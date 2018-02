Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"737324f0-974b-44e5-97c2-ffb1466cff80","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Szridevi Kapúr elveszítette eszméletét és belefulladt egy dubaji szálloda fürdőkádjának vízébe. ","shortLead":"Szridevi Kapúr elveszítette eszméletét és belefulladt egy dubaji szálloda fürdőkádjának vízébe. ","id":"20180226_Veletlenul_megfulladt_az_egyik_leghiresebb_indiai_szineszno","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=737324f0-974b-44e5-97c2-ffb1466cff80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21f97709-8094-4244-a4e7-eefd4978be4c","keywords":null,"link":"/elet/20180226_Veletlenul_megfulladt_az_egyik_leghiresebb_indiai_szineszno","timestamp":"2018. február. 26. 16:15","title":"Véletlenül megfulladt az egyik leghíresebb indiai színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b089032c-2e29-4eb6-b0be-bb03570eb16a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A koncertműsorban Lovasi András 1987-ben indult szerzői-előadói pályájának minden időszakából válogat. ","shortLead":"A koncertműsorban Lovasi András 1987-ben indult szerzői-előadói pályájának minden időszakából válogat. ","id":"20180227_Turnera_viszi_teljes_eletmuvet_Lovasi_Andras","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b089032c-2e29-4eb6-b0be-bb03570eb16a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f8e279-acbb-41af-a21d-392d1e1965e0","keywords":null,"link":"/kultura/20180227_Turnera_viszi_teljes_eletmuvet_Lovasi_Andras","timestamp":"2018. február. 27. 12:23","title":"Turnéra viszi teljes életművét Lovasi András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58259c2b-c4cf-44b9-8cfe-09c9dfaa5ef0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ilyen jelenetek közben mondják, hogy lelassul az idő és csak várjuk, mi következik. ","shortLead":"Az ilyen jelenetek közben mondják, hogy lelassul az idő és csak várjuk, mi következik. ","id":"20180226_autos_video_orosz_utak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58259c2b-c4cf-44b9-8cfe-09c9dfaa5ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99326276-e78d-48a1-bfe1-c4884d2a50f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180226_autos_video_orosz_utak","timestamp":"2018. február. 26. 08:34","title":"Videó: a hónap közúti mentését ez a katonai teherautó mutatta be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Szófiából Tel-Avivba tartó járat sebességmérőjével volt gond. A gépet Budapesten átvizsgálták. ","shortLead":"A Szófiából Tel-Avivba tartó járat sebességmérőjével volt gond. A gépet Budapesten átvizsgálták. ","id":"20180226_budapesten_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_a_wizz_air_egyik_gepe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3057e47f-6ccc-4339-824c-44f1ff328332","keywords":null,"link":"/kkv/20180226_budapesten_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_a_wizz_air_egyik_gepe","timestamp":"2018. február. 26. 12:15","title":"Budapesten hajtott végre kényszerleszállást a Wizz Air egyik gépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbef5d33-819e-41d5-9656-53785ea8352d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kevin Smith vasárnap este egy fellépést letolt, egy másikat viszont lemondott, orvoshoz ment helyette. Kiderült, hogy súlyos szívrohama volt.","shortLead":"Kevin Smith vasárnap este egy fellépést letolt, egy másikat viszont lemondott, orvoshoz ment helyette. Kiderült...","id":"20180226_kevin_smith_szivroham","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbef5d33-819e-41d5-9656-53785ea8352d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3cb55e5-356c-4f0e-a9e9-51b6bd2b6575","keywords":null,"link":"/elet/20180226_kevin_smith_szivroham","timestamp":"2018. február. 26. 11:55","title":"Fellépés helyett az intenzívre rohantak \"Néma Bobbal\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"446d2ead-4f3d-4db7-9564-aba87fc9946c","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A külcsín nem sokat változott tavalyhoz képest, de a borítás alatt azért bőven akad új fejlesztés. És most először egy valamiben jelentősen különbözik egymástól a zászlóshajó kategóriás testvérpáros két tagja. Az S9 és az S9+.","shortLead":"A külcsín nem sokat változott tavalyhoz képest, de a borítás alatt azért bőven akad új fejlesztés. És most először...","id":"20180225_samsung_galaxy_s9_kamera_ara_megjelenes_ido_mennyibe_kerul_elorendeles","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=446d2ead-4f3d-4db7-9564-aba87fc9946c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"006265c6-7187-4522-a271-7a3c7251cadf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180225_samsung_galaxy_s9_kamera_ara_megjelenes_ido_mennyibe_kerul_elorendeles","timestamp":"2018. február. 25. 19:23","title":"Itt a Samsung Galaxy S9, megérkezett az elég durva kamerás új csúcsmobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e497ebc2-5f84-408f-81dd-61458ada76b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan akár a kézfején láthatja, hogy milyen ütemben ver a szíve, sőt akár az EKG-je is kijelezhető lesz.","shortLead":"Hamarosan akár a kézfején láthatja, hogy milyen ütemben ver a szíve, sőt akár az EKG-je is kijelezhető lesz.","id":"20180225_japan_kutatok_szivverest_mutato_ebort_fejlesztettek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e497ebc2-5f84-408f-81dd-61458ada76b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e885a25-9b53-4b18-af28-647d12b1bb5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180225_japan_kutatok_szivverest_mutato_ebort_fejlesztettek","timestamp":"2018. február. 25. 15:14","title":"A saját bőrén, színesben láthatja majd, hogyan ver a szíve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89599874-77a2-456f-8577-bc4e42a7deb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagyon gazdag feleségekről szóló valóságshow második évadában jelenik majd meg az eddig üzletasszonyként ismert Yvonne Dederick, aki az első szériában még nem akart komoly szerepet vállalni.","shortLead":"A nagyon gazdag feleségekről szóló valóságshow második évadában jelenik majd meg az eddig üzletasszonyként ismert...","id":"20180226_a_TV2_volt_tulajdonosa_lesz_a_luxusfeleseges_reality_uj_szereploje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89599874-77a2-456f-8577-bc4e42a7deb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21bb0456-36ef-49ff-a4cd-69be30c9b950","keywords":null,"link":"/elet/20180226_a_TV2_volt_tulajdonosa_lesz_a_luxusfeleseges_reality_uj_szereploje","timestamp":"2018. február. 26. 05:15","title":"Blikk: a TV2 volt tulajdonosa lesz a luxusfeleséges reality új szereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]