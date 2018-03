Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c7fbd1f-e184-4522-b309-9db4ac5478fd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A brazil sztárfutballista lábsérülése miatt fekszik kés alá. Apja szerint legalább hat hétig nem játszhat majd. ","shortLead":"A brazil sztárfutballista lábsérülése miatt fekszik kés alá. Apja szerint legalább hat hétig nem játszhat majd. ","id":"20180228_Meg_kell_muteni_Neymart","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c7fbd1f-e184-4522-b309-9db4ac5478fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d95ed8-a78f-4a62-903a-c07261f22ffc","keywords":null,"link":"/sport/20180228_Meg_kell_muteni_Neymart","timestamp":"2018. február. 28. 21:34","title":"Meg kell műteni Neymart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Interjút adott a német külügyi államminiszter a Der Tagesspiegel című berlini lapnak, amelyben egyebek mellett arról beszélt, hogy a \"Stop Soros törvénycsomag\" szerinte a magyar civilek és a menekültügyi szervezetek korlátozását szolgálja, az \"állam Soros-ellenes kampánya pedig veszélyes kliséket\" erősít fel. ","shortLead":"Interjút adott a német külügyi államminiszter a Der Tagesspiegel című berlini lapnak, amelyben egyebek mellett arról...","id":"20180228_Roth_Soros_demonizalasa_sulyosan_veszelyes_es_elfogadhatatlan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a010f92-5880-446a-9a92-28a07f96a0dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_Roth_Soros_demonizalasa_sulyosan_veszelyes_es_elfogadhatatlan","timestamp":"2018. február. 28. 14:27","title":"Roth: Soros démonizálása súlyosan veszélyes és elfogadhatatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad26039-b52a-4ea8-89c1-984a68a1bf63","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A hvg.hu birtokába került egy felmérés a miniszterelnök-jelöltek, listavezetők, valamint pártelnökök népszerűségéről, ismertségéről és alkalmasságáról. Karácsony Gergely a legnépszerűbb ellenzéki politikus, de nemcsak ismertségben, hanem népszerűségben is messze van Orbántól. Az ellenzéki jelöltek alkalmasságban egymás mellett állnak.","shortLead":"A hvg.hu birtokába került egy felmérés a miniszterelnök-jelöltek, listavezetők, valamint pártelnökök népszerűségéről...","id":"20180228_Karacsony_Gergely_MSZP_Fidesz_Jobbik_valasztas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ad26039-b52a-4ea8-89c1-984a68a1bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b0da4c6-ffbe-49f0-8641-9d45c0db3a2d","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_Karacsony_Gergely_MSZP_Fidesz_Jobbik_valasztas","timestamp":"2018. február. 28. 20:00","title":"Karácsony Gergely a legnépszerűbb ellenzéki, de alig tartják alkalmasabbnak ellenfeleinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b11e57-ce13-4379-b306-f78b9a63dda4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két tinédzser között, igazán modern úton szövődő szerelem történetéről szól egy film, amelyet kizárólag GoPro kamerával forgattak.","shortLead":"Két tinédzser között, igazán modern úton szövődő szerelem történetéről szól egy film, amelyet kizárólag GoPro kamerával...","id":"20180227_gopro_kameraval_keszitettek_filmet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11b11e57-ce13-4379-b306-f78b9a63dda4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46700b28-0f14-4379-9a9b-c4fb8c75db4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180227_gopro_kameraval_keszitettek_filmet","timestamp":"2018. február. 27. 21:00","title":"Erre is jó a GoPro kamera: ezt a Netflix-filmet például azzal készítették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"018e659b-c7fb-463e-bff0-15770a0d2fd4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olimpiai kabala szuperképessége a teleportálás, a paralimpiai pedig a gondolataival tud tárgyakat mozgatni.","shortLead":"Az olimpiai kabala szuperképessége a teleportálás, a paralimpiai pedig a gondolataival tud tárgyakat mozgatni.","id":"20180228_cuki_szuperhosok_a_tokioi_olimpia_kabalai","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=018e659b-c7fb-463e-bff0-15770a0d2fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44ad68b-66f0-4254-b43e-c72f3b1d55d7","keywords":null,"link":"/sport/20180228_cuki_szuperhosok_a_tokioi_olimpia_kabalai","timestamp":"2018. február. 28. 12:10","title":"Cuki szuperhősök a tokiói olimpia kabalái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cab9a7c-b207-49d8-b3df-66b62149e81a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"2019-re valósulhat meg a terv. Ezáltal lehetővé válik a nagy felbontású streaming szolgáltatást a holdi felszínről a Földre. A projekt az első magánfinanszírozású Hold-misszió része – jelentették be a barcelonai Mobil World Congress szakkiállításon.","shortLead":"2019-re valósulhat meg a terv. Ezáltal lehetővé válik a nagy felbontású streaming szolgáltatást a holdi felszínről...","id":"20180227_Mobiltelefonhalozatot_telepitenek_a_Holdra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cab9a7c-b207-49d8-b3df-66b62149e81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5456239-f6b8-46d0-90c8-395788f685c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180227_Mobiltelefonhalozatot_telepitenek_a_Holdra","timestamp":"2018. február. 27. 18:33","title":"Mobiltelefon-hálózatot telepítenek a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee4bb93-78ec-4b1e-be11-e083a12ece4f","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Politikai hasznot és sikert nem hajtott fel a Fidesznek az évek óta tolt gyűlöletkampány, bukott népszavazás, homályos nemzeti konzultáció és Őcsény emlékeztet rá. A túltolt uszítást talán lejjebb tekeri a kampányban a Fidesz, de már megtalálták az új külföldi ellenséget.","shortLead":"Politikai hasznot és sikert nem hajtott fel a Fidesznek az évek óta tolt gyűlöletkampány, bukott népszavazás, homályos...","id":"20180227_Csak_pofont_hozott_a_Soroskampany_Orbannak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ee4bb93-78ec-4b1e-be11-e083a12ece4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de63fd3-e6d9-4a4e-ad32-c64aba10d9a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180227_Csak_pofont_hozott_a_Soroskampany_Orbannak","timestamp":"2018. február. 27. 17:10","title":"Csak pofont hozott a Soros-kampány Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8864ac14-5ad8-45bb-845a-c60165bd1a36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autóban ülők egy helyi szórakozóhelyről tartottak haza, amikor a rendőrök kiintették őket a forgalomból.","shortLead":"Az autóban ülők egy helyi szórakozóhelyről tartottak haza, amikor a rendőrök kiintették őket a forgalomból.","id":"20180228_ittas_sofor_ittas_vezetes_ozd","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8864ac14-5ad8-45bb-845a-c60165bd1a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe55c284-3c50-44d8-94cd-b6fa937d501f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180228_ittas_sofor_ittas_vezetes_ozd","timestamp":"2018. február. 28. 16:21","title":"Átlátszó trükkel akarta átverni az ózdi rendőröket az ittas sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]