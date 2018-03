Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8462566f-651a-4c35-aa1f-a05ddf548cb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Főleg a használt piac egyik nagy kedvence a kombi Audi A6, jó tudni, mire számíthatunk előre.","shortLead":"Főleg a használt piac egyik nagy kedvence a kombi Audi A6, jó tudni, mire számíthatunk előre.","id":"20180304_audi_a6_avant_kombi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8462566f-651a-4c35-aa1f-a05ddf548cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0761ac3e-2767-4fa2-8dea-5f822bb13a93","keywords":null,"link":"/cegauto/20180304_audi_a6_avant_kombi","timestamp":"2018. március. 04. 10:26","title":"Az új Audi A6-ból ezt a változatot várja a többség - megmutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c789e186-ab78-487a-9773-0b2820d956a1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A múlt héten a Paks kért segítséget a szurkolóktól, most Kispesten kellenek a hólapátosok. ","shortLead":"A múlt héten a Paks kért segítséget a szurkolóktól, most Kispesten kellenek a hólapátosok. ","id":"20180302_honved_palya_holapatolas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c789e186-ab78-487a-9773-0b2820d956a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7ea0b1-ee8d-4e4e-9a29-9efa3d027aa0","keywords":null,"link":"/sport/20180302_honved_palya_holapatolas","timestamp":"2018. március. 02. 18:44","title":"Most a Honvéd pályájára keresnek hólapátolni vágyó drukkereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5807d43-61aa-41e3-b4a6-a39c6b35cc35","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lindsey Vonnt nem a sportsikereiről faggatták a reptéren.","shortLead":"Lindsey Vonnt nem a sportsikereiről faggatták a reptéren.","id":"20180303_Megkerdeztek_az_egyik_legszexibb_olimpikont_pasizotte_a_verseny_alatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5807d43-61aa-41e3-b4a6-a39c6b35cc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77612bab-8c86-4cb4-8d12-f63e0b49a039","keywords":null,"link":"/sport/20180303_Megkerdeztek_az_egyik_legszexibb_olimpikont_pasizotte_a_verseny_alatt","timestamp":"2018. március. 03. 19:11","title":"Megkérdezték az egyik legszexibb olimpikont, pasizott-e a verseny alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f481e56c-6fdb-4394-88eb-7f63b36ce909","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdekes közjátékkal indult a Czeglédy Csaba mentelmi jogáról szóló választási bizottsági ülés: a Fidesz Budai Gyulát küldte a helyszínre, az előzetesből csütörtökön szabadult Czeglédy megszólította, mire a fideszes képviselő szemrehányást tett neki egy korábbi tárgyalás során történtek miatt, majd sok sikert kívánt.","shortLead":"Érdekes közjátékkal indult a Czeglédy Csaba mentelmi jogáról szóló választási bizottsági ülés: a Fidesz Budai Gyulát...","id":"20180302_Video_Czegledy_Csaba_es_Budai_Gyula_veletlen_talalkozasa_a_valasztasi_bizottsag_ulesen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f481e56c-6fdb-4394-88eb-7f63b36ce909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37459912-1493-49e9-b19e-a5f6a6ea5370","keywords":null,"link":"/itthon/20180302_Video_Czegledy_Csaba_es_Budai_Gyula_veletlen_talalkozasa_a_valasztasi_bizottsag_ulesen","timestamp":"2018. március. 02. 19:16","title":"Videó: Czeglédy Csaba és Budai Gyula különös találkozása a választási bizottság ülésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d8dfc4-e039-4bbe-b302-a26576e3c1d0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén sem került magyar alkotás a listára, és erre akár büszkék is lehetünk. A hagyományokhoz híven az Oscar előtt egy nappal kiosztották az Arany Málnákat.","shortLead":"Idén sem került magyar alkotás a listára, és erre akár büszkék is lehetünk. A hagyományokhoz híven az Oscar előtt...","id":"20180303_Tapsoljuk_meg_Vajnat_ezt_a_dijat_meg_sosem_nyerte_magyar_film","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32d8dfc4-e039-4bbe-b302-a26576e3c1d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d763371e-53ed-4f65-bdc9-ad305cd109b6","keywords":null,"link":"/kultura/20180303_Tapsoljuk_meg_Vajnat_ezt_a_dijat_meg_sosem_nyerte_magyar_film","timestamp":"2018. március. 03. 17:37","title":"Tapsoljuk meg Vajnát: ezt a díjat még sosem nyerte magyar film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0efcf6f-6a28-47e3-9146-fa1fbd5e597f","c_author":"MTI","category":"enesacegem","description":"Országos sztrájkra készülnek a nők Spanyolországban március 8-án, a nemzetközi nőnapon.","shortLead":"Országos sztrájkra készülnek a nők Spanyolországban március 8-án, a nemzetközi nőnapon.","id":"20180304_Nonapon_a_nok_sztrajkolnak_a_ferfiaknak_tilos_csatlakozniuk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0efcf6f-6a28-47e3-9146-fa1fbd5e597f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06bff854-1463-40f2-ab56-18485f61425c","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180304_Nonapon_a_nok_sztrajkolnak_a_ferfiaknak_tilos_csatlakozniuk","timestamp":"2018. március. 04. 17:33","title":"Nőnapon a nők sztrájkolnak, a férfiaknak tilos csatlakozniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87b238b-29bb-4f70-9130-081c93d01207","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még röpködnek a mínuszok, de lassan azért kúszik fölfelé a hőmérő higanyszála.","shortLead":"Még röpködnek a mínuszok, de lassan azért kúszik fölfelé a hőmérő higanyszála.","id":"20180304_Szeles_hideg_ido_lesz_keves_napsutessel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b87b238b-29bb-4f70-9130-081c93d01207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f830c27b-a232-4839-bd25-8248997aebfc","keywords":null,"link":"/itthon/20180304_Szeles_hideg_ido_lesz_keves_napsutessel","timestamp":"2018. március. 04. 07:52","title":"Szeles, hideg idő lesz, kevés napsütéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1ea84a-10ff-4ae1-97fb-719c1d22f1e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szokásához híven a Twitteren jelentette be, hogy extra adót készül kivetni az európai autókra, amennyiben tovább szorongatják az amerikai vállalatokat az unióban. ","shortLead":"Szokásához híven a Twitteren jelentette be, hogy extra adót készül kivetni az európai autókra, amennyiben tovább...","id":"20180304_Trump_chicken_tax_csirkevam","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e1ea84a-10ff-4ae1-97fb-719c1d22f1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd25d12a-2de9-4e43-a5bd-341b032f9c7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180304_Trump_chicken_tax_csirkevam","timestamp":"2018. március. 04. 08:52","title":"Trump odavágna az európai autóknak, pedig eddig is létezett a \"csirkevám\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]