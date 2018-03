Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"447a8b71-f62c-45c5-8d36-dfa42c7fb20d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mozgó irányítási központként használható Scania kamion értéke a speciális felszerelései nélkül, alapáron, több mint 50 millió forint. ","shortLead":"A mozgó irányítási központként használható Scania kamion értéke a speciális felszerelései nélkül, alapáron, több mint...","id":"20180228_scania_tek_parancsnoki_kamion","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=447a8b71-f62c-45c5-8d36-dfa42c7fb20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fbc2bb2-c481-4dc5-99b2-f80309775b2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180228_scania_tek_parancsnoki_kamion","timestamp":"2018. február. 28. 08:45","title":"Páncélozott szuperkamiont vett magának a TEK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3362a55d-8648-4c8c-b283-05a0deadd401","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Növényi műanyagból készülnek a Lego-fák, 2030-ra a teljes termelést fenntartható alapokra helyeznék át.","shortLead":"Növényi műanyagból készülnek a Lego-fák, 2030-ra a teljes termelést fenntartható alapokra helyeznék át.","id":"20180301_Ilyen_Legoba_meg_soha_nem_lepett_bele","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3362a55d-8648-4c8c-b283-05a0deadd401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec86ebae-ddc4-448d-b8d8-7de7498cf5a8","keywords":null,"link":"/kkv/20180301_Ilyen_Legoba_meg_soha_nem_lepett_bele","timestamp":"2018. március. 01. 16:44","title":"Ilyen Legóba még soha nem lépett bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eff2d41-ca38-4ecf-b269-dbadb621a5d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Jászai kiszáll a kempingbizniszből?","shortLead":"Jászai kiszáll a kempingbizniszből?","id":"20180301_A_gyerekeinek_adna_Meszaros_a_balatoni_kempingeket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7eff2d41-ca38-4ecf-b269-dbadb621a5d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2a0255-6881-4c9d-b5fa-922fb51651d6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180301_A_gyerekeinek_adna_Meszaros_a_balatoni_kempingeket","timestamp":"2018. március. 01. 11:03","title":"A gyerekeinek adná Mészáros a balatoni kempingeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852fc54e-fb86-4c8e-9d22-8ce93c925ac5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Facebook cenzúrázta a Bécsi Természettudományi Múzeum által közzétett fotót, amelyen a willendorfi Vénusz szerepelt. ","shortLead":"A Facebook cenzúrázta a Bécsi Természettudományi Múzeum által közzétett fotót, amelyen a willendorfi Vénusz szerepelt. ","id":"20180228_A_Facebook_pornograf_tartalomnak_velte_a_willendorfi_Venuszt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=852fc54e-fb86-4c8e-9d22-8ce93c925ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d4e63ef-e862-4366-a88c-42618811975b","keywords":null,"link":"/kultura/20180228_A_Facebook_pornograf_tartalomnak_velte_a_willendorfi_Venuszt","timestamp":"2018. február. 28. 16:44","title":"A Facebook pornográf tartalomnak vélte a willendorfi Vénuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32be89a6-5fbc-49cb-a908-ba18a3d99a65","c_author":"Haulitus Anikó","category":"elet","description":"Ezekben a napokban nagyon vágyunk valami melegségre, és persze színekre. Az asztalon is. Egy tányér vörös lencse jöhet? Jó fűszeresen.\r

\r

","shortLead":"Ezekben a napokban nagyon vágyunk valami melegségre, és persze színekre. Az asztalon is. Egy tányér vörös lencse...","id":"20180226_Tokeletes_lelekmelegito_voros_lencsebol__recept","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32be89a6-5fbc-49cb-a908-ba18a3d99a65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5048041d-0210-4fce-8830-4374a53dbea6","keywords":null,"link":"/elet/20180226_Tokeletes_lelekmelegito_voros_lencsebol__recept","timestamp":"2018. február. 28. 09:19","title":"Tökéletes lélekmelegítő vörös lencséből - recept","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab3090ea-17e2-4771-862b-d3271ff96461","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"itthon","description":"Az Elios-ügy lehet a Fidesz Bős-Nagymarosa, talán egyre több helyen döbbennek rá: sötétben tartották őket – a szó legszorosabb, illetve átvitt értelmében is. Vélemény.","shortLead":"Az Elios-ügy lehet a Fidesz Bős-Nagymarosa, talán egyre több helyen döbbennek rá: sötétben tartották őket – a szó...","id":"20180228_Bukhat_Ha_csak_egy_mod_van_ra_bukjon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab3090ea-17e2-4771-862b-d3271ff96461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eab11f5-fd6e-42f8-97b9-4c3cab932569","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_Bukhat_Ha_csak_egy_mod_van_ra_bukjon","timestamp":"2018. február. 28. 17:50","title":"Bukhat? Ha csak egy mód van rá, bukjon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ff07ec-427c-43df-a958-0b0e2c260614","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ő volt az egyetlen pályázó, újabb ötéves megbízást kapott.","shortLead":"Ő volt az egyetlen pályázó, újabb ötéves megbízást kapott.","id":"20180228_Vidnyanszky_Attilae_marad_a_Nemzeti_Szinhaz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69ff07ec-427c-43df-a958-0b0e2c260614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ac4970-56de-4a30-bf0b-2abba2b69ecf","keywords":null,"link":"/kultura/20180228_Vidnyanszky_Attilae_marad_a_Nemzeti_Szinhaz","timestamp":"2018. február. 28. 09:35","title":"Vidnyánszky Attiláé marad a Nemzeti Színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3388115a-5ecf-4b6f-843f-5bc2f3feecdf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Momentumnak négy jelöltje van. Öt nap maradt.","shortLead":"A Momentumnak négy jelöltje van. Öt nap maradt.","id":"20180301_310_kepviselojeloltet_vettek_nyilvantartasba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3388115a-5ecf-4b6f-843f-5bc2f3feecdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add8f55c-d85b-4ee4-9b4e-4276bd438437","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_310_kepviselojeloltet_vettek_nyilvantartasba","timestamp":"2018. március. 01. 09:47","title":"310 képviselőjelöltet vettek nyilvántartásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]