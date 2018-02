Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2d4f264-8d43-4044-8cb5-517bcf1be57d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kormányfő és a francia államfő felszólította vasárnap Oroszországot, hogy gyakoroljon \"maximális nyomást\" a szíriai tűzszünet azonnali életbe léptetése érdekében.","shortLead":"A német kormányfő és a francia államfő felszólította vasárnap Oroszországot, hogy gyakoroljon \"maximális nyomást\"...","id":"20180225_Merkel_es_Macron_Putyint_gyozkodi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2d4f264-8d43-4044-8cb5-517bcf1be57d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f647c8de-375e-4339-aa36-c64dcc941cf1","keywords":null,"link":"/vilag/20180225_Merkel_es_Macron_Putyint_gyozkodi","timestamp":"2018. február. 25. 15:37","title":"Merkel és Macron Putyint győzködi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d521077b-abef-4471-b610-8b07b731d555","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Még idén elkészül a Liget Budapest Projekt keretében zajló Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ. 350 ezer műtárgy kap QR-kódot.","shortLead":"Még idén elkészül a Liget Budapest Projekt keretében zajló Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ. 350...","id":"20180226_Ilyen_lesz_a_korhaz_helyere_epulo_raktar_a_Varosligetben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d521077b-abef-4471-b610-8b07b731d555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb1403e-fc3f-49ad-bae7-290b725bf875","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180226_Ilyen_lesz_a_korhaz_helyere_epulo_raktar_a_Varosligetben","timestamp":"2018. február. 26. 12:48","title":"Ilyen lesz a kórház helyére épülő raktár a Városligetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b237a33-2041-4ece-87c9-0b014b0fc813","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mráz Ágoston Sámuel szerint a Fidesznek fel kell ráznia közömbössé vált szavazóit.","shortLead":"Mráz Ágoston Sámuel szerint a Fidesznek fel kell ráznia közömbössé vált szavazóit.","id":"20180225_Egyetlen_nap_oromunnepet_josol_az_ellenzeknek_a_kormanyhu_Nezopont_vezetoje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b237a33-2041-4ece-87c9-0b014b0fc813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f448e2ed-738a-4374-806d-ebe512dc906e","keywords":null,"link":"/itthon/20180225_Egyetlen_nap_oromunnepet_josol_az_ellenzeknek_a_kormanyhu_Nezopont_vezetoje","timestamp":"2018. február. 25. 22:18","title":"Egyetlen nap örömünnepet jósol az ellenzéknek a kormányhű Nézőpont vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e745822-7e51-4759-b07f-16217ccbfca1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat héttel az országgyűlési választások előtt sok, eddig inaktív Fidesz-ellenes választó kedvet kaphat a szavazáshoz, de csak akkor, ha az ellenzéki pártok hatékony és egységes kampányt tudnak építeni a történtekre – áll a Political Capital elemzésében.","shortLead":"Hat héttel az országgyűlési választások előtt sok, eddig inaktív Fidesz-ellenes választó kedvet kaphat a szavazáshoz...","id":"20180226_Political_Capital_Tortenelmi_vereseget_szenvedett_a_Fidesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e745822-7e51-4759-b07f-16217ccbfca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c21282e-369e-49fa-a52a-d894ef198335","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_Political_Capital_Tortenelmi_vereseget_szenvedett_a_Fidesz","timestamp":"2018. február. 26. 10:40","title":"Political Capital: Történelmi vereséget szenvedett a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b97695-40ba-4c63-af14-3d206cc3691f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamarosan eredményt hirdetnek az egyre igazalmasabbá váló időközi polgármester-választáson, ahol a fideszes alpolgármester ellen elindult Márki-Zay Péter független jelölt a teljes ellenzékkel a háta mögött. Érkezett egy harmadik fél is, akit említés szintjén sem hoztak föl az emberek.","shortLead":"Hamarosan eredményt hirdetnek az egyre igazalmasabbá váló időközi polgármester-választáson, ahol a fideszes...","id":"20180225_Fideszesek_sem_tudjak_megjosolni_az_eredmenyt_Hodmezovasarhelyen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38b97695-40ba-4c63-af14-3d206cc3691f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"592d8464-3903-44c8-ac33-e895b52cd250","keywords":null,"link":"/itthon/20180225_Fideszesek_sem_tudjak_megjosolni_az_eredmenyt_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. február. 25. 18:27","title":"Fideszesek sem tudják megjósolni az eredményt Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a6db87-6dec-4454-afa5-d96ef4ce620a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elhunyt az eddigi csúcstartó, a legidősebb olimpiai bajnok most már a 97 éves finn síelő, Lydia Widemann. A szintén 97 éves magyar olimpiai bajnok, Keleti Ágnes a nyári játékok bajnokainál vette át a vezetést.","shortLead":"Elhunyt az eddigi csúcstartó, a legidősebb olimpiai bajnok most már a 97 éves finn síelő, Lydia Widemann. A szintén 97...","id":"20180226_immar_keleti_agnes_a_nyari_olimpiak_legidosebb_elo_bajnoka","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17a6db87-6dec-4454-afa5-d96ef4ce620a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ac03fc-5a2a-46c8-90ec-b0f8d8d28824","keywords":null,"link":"/sport/20180226_immar_keleti_agnes_a_nyari_olimpiak_legidosebb_elo_bajnoka","timestamp":"2018. február. 26. 11:25","title":"Immár Keleti Ágnes a nyári olimpiák legidősebb, élő bajnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5308cd6-510c-4b8d-8c22-f66c3c3d0daa","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Komoly mínuszokkal indul a hét.","shortLead":"Komoly mínuszokkal indul a hét.","id":"20180225_Idojaras_Fazni_fogunk_de_nagyon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5308cd6-510c-4b8d-8c22-f66c3c3d0daa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1329870-36d2-4ae3-bf16-84759ef33330","keywords":null,"link":"/elet/20180225_Idojaras_Fazni_fogunk_de_nagyon","timestamp":"2018. február. 25. 15:11","title":"Időjárás: Fázni fogunk, de nagyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53682b47-c20e-4d1f-975f-ac16aeaf80a3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még 1986-ban sem volt ilyen hideg napközben a fővárosban, mint ma. ","shortLead":"Még 1986-ban sem volt ilyen hideg napközben a fővárosban, mint ma. ","id":"20180226_32_eves_hidegrekord_dolt_meg_ma_Budapesten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53682b47-c20e-4d1f-975f-ac16aeaf80a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7dc725a-4af8-4312-8a18-acc5baa127a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_32_eves_hidegrekord_dolt_meg_ma_Budapesten","timestamp":"2018. február. 26. 19:50","title":"32 éves hidegrekord dőlt meg ma Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]