[{"available":true,"c_guid":"c789e186-ab78-487a-9773-0b2820d956a1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A múlt héten a Paks kért segítséget a szurkolóktól, most Kispesten kellenek a hólapátosok. ","shortLead":"A múlt héten a Paks kért segítséget a szurkolóktól, most Kispesten kellenek a hólapátosok. ","id":"20180302_honved_palya_holapatolas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c789e186-ab78-487a-9773-0b2820d956a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7ea0b1-ee8d-4e4e-9a29-9efa3d027aa0","keywords":null,"link":"/sport/20180302_honved_palya_holapatolas","timestamp":"2018. március. 02. 18:44","title":"Most a Honvéd pályájára keresnek hólapátolni vágyó drukkereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49b705fa-56e1-4a18-8335-44ba7673d5d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"George Clooney felesége, Amal Clooney emberjogi ügyvéd képviseli Nadia Muradot, aki nagyon felkavaró, exkluzív interjút adott az RTL Klub Fókusz Plusz című műsorának.","shortLead":"George Clooney felesége, Amal Clooney emberjogi ügyvéd képviseli Nadia Muradot, aki nagyon felkavaró, exkluzív interjút...","id":"20180304_Az_Iszlam_Allam_szexrabszolgaja_volt_most_Amal_Clooney_az_ugyvedje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49b705fa-56e1-4a18-8335-44ba7673d5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b86c29-3433-40cc-a0ba-a2401e68a5e3","keywords":null,"link":"/elet/20180304_Az_Iszlam_Allam_szexrabszolgaja_volt_most_Amal_Clooney_az_ugyvedje","timestamp":"2018. március. 04. 08:46","title":"Az Iszlám Állam szexrabszolgája volt, most Amal Clooney az ügyvédje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdbbdbde-8461-48d9-9ac8-bd8bf3528078","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vagyonelkobzást, korszerű egészségügyet és oktatást ígér az MSZP miniszterelnök-jelöltje.","shortLead":"Vagyonelkobzást, korszerű egészségügyet és oktatást ígér az MSZP miniszterelnök-jelöltje.","id":"20180303_Karacsony_Gergely_nepszavazassal_soporjuk_el_a_rezsimet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdbbdbde-8461-48d9-9ac8-bd8bf3528078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84eaca50-0bf2-445c-b4e6-44dfd427176d","keywords":null,"link":"/itthon/20180303_Karacsony_Gergely_nepszavazassal_soporjuk_el_a_rezsimet","timestamp":"2018. március. 03. 12:32","title":"Karácsony Gergely: népszavazással söpörjük el a rezsimet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2cb294-ed9c-4446-a811-db194c0eb3bf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ján Kuciák utolsó cikkét olasz maffiózókról írta.","shortLead":"Ján Kuciák utolsó cikkét olasz maffiózókról írta.","id":"20180302_Tobb_mint_tizezren_emlekeznek_Szlovakiaban_a_meggyilkolt_ujsagirora","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef2cb294-ed9c-4446-a811-db194c0eb3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ff478c-668b-4d42-a60d-d2883fe78c74","keywords":null,"link":"/vilag/20180302_Tobb_mint_tizezren_emlekeznek_Szlovakiaban_a_meggyilkolt_ujsagirora","timestamp":"2018. március. 02. 18:16","title":"Több tízezren emlékeztek Szlovákiában a meggyilkolt újságíróra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c1887b-0619-434b-a71a-851b8b06d83a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Kispest Honvéd – Videoton NB 1-es meccs a pálya talajának alkalmatlansága miatt elmaradt szombaton, de így sem múlt szurkolói incidens nélkül a mérkőzés.","shortLead":"A Kispest Honvéd – Videoton NB 1-es meccs a pálya talajának alkalmatlansága miatt elmaradt szombaton, de így sem múlt...","id":"20180304_Kispesti_szurkolok_megtamadtak_a_Vidi_buszat_Budapesten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3c1887b-0619-434b-a71a-851b8b06d83a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81591f94-fd85-4cda-b0de-3a98a280e55a","keywords":null,"link":"/sport/20180304_Kispesti_szurkolok_megtamadtak_a_Vidi_buszat_Budapesten","timestamp":"2018. március. 04. 14:08","title":"Kispesti szurkolók megtámadták a Vidi buszát Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5807d43-61aa-41e3-b4a6-a39c6b35cc35","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lindsey Vonnt nem a sportsikereiről faggatták a reptéren.","shortLead":"Lindsey Vonnt nem a sportsikereiről faggatták a reptéren.","id":"20180303_Megkerdeztek_az_egyik_legszexibb_olimpikont_pasizotte_a_verseny_alatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5807d43-61aa-41e3-b4a6-a39c6b35cc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77612bab-8c86-4cb4-8d12-f63e0b49a039","keywords":null,"link":"/sport/20180303_Megkerdeztek_az_egyik_legszexibb_olimpikont_pasizotte_a_verseny_alatt","timestamp":"2018. március. 03. 19:11","title":"Megkérdezték az egyik legszexibb olimpikont, pasizott-e a verseny alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c26f74f-384c-41ca-89e0-85b32fc93cc2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába nem jó a város anyagi helyzete, a Fidesz úgy áll hozzá, Márki-Zay közgazdász, majd megoldja az építményadó eltörlését. ","shortLead":"Hiába nem jó a város anyagi helyzete, a Fidesz úgy áll hozzá, Márki-Zay közgazdász, majd megoldja az építményadó...","id":"20180303_Maris_szivatja_a_Fidesz_MarkiZayt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c26f74f-384c-41ca-89e0-85b32fc93cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7831df5c-b3cb-4144-a3ce-1fe8fb71c6bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180303_Maris_szivatja_a_Fidesz_MarkiZayt","timestamp":"2018. március. 03. 16:45","title":"Máris szivatja a Fidesz Márki-Zayt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c3216c-3fe1-41aa-8d82-87fb4cb4f2d7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Wes Anderson Ezüst Medve-díjas, Kutyák szigete című filmjével nyit a 25. Titanic Nemzetközi Filmfesztivál, amelyet április 4. és 13. között hét helyszínen rendeznek meg Budapesten - közölték a szervezők az MTI-vel.","shortLead":"Wes Anderson Ezüst Medve-díjas, Kutyák szigete című filmjével nyit a 25. Titanic Nemzetközi Filmfesztivál, amelyet...","id":"20180303_Wes_Anderson_becsekkol_a_Grand_Budapest_Fesztivalra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36c3216c-3fe1-41aa-8d82-87fb4cb4f2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4caccfd7-3a50-4a04-8774-1fa725443a96","keywords":null,"link":"/kultura/20180303_Wes_Anderson_becsekkol_a_Grand_Budapest_Fesztivalra","timestamp":"2018. március. 03. 14:28","title":"Wes Anderson becsekkol a Grand Budapest Fesztiválra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]