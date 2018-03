Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"442e9036-0610-41d5-b7b5-5ef6b611ed49","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem hivatalos távon, 400 yard vegyesen úszott jobbat nála.","shortLead":"Nem hivatalos távon, 400 yard vegyesen úszott jobbat nála.","id":"20180228_megdontotte_hosszu_katinka_nyolceves_rekordjat_katie_ledecky","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=442e9036-0610-41d5-b7b5-5ef6b611ed49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6175bc96-f74b-4dee-af46-b56a48fcc89b","keywords":null,"link":"/sport/20180228_megdontotte_hosszu_katinka_nyolceves_rekordjat_katie_ledecky","timestamp":"2018. február. 28. 13:01","title":"Megdöntötte Hosszú Katinka nyolcéves rekordját Katie Ledecky","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a07e6c2-412a-46b3-985f-78f5ee46be61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az örömhírt Facebookon, egy különleges posztban osztotta meg a riporter. ","shortLead":"Az örömhírt Facebookon, egy különleges posztban osztotta meg a riporter. ","id":"20180228_Masodik_gyereket_varja_Al_Ghaoui_Hesna","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a07e6c2-412a-46b3-985f-78f5ee46be61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07d677a-c4b2-40c1-8556-7d01f7432a42","keywords":null,"link":"/elet/20180228_Masodik_gyereket_varja_Al_Ghaoui_Hesna","timestamp":"2018. február. 28. 20:02","title":"Második gyerekét várja Al Ghaoui Hesna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe27fd1b-a54b-497b-b966-aa4d9ebf2077","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy kérdésben kér alkotmányértelmezést. ","shortLead":"Négy kérdésben kér alkotmányértelmezést. ","id":"20180301_Trocsanyi_az_ABhez_fordult","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe27fd1b-a54b-497b-b966-aa4d9ebf2077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d04b86c-a419-4dd7-8fda-232bb5ae98f7","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Trocsanyi_az_ABhez_fordult","timestamp":"2018. március. 01. 14:30","title":"A kormány az Alkotmánybírósághoz fordult kvótaügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32be89a6-5fbc-49cb-a908-ba18a3d99a65","c_author":"Haulitus Anikó","category":"elet","description":"Ezekben a napokban nagyon vágyunk valami melegségre, és persze színekre. Az asztalon is. Egy tányér vörös lencse jöhet? Jó fűszeresen.\r

Egy tányér vörös lencse 