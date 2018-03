Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b49c59ec-4009-436d-8fb9-7664af8bff27","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"kultura","description":"Honnan jöttünk és hová tartunk? Az amerikai bestselleríró PowerPoint-prezentációba csomagolt új regénye az élet nagy kérdéseire keresi a választ.","shortLead":"Honnan jöttünk és hová tartunk? Az amerikai bestselleríró PowerPoint-prezentációba csomagolt új regénye az élet nagy...","id":"201809__dan_brown__eredet__pesti_szal__isteni_szikrak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b49c59ec-4009-436d-8fb9-7664af8bff27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ded74a8-79a9-439b-bcd4-c1287501b4bf","keywords":null,"link":"/kultura/201809__dan_brown__eredet__pesti_szal__isteni_szikrak","timestamp":"2018. március. 03. 15:00","title":"Dan Brown új regényének egyik szála a pesti bulinegyedbe vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Orbán Viktor miniszterelnök barátjának cégcsoportja újabb kft-t alapított az ingatlanos szférában, Felcsúton pedig fia és felesége gründolt új agrárvállalkozást.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök barátjának cégcsoportja újabb kft-t alapított az ingatlanos szférában, Felcsúton pedig fia...","id":"201809_konzum_ii_invest_meszaros_halaja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4fbe958-09eb-4773-a2e9-32df88847cb9","keywords":null,"link":"/kkv/201809_konzum_ii_invest_meszaros_halaja","timestamp":"2018. március. 03. 08:15","title":"Ember legyen a talpán, aki kiigazodik Mészáros ingatlanos cégei közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a7fbe8-23cb-449f-9256-c026c71cda1c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez volt a legszomorúbb hét a világ 500 leggazdagabb emberének.","shortLead":"Ez volt a legszomorúbb hét a világ 500 leggazdagabb emberének.","id":"20180302_Warren_Buffet_feleslegesen_aggodott_hogy_nem_tudja_mibe_fektetni_a_penzet__par_nap_alatt_1000_milliardot_vesztett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72a7fbe8-23cb-449f-9256-c026c71cda1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b98f708-e484-4aa8-a431-adfe2ebe6247","keywords":null,"link":"/kkv/20180302_Warren_Buffet_feleslegesen_aggodott_hogy_nem_tudja_mibe_fektetni_a_penzet__par_nap_alatt_1000_milliardot_vesztett","timestamp":"2018. március. 02. 13:20","title":"Warren Buffet feleslegesen aggódott, hogy nem tudja mibe fektetni a pénzét – pár nap alatt majdnem 4 milliárd dollárt vesztett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335fefbd-c2b7-48ca-931e-2e7feec7225b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha nagyobbnak látja az orrát a szelfiken, ne kezdje el utálni magát: akár 30 százalékot is torzíthat a felvétel. ","shortLead":"Ha nagyobbnak látja az orrát a szelfiken, ne kezdje el utálni magát: akár 30 százalékot is torzíthat a felvétel. ","id":"20180302_A_szelfi_csak_eltorzitja_az_arcunkat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=335fefbd-c2b7-48ca-931e-2e7feec7225b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59316701-600b-4187-bb8f-67a3e8ba13cf","keywords":null,"link":"/elet/20180302_A_szelfi_csak_eltorzitja_az_arcunkat","timestamp":"2018. március. 02. 08:41","title":"A szelfi csak eltorzítja az arcunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92925ad2-b828-43aa-9e78-55f2f04fc31d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180303_Vicces_gyorstalpaloval_segit_a_BBC_az_Oscarjelolteknek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92925ad2-b828-43aa-9e78-55f2f04fc31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddcc69d-7d8a-4cef-9a67-763688220cca","keywords":null,"link":"/kultura/20180303_Vicces_gyorstalpaloval_segit_a_BBC_az_Oscarjelolteknek","timestamp":"2018. március. 03. 20:15","title":"Vicces gyorstalpalóval segít a BBC az Oscar-jelölteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f621a0-2c23-4c93-9aba-ba904689a8d9","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Véget ért az idei első Forma–1-es teszt, mutatjuk a helyszínen készült felvételeket, és vázoljuk a fontosabb tudnivalókat.","shortLead":"Véget ért az idei első Forma–1-es teszt, mutatjuk a helyszínen készült felvételeket, és vázoljuk a fontosabb...","id":"20180302_fotogaleria_megneztuk_az_iden_eloszor_egymasnak_feszulo_f1autokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6f621a0-2c23-4c93-9aba-ba904689a8d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c16f7548-792c-45de-9790-a82f123a7592","keywords":null,"link":"/cegauto/20180302_fotogaleria_megneztuk_az_iden_eloszor_egymasnak_feszulo_f1autokat","timestamp":"2018. március. 02. 10:23","title":"Fotógaléria: megnéztük az idén először egymásnak feszülő új F1-autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e2a0f7d-c68e-4775-8ca7-1af73f543acc","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Megváltozni látszik a fegyvertartás körüli vita környezete az USA-ban attól, hogy a floridai iskolai vérengzés után a tizenévesek a közösségi platformokat kihasználó kampányt indítottak. A fegyverlobbi erejét így is nehéz lesz megtörni.","shortLead":"Megváltozni látszik a fegyvertartás körüli vita környezete az USA-ban attól, hogy a floridai iskolai vérengzés után...","id":"201809__amerika_es_afegyverek__fiatalok_lendulete__verengzesek__duhbe_jottek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e2a0f7d-c68e-4775-8ca7-1af73f543acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa9a125e-03a8-422c-93bb-c2d4e98b1609","keywords":null,"link":"/vilag/201809__amerika_es_afegyverek__fiatalok_lendulete__verengzesek__duhbe_jottek","timestamp":"2018. március. 03. 17:30","title":"Tinédzserek kényszerítenék térdre az amerikai fegyverlobbit a floridai mészárlás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ded3a5-6bd3-4f84-8678-0487f85491f6","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"Orbán pedig az országépítő IV. Béláról mintázott aranyérmet kapott.","shortLead":"Orbán pedig az országépítő IV. Béláról mintázott aranyérmet kapott.","id":"20180302_Pocs_Janos_azzal_viccelt_Jezus_magyar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47ded3a5-6bd3-4f84-8678-0487f85491f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92365805-6f68-4d25-8aac-2054c9c308ee","keywords":null,"link":"/itthon/20180302_Pocs_Janos_azzal_viccelt_Jezus_magyar","timestamp":"2018. március. 02. 14:16","title":"Pócs János azzal viccelt, Jézus magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]