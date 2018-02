Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d2baff1-8db9-4662-81b9-cb1486e56cf9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlesztő a Google hibakereső fórumában válaszolt egy felhasználói felvetésre, a többiek öröme azonban korainak bizonyult.","shortLead":"A fejlesztő a Google hibakereső fórumában válaszolt egy felhasználói felvetésre, a többiek öröme azonban korainak...","id":"20180227_google_androd_p_ejszakai_mod","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d2baff1-8db9-4662-81b9-cb1486e56cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb3591a-893f-4ac9-859e-3733e2e2c3b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180227_google_androd_p_ejszakai_mod","timestamp":"2018. február. 27. 18:03","title":"Korai volt az öröm, mégsem kerül bele az Androidba a sokak által vágyott funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef8d1c1-4a99-4b71-9f7a-45cb72f9e47e","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"A recept a következő: népszavazást kell csinálni a választásból. Vélemény.","shortLead":"A recept a következő: népszavazást kell csinálni a választásból. Vélemény.","id":"20180228_orban_takarodj_gomperz_hodmezovasarhely","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ef8d1c1-4a99-4b71-9f7a-45cb72f9e47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1fa1327-d50c-4e98-912e-3b1cae9391c3","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_orban_takarodj_gomperz_hodmezovasarhely","timestamp":"2018. február. 28. 09:09","title":"Amikor azt üzenik: Orbán, takarodj!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf7aa33-2538-4e44-a73f-8b4948a9d14f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokat javított a Samsung tavaly év eleji csúcstelefonján, a Galaxy S8-on. Tegnap bemutatták a Galaxy S9-et, és a változásokat egy infografikán érzékeltette a gyártó.","shortLead":"Sokat javított a Samsung tavaly év eleji csúcstelefonján, a Galaxy S8-on. Tegnap bemutatták a Galaxy S9-et, és...","id":"20180227_samsung_galaxy_s8_s9_kulonbsegek_infografika","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=baf7aa33-2538-4e44-a73f-8b4948a9d14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83201725-c694-48a9-a43b-7edc563a782d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180227_samsung_galaxy_s8_s9_kulonbsegek_infografika","timestamp":"2018. február. 26. 21:00","title":"Infografika: ez a különbség a Galaxy S8 és a Galaxy S9 között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1cdb709-521e-40a0-be21-f0849c6e6ca6","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi Fidesz-vereség után egyelőre nem egyértelmű, visszafelé sült-e el a permanens negatív kampány, a sorosozás-migránsozás, vagy a későbbiekben eléri célját és elriasztja a választókat, így az elkötelezett fideszes többség behúzhatja az országgyűlési választásokat. De az is látszik, hogy van élet a brutális anyagi fölényben lévő kormánymédia-hálózaton túl, nincs minden lefutva.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi Fidesz-vereség után egyelőre nem egyértelmű, visszafelé sült-e el a permanens negatív kampány...","id":"20180226_Hodmezovasarhely_utan_mehet_a_kukaba_a_sorosozas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1cdb709-521e-40a0-be21-f0849c6e6ca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41293c32-297c-4b4f-8149-c95bda90084e","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_Hodmezovasarhely_utan_mehet_a_kukaba_a_sorosozas","timestamp":"2018. február. 26. 18:15","title":"Hódmezővásárhely után: mehet a kukába a sorosozás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9901736a-bb3f-4f02-b776-33654eaf270b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szinte esélyük sincs a nőknek, hogy olyan pozícióba kerüljenek a brit bankokban, ahol már jó fizetés jár.","shortLead":"Szinte esélyük sincs a nőknek, hogy olyan pozícióba kerüljenek a brit bankokban, ahol már jó fizetés jár.","id":"20180227_Meghogy_egyenloseg_A_ferfiak_fizetesenek_ketharmadat_kapjak_a_nok_a_brit_bankokban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9901736a-bb3f-4f02-b776-33654eaf270b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12dc27c5-48e9-4c4f-8776-fd472f1a456c","keywords":null,"link":"/kkv/20180227_Meghogy_egyenloseg_A_ferfiak_fizetesenek_ketharmadat_kapjak_a_nok_a_brit_bankokban","timestamp":"2018. február. 27. 12:44","title":"Méghogy egyenlőség? A férfiak fizetésének kétharmadát kapják a nők a brit bankokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"947324e3-af32-4103-811d-1769b873291a","c_author":"Mediwel","category":"brandcontent","description":"Vezetőként hogyan tudjuk csökkenteni a fluktuációt, hogyan biztosíthatjuk apró változtatásokkal a dolgozók egészségvédelmét és elégedettségét?","shortLead":"Vezetőként hogyan tudjuk csökkenteni a fluktuációt, hogyan biztosíthatjuk apró változtatásokkal a dolgozók...","id":"20180227_csak_fizetesert_jar_be_a_munkaero","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=947324e3-af32-4103-811d-1769b873291a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff2837b-fac6-4f87-aee7-84ff78dea951","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180227_csak_fizetesert_jar_be_a_munkaero","timestamp":"2018. február. 28. 07:02","title":"Csak a fizetésért jár be a munkaerő? 8 tipp, hogy ne így legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d70b81d-29b2-4c45-b60e-19d3810a07ca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Jelenleg öt útszakasz nem járható Zala megyében.","shortLead":"Jelenleg öt útszakasz nem járható Zala megyében.","id":"20180227_hoatfuvas_zala_megye","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d70b81d-29b2-4c45-b60e-19d3810a07ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358c188c-33b6-41b1-a241-fe598db0a6ba","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180227_hoatfuvas_zala_megye","timestamp":"2018. február. 27. 22:51","title":"Hóátfúvás Zala megyében: több útszakaszt is lezárt a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34a192d-0aba-467b-bb30-a612e643115f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jennifer Lawrence átértékelte a viszonyát a saját meztelenségéhez.","shortLead":"Jennifer Lawrence átértékelte a viszonyát a saját meztelenségéhez.","id":"20180227_Ha_nem_tetszik_a_mellem_ne_nezzek_meg_a_filmet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d34a192d-0aba-467b-bb30-a612e643115f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"091424a8-a02b-47e9-a7ad-e98ffa026299","keywords":null,"link":"/elet/20180227_Ha_nem_tetszik_a_mellem_ne_nezzek_meg_a_filmet","timestamp":"2018. február. 27. 09:04","title":"„Ha nem tetszik a mellem, ne nézzék meg a filmet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]