téren hasznosították: elkészítették vele a hírek szerint a valóságban is megtalálható atombunkerek játékbeli mását. 2018. február. 26. 12:03  "Így (nem) írnak a kormányközeli lapok Márki-Zay győzelméről" - Márki-Zay Péter, így az ellenzék hódmezővásárhelyi győzelme az időközi polgármester-választáson sokáig „elkerülte" vasárnap este a kormányközeli online médiumok szerkesztőinek figyelmét. Most azt néztük meg, vajon a napilapokkal is hasonló-e a helyzet. 2018. február. 26. 08:38 "Puzsér Hódmezővásárhelyről: Az orbáni arrogancia szenvedett vereséget" - A kritikus a választás estéjén az adóforintokból működő, közszolgálati MR2 Petőfi rádiót hallgatta, majd billentyűzetet ragadott, mert a Fidesz vereségéről egy szót sem ejtettek az este kilences hírekben. 2018. február. 26. 10:06 "És akkor már csak Bulgáriát kell lenyomnunk, hogy az EU legkorruptabb országa legyünk" - Soha nem süllyedt még Magyarország annyira mélyre a Transparency International korrupciós listáján, mint most; elindult a tárgyalás az EU következő költségvetéséről; három vadász szembeszállt Mészáros Lőrinc fiával, és nyert. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója. 2018. február. 25. 07:00 "Rejtély Szigetmonostornál" - A Dunába hajtott egy személygépkocsi Szigetmonostornál, a komp közelében. A Katasztrófavédelem szerint a gépkocsiban senkit sem találtak a tűzoltók. 2018. február. 25. 08:38 A Katasztrófavédelem szerint a gépkocsiban...","id":"20180225_Rejtely_Szigetmonostornal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=448c702d-9f15-4adf-8423-33a72305d7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e8c9aa-23de-4809-909e-36af1b1b7389","keywords":null,"link":"/cegauto/20180225_Rejtely_Szigetmonostornal","timestamp":"2018. február. 25. 08:38","title":"Rejtély Szigetmonostornál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2dd6e93-b164-4e3b-9b34-ec34d662a2ee","c_author":"","category":"itthon","description":"Hatalmas a hangulat Márki-Zay eredményváróján, sok körzetet egyesével jelentettek be, hatalmas tappsal és visítással kísérve. "Márki-Zay Péter győzött Hódmezővásárhelyen" - Hatalmas a hangulat Márki-Zay eredményváróján, sok körzetet egyesével jelentettek be, hatalmas tappsal és visítással kísérve. Egy idő után a 70 szavazatos többletre csak annyi jött, "ez is jó." 2018. február. 25. 20:42