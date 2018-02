[{"available":true,"c_guid":"008dd994-2577-4d91-b920-bfee3adab6f2","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A korai civilizációkban az ember a természettől készen kapott alapanyagokat használt, majd idővel arra is rájött, hogy némi módosítással a célnak jobban megfelelő matériához juthat. Ez a kísérletezés ma is tart, sőt tovább folytatódik. ","shortLead":"A korai civilizációkban az ember a természettől készen kapott alapanyagokat használt, majd idővel arra is rájött...","id":"20180225_Osi_anyagok_nagy_jovovel_beton_agyag_porcelan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=008dd994-2577-4d91-b920-bfee3adab6f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1002bba1-e904-4170-90e9-94c7e90a5821","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180225_Osi_anyagok_nagy_jovovel_beton_agyag_porcelan","timestamp":"2018. február. 25. 19:15","title":"Ősi anyagok nagy jövővel: merre fejlődik a beton, az agyag és a porcelán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d50160-5ab8-4123-be61-ed79de9970d1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"\"Nagyon jól érzem magam, teljesen fel vagyok töltődve! Még soha nem kaptam ekkora elismerést a munkámért\" - mondta az MTI-nek vasárnap Bucsi Réka, akinek Solar Walk című animációs rövidfilmjét a Berlinalén az Audi Short Film Awarddal díjazták.","shortLead":"\"Nagyon jól érzem magam, teljesen fel vagyok töltődve! Még soha nem kaptam ekkora elismerést a munkámért\" - mondta...","id":"20180225_Bucsi_Reka_Meg_soha_nem_kaptam_ekkora_elismerest_a_munkamert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71d50160-5ab8-4123-be61-ed79de9970d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd9941e-0240-4919-a4bc-4a4875f72cf9","keywords":null,"link":"/elet/20180225_Bucsi_Reka_Meg_soha_nem_kaptam_ekkora_elismerest_a_munkamert","timestamp":"2018. február. 25. 18:21","title":"Bucsi Réka: \"Még soha nem kaptam ekkora elismerést a munkámért\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2dd6e93-b164-4e3b-9b34-ec34d662a2ee","c_author":"","category":"itthon","description":"Hatalmas a hangulat Márki-Zay eredményváróján, sok körzetet egyesével jelentettek be, hatalmas tappsal és visítással kísérve. Egy idő után a 70 szavazatos többletre csak annyi jött, \"ez is jó.\"","shortLead":"Hatalmas a hangulat Márki-Zay eredményváróján, sok körzetet egyesével jelentettek be, hatalmas tappsal és visítással...","id":"20180225_Hivatalos_MarkiZay_Peter_gyozott_Hodmezovasarhelyen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2dd6e93-b164-4e3b-9b34-ec34d662a2ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b755b4-4007-4e33-8032-e36eebeb85c9","keywords":null,"link":"/itthon/20180225_Hivatalos_MarkiZay_Peter_gyozott_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. február. 25. 20:42","title":"Márki-Zay Péter győzött Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403b265c-8473-40c8-a872-f6b9b7c12839","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Szabolcs megyei Lónya lakóinak élete attól függ, jár-e a komp Lónya és Tiszamogyorós között a Tiszán. Sokan emiatt a közeli Kisvárdára sem tudnak vagy mernek dolgozni menni. ","shortLead":"A Szabolcs megyei Lónya lakóinak élete attól függ, jár-e a komp Lónya és Tiszamogyorós között a Tiszán. Sokan emiatt...","id":"20180226_az_elzart_kozseg_aminek_mindig_a_valasztasok_elott_igernek_hidat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=403b265c-8473-40c8-a872-f6b9b7c12839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa77b33-4745-4a6d-b276-42ddb3ea4577","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180226_az_elzart_kozseg_aminek_mindig_a_valasztasok_elott_igernek_hidat","timestamp":"2018. február. 26. 09:51","title":"Az elzárt község, aminek mindig a választások előtt ígérnek hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e2ef7c-de12-48f1-b9f5-50a5222a2757","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Márki-Zay Péter szerint 60 százalék fölött van esélye győzelemre.","shortLead":"Márki-Zay Péter szerint 60 százalék fölött van esélye győzelemre.","id":"20180225_Hodmezovasarhely_49_szazalekos_volt_a_reszvetel_haromig","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00e2ef7c-de12-48f1-b9f5-50a5222a2757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2394eae-2e60-43ea-b36b-504cde2ffdf4","keywords":null,"link":"/itthon/20180225_Hodmezovasarhely_49_szazalekos_volt_a_reszvetel_haromig","timestamp":"2018. február. 25. 15:16","title":"Csaknem minden második ember már szavazott Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27457874-fe59-4831-a0d7-5f3e76b675f2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy cég webáruház nyitására kapott uniós támogatást, a szerződésben vállalta, hogy a saját erő egy részét bankhitelből fedezi, továbbá mindenben együttműködik a közreműködő szervezettel. Mindkét kötelezettségét megszegte, teljes lett a bukás.","shortLead":"Egy cég webáruház nyitására kapott uniós támogatást, a szerződésben vállalta, hogy a saját erő egy részét bankhitelből...","id":"20180226_Ilyen_is_van_visszavettek_az_unios_tamogatast_egy_magyar_cegtol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27457874-fe59-4831-a0d7-5f3e76b675f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0f9728-b2eb-4fa8-8d24-9c5fe3d969f3","keywords":null,"link":"/kkv/20180226_Ilyen_is_van_visszavettek_az_unios_tamogatast_egy_magyar_cegtol","timestamp":"2018. február. 26. 11:21","title":"Ilyen is van: visszavették az uniós támogatást egy magyar cégtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Még vizsgálják, mi történt.","shortLead":"Még vizsgálják, mi történt.","id":"20180226_Meghibasodott_a_paksi_atomeromu_1es_blokkja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9327aaa3-ab26-491e-86ef-03da8e8a148c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180226_Meghibasodott_a_paksi_atomeromu_1es_blokkja","timestamp":"2018. február. 26. 14:15","title":"Meghibásodott a paksi atomerőmű 1-es blokkja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de0efa55-514e-4706-bd06-bee52e8858d5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az országban hagyományosan a fehér gazdák, a több évszázados tapasztalattal rendelkező borászatok taroltak. Eddig így volt.","shortLead":"Az országban hagyományosan a fehér gazdák, a több évszázados tapasztalattal rendelkező borászatok taroltak. Eddig...","id":"20180225_Egy_fekete_no_torheti_meg_a_feher_ferfi_boraszok_egyeduralmat_DelAfrikaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de0efa55-514e-4706-bd06-bee52e8858d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caddbae4-3e38-4a36-b2fa-30f8a6371a2d","keywords":null,"link":"/kkv/20180225_Egy_fekete_no_torheti_meg_a_feher_ferfi_boraszok_egyeduralmat_DelAfrikaban","timestamp":"2018. február. 25. 06:45","title":"Egy fekete nő törheti meg a fehér férfi borászok egyeduralmát Dél-Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]