Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc0c4037-708d-4795-96d6-55a2201c3105","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ma a Wikipédia lehetőséget ad arra, hogy kiszolgálja azoknak az embereknek is a kíváncsiságát, akik nem szeretnek olvasni, vagy sok energiát fektetni a tudásba, csak tudni akarnak – állítja Gervai Péter, a magyarországi Wikipédia alapítója. ","shortLead":"Ma a Wikipédia lehetőséget ad arra, hogy kiszolgálja azoknak az embereknek is a kíváncsiságát, akik nem szeretnek...","id":"20180304_Nem_gondoltam_volna_magyar_Wikipedia_alapito_portre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc0c4037-708d-4795-96d6-55a2201c3105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb17fc9-f71d-4943-99cf-d93743745e0d","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180304_Nem_gondoltam_volna_magyar_Wikipedia_alapito_portre","timestamp":"2018. március. 04. 19:15","title":"„Nem gondoltam volna, hogy ez lesz belőle” – a magyar Wikipédia alapítójának portréja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b64e15a-b2aa-4ed7-8a5d-1d9d131170da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán országos rendőrfőkapitány közlése szerint elfogták a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári székháza ellen kedden elkövetett támadás gyanúsítottjait.","shortLead":"Az ukrán országos rendőrfőkapitány közlése szerint elfogták a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári...","id":"20180304_Elfogtak_a_karpataljai_magyarok_szekhazanak_tamadoit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b64e15a-b2aa-4ed7-8a5d-1d9d131170da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f656d7-d2c8-4896-aa2a-4ed65534bf44","keywords":null,"link":"/vilag/20180304_Elfogtak_a_karpataljai_magyarok_szekhazanak_tamadoit","timestamp":"2018. március. 04. 18:33","title":"Elfogták a kárpátaljai magyarok székházának támadóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad7cd848-16df-43eb-bd07-42a737d11d38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azonnal hatalmas rendőri erő vonult fel a helyszínen.","shortLead":"Azonnal hatalmas rendőri erő vonult fel a helyszínen.","id":"20180304_baleset_buckingham_palota","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad7cd848-16df-43eb-bd07-42a737d11d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25d6a2d-836a-4048-b4a6-f07f6ce12358","keywords":null,"link":"/cegauto/20180304_baleset_buckingham_palota","timestamp":"2018. március. 04. 11:25","title":"Videó: autó hajtott a Buckingham-palota kerítésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90982b63-bc45-43ac-a570-52f038719eee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Juhász Péter, az Együtt elnökének közéletből távozásáért indított online petíciót a Mindennapok Női Szemmel Egyesület.","shortLead":"Juhász Péter, az Együtt elnökének közéletből távozásáért indított online petíciót a Mindennapok Női Szemmel Egyesület.","id":"20180304_Juhasz_Peter_tavozasat_akarja_a_kozeletbol_egy_kormanykozeli_noi_szervezet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90982b63-bc45-43ac-a570-52f038719eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d799f0-698a-4428-a7ec-1bf4e0c95a0c","keywords":null,"link":"/itthon/20180304_Juhasz_Peter_tavozasat_akarja_a_kozeletbol_egy_kormanykozeli_noi_szervezet","timestamp":"2018. március. 04. 11:21","title":"Juhász Péter távozását akarja a közéletből egy kormányközeli női szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92188ca0-af93-4c16-a4a8-438d113375ca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Baji Balázs nem jutott döntőbe a férfi 60 méteres gátfutásban a birminghami fedettpályás atlétikai világbajnokság vasárnapi versenynapján.","shortLead":"Baji Balázs nem jutott döntőbe a férfi 60 méteres gátfutásban a birminghami fedettpályás atlétikai világbajnokság...","id":"20180304_Elszalltak_Baji_Balazs_vbeselyei","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92188ca0-af93-4c16-a4a8-438d113375ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7919ac-b37d-4ec4-9678-7910c17298ee","keywords":null,"link":"/sport/20180304_Elszalltak_Baji_Balazs_vbeselyei","timestamp":"2018. március. 04. 17:08","title":"Elszálltak Baji Balázs vb-esélyei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a6f2ca-2fa1-4027-b003-aeba0aaeafc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszaragasztják.","shortLead":"Visszaragasztják.","id":"20180304_Jogszerutlenul_szedte_le_az_onkormanyzat_a_Momentum_plakatjait_a_buszmegallokrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53a6f2ca-2fa1-4027-b003-aeba0aaeafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94798c3d-055a-4071-a1b7-2c99af5e8e26","keywords":null,"link":"/itthon/20180304_Jogszerutlenul_szedte_le_az_onkormanyzat_a_Momentum_plakatjait_a_buszmegallokrol","timestamp":"2018. március. 04. 14:36","title":"Jogszerűtlenül szedte le az önkormányzat a Momentum plakátjait a buszmegállókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea26fa9-43be-47ad-af04-a1cc93146322","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"11 ezer hitelkártyás ügyfelének fizet vissza pénzt a bank. ","shortLead":"11 ezer hitelkártyás ügyfelének fizet vissza pénzt a bank. ","id":"20180305_19_milliot_fizet_vissza_hitelkartyas_ugyfeleinek_az_OTP__lehet_hogy_on_is_erintett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ea26fa9-43be-47ad-af04-a1cc93146322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d9161c-b303-47a6-aca0-e8a648e33d02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180305_19_milliot_fizet_vissza_hitelkartyas_ugyfeleinek_az_OTP__lehet_hogy_on_is_erintett","timestamp":"2018. március. 05. 13:15","title":"19 milliót fizet vissza hitelkártyás ügyfeleinek az OTP – lehet, hogy ön is érintett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95186a89-eae8-4a55-8c16-7535d8dff0b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Honda sofőrje keménykedni próbált, nem jött össze.","shortLead":"A Honda sofőrje keménykedni próbált, nem jött össze.","id":"20180304_kozuti_balhe_autos_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95186a89-eae8-4a55-8c16-7535d8dff0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab299483-4c05-4c87-9843-1c2c0028bb84","keywords":null,"link":"/cegauto/20180304_kozuti_balhe_autos_video","timestamp":"2018. március. 04. 22:21","title":"Le akarta rendezni a Honda sofőrje a másikat, de visszanyalt a fagyi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]