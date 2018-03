Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76be1940-2089-449b-821d-0c3a01de5c05","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Végre létrejött a nagy találkozó.","shortLead":"Végre létrejött a nagy találkozó.","id":"20180304_Az_Oscarhetvege_eredmenye_ismet_egyutt_Andy_Vajna_es_Vajna_Timea","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76be1940-2089-449b-821d-0c3a01de5c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab63d7d1-a28c-4843-adac-b8ecf47dc624","keywords":null,"link":"/kultura/20180304_Az_Oscarhetvege_eredmenye_ismet_egyutt_Andy_Vajna_es_Vajna_Timea","timestamp":"2018. március. 04. 11:24","title":"Az Oscar-hétvége eredménye: ismét együtt Andy Vajna és Vajna Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ötezer beteg kezeléséhez elegendő gyógyszert rendeltek. ","shortLead":"Ötezer beteg kezeléséhez elegendő gyógyszert rendeltek. ","id":"20180305_Megszunhet_egy_varolista_eleg_gyogyszert_vesznek_a_hepatitis_Cvirus_kezelesere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0363c73-149f-431d-86ff-b6fd6a0eee74","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Megszunhet_egy_varolista_eleg_gyogyszert_vesznek_a_hepatitis_Cvirus_kezelesere","timestamp":"2018. március. 05. 05:37","title":"Megszűnhet egy várólista, elég gyógyszert vesznek a hepatitis C-vírus kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548115e5-ddc9-44ec-a432-2fe0741d7f0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"P. László azonban csak a lélekvándorlásról szeretett volna beszélni a hétfői tárgyalási napon a Fővárosi Törvényszéken, ott, ahol apját és húgát hallgatták meg.","shortLead":"P. László azonban csak a lélekvándorlásról szeretett volna beszélni a hétfői tárgyalási napon a Fővárosi Törvényszéken...","id":"20180305_A_Terez_koruti_robbanto_testvere_szerint_Orban_rendezte_meg_a_merenyletet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=548115e5-ddc9-44ec-a432-2fe0741d7f0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b614f891-cef4-4c76-9abb-f14395cb0382","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_A_Terez_koruti_robbanto_testvere_szerint_Orban_rendezte_meg_a_merenyletet","timestamp":"2018. március. 05. 13:54","title":"A körúti robbantás vádlottjának testvére szerint Orbán rendezte meg a merényletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0fc7cb1-93e7-406c-8c12-94d3005f1ea5","c_author":"","category":"sport","description":"54 ezreddel maradt le az aranyról.","shortLead":"54 ezreddel maradt le az aranyról.","id":"20180303_Ezustermes_lett_Jaszapati_Petra_a_junior_vilagbajnoksagon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0fc7cb1-93e7-406c-8c12-94d3005f1ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5bbfb00-5efd-4362-a79a-9b68bd61bc89","keywords":null,"link":"/sport/20180303_Ezustermes_lett_Jaszapati_Petra_a_junior_vilagbajnoksagon","timestamp":"2018. március. 03. 22:08","title":"Ezüstérmes lett Jászapáti Petra a junior világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10bc168-abc5-46e7-8d02-964f64f6b785","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Chilei alkotás győzte le a Testről és lélekről című filmet. A Dunkirk három díjat nyert, a nagy esélyesnek tartott Három óriásplakát Ebbing határában viszont alulmaradt a legjobb film kategóriájában. Az eseménytelen gálán téma volt Trump és a #metoo is. ","shortLead":"Chilei alkotás győzte le a Testről és lélekről című filmet. A Dunkirk három díjat nyert, a nagy esélyesnek tartott...","id":"20180305_Lesze_ujabb_magyar_Oscar_Kovesse_velunk_a_galat_percrol_percre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d10bc168-abc5-46e7-8d02-964f64f6b785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb9ed4a-f002-4a16-bd0b-7a37b8bc8758","keywords":null,"link":"/kultura/20180305_Lesze_ujabb_magyar_Oscar_Kovesse_velunk_a_galat_percrol_percre","timestamp":"2018. március. 05. 01:06","title":"Nincs újabb magyar Oscar, A víz érintése lett a legjobb film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a80da00-7ea5-4ced-a36c-07a82492a8de","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció információs kampányt indít, amelyben arra kéri a választókat, hogy listán csak a bejutásra esélyes \"demokrata\" pártokra szavazzanak, egyéniben pedig a legesélyesebb \"demokratikus ellenzéki\" jelöltet támogassák – jelentette be Arató Gergely.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció információs kampányt indít, amelyben arra kéri a választókat, hogy listán csak a bejutásra...","id":"20180305_A_DK_elmondja_szerintuk_ki_a_legeselyesebb_jelolt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a80da00-7ea5-4ced-a36c-07a82492a8de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbdec39b-e324-4a47-8cc8-cfb8d41eba6e","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_A_DK_elmondja_szerintuk_ki_a_legeselyesebb_jelolt","timestamp":"2018. március. 05. 14:29","title":"A DK elmondja, szerinte ki a legesélyesebb jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3573ee8c-7b5d-45f2-b620-adf5232cffd6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormányzó Demokrata Párt (PD) készen áll az ellenzéki szerepre, amennyiben beigazolódnak a vasárnapi olaszországi választások után éjjel közzétett exit poll-felmérések eredményei - jelentette be a balközép tömörülés alsóházi vezetője.","shortLead":"A kormányzó Demokrata Párt (PD) készen áll az ellenzéki szerepre, amennyiben beigazolódnak a vasárnapi olaszországi...","id":"20180305_Ellenzeki_szerepre_keszul_az_olasz_kormanypart","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3573ee8c-7b5d-45f2-b620-adf5232cffd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100343ec-76fd-4ba1-bc37-5745a20bc7de","keywords":null,"link":"/vilag/20180305_Ellenzeki_szerepre_keszul_az_olasz_kormanypart","timestamp":"2018. március. 05. 00:51","title":"Ellenzéki szerepre készül az olasz kormánypárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4b42d15-a701-4c14-86fa-45be8f5ea3cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három egyszerű kérdés-válasz páros alapján kell megfejteni az alábbi feladványt. Elsőre könnyűnek tűnhet, de a helyes válasz megtalálása legtöbbeknek komoly gondolkodást igényel.","shortLead":"Három egyszerű kérdés-válasz páros alapján kell megfejteni az alábbi feladványt. Elsőre könnyűnek tűnhet, de a helyes...","id":"20180305_logikai_feladvany_autok_rendszama_teszt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4b42d15-a701-4c14-86fa-45be8f5ea3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052e39fe-8b1a-4a1e-b136-7407b2df679c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180305_logikai_feladvany_autok_rendszama_teszt","timestamp":"2018. március. 05. 11:03","title":"Ön meg tudja oldani ezt a logikai feladványt? Sokan már azt sem értik, miért van benne kétszer ugyanaz a kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]