Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"443eec28-9710-4409-a92b-3b8047b3aab2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ingyenes szűréseknek már ősszel meg kellett volna indulniuk, hogy a vállalásban megjelölt célszámot tartani tudják, de február végéig egy szűrés sem valósult meg.","shortLead":"Az ingyenes szűréseknek már ősszel meg kellett volna indulniuk, hogy a vállalásban megjelölt célszámot tartani tudják...","id":"20180305_Hatmilliard_forintot_kerhet_vissza_az_EU_mert_nem_szurjuk_a_vastagbelrakot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=443eec28-9710-4409-a92b-3b8047b3aab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a051af72-3a1a-4a91-bf53-cb64ecdcb027","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Hatmilliard_forintot_kerhet_vissza_az_EU_mert_nem_szurjuk_a_vastagbelrakot","timestamp":"2018. március. 05. 14:10","title":"Hatmilliárd forintot kérhet vissza az EU, mert nem szűrjük a vastagbélrákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd21153b-451b-49ac-8b88-cd576896688b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Néhány éve volt Magyarországon átnevezési hullám, lehet, Amerikát is elérte.","shortLead":"Néhány éve volt Magyarországon átnevezési hullám, lehet, Amerikát is elérte.","id":"20180305_Vajna_Timea_nem_talalta_el_az_Oscardijas_magyar_filmrendezo_nevet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd21153b-451b-49ac-8b88-cd576896688b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81d8cd1-5c4a-437c-b67a-25c6fcb348bb","keywords":null,"link":"/kultura/20180305_Vajna_Timea_nem_talalta_el_az_Oscardijas_magyar_filmrendezo_nevet","timestamp":"2018. március. 05. 16:56","title":"Vajna Tímea nem találta el az Oscar-díjas magyar filmrendező nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak, nem lesznek betelepítések sem laktanyákba, sem más középületekbe - jelentette ki a honvédelmi miniszter vasárnap reggel a Kossuth rádióban.","shortLead":"Amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak, nem lesznek betelepítések sem laktanyákba, sem más középületekbe...","id":"20180304_Simicsko_nem_akar_menekulteket_laktanyakban_latni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a2de6d-9e56-450f-810a-e1de2da9599e","keywords":null,"link":"/itthon/20180304_Simicsko_nem_akar_menekulteket_laktanyakban_latni","timestamp":"2018. március. 04. 12:18","title":"Simicskó nem akar menekülteket laktanyákban látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e78f8a9-0d74-483a-80ef-7833ab37d373","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Az okostelefonok korában szinte minden mérhetővé vált, még az alvásunk minősége is. Ám érdemes a lakossági alvásmérő- és elemző appokhoz egészséges kétellyel viszonyulni, mert könnyen átverés áldozatává válhatunk. ","shortLead":"Az okostelefonok korában szinte minden mérhetővé vált, még az alvásunk minősége is. Ám érdemes a lakossági alvásmérő...","id":"20170921_Alvasfigyelo_applikaciok_Placebo_vagy_valodi_megoldas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e78f8a9-0d74-483a-80ef-7833ab37d373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3927b3c2-af79-413e-9157-50b2ad0fd373","keywords":null,"link":"/brandchannel/20170921_Alvasfigyelo_applikaciok_Placebo_vagy_valodi_megoldas","timestamp":"2018. március. 05. 12:05","title":"Alvásfigyelő applikációk: Placebo vagy valódi megoldás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"aa69c466-37ae-4895-b6c4-19ea3dac7a4c","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"e8a27d9a-5cb0-459d-bb17-a143f0c7a027","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Old Car City egy 10 kilométeres ösvényt jelent az erdőben, ahol elképesztő dolgokat láthatnak az oda látogatók.","shortLead":"Az Old Car City egy 10 kilométeres ösvényt jelent az erdőben, ahol elképesztő dolgokat láthatnak az oda látogatók.","id":"20180304_old_car_city_regi_autok_varosa_roncstelep","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8a27d9a-5cb0-459d-bb17-a143f0c7a027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b7f863-3582-493d-902c-505587004b9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180304_old_car_city_regi_autok_varosa_roncstelep","timestamp":"2018. március. 04. 21:07","title":"A világ legszebb roncstelepétől elakad az ember szava – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de83ffb-5918-442f-9e59-fec8381f42b8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bő egy napjuk maradt a választáson indulni szándékozóknak, hogy összegyűjtsék az áprilisi országgyűlési képviselő-választáson induláshoz szükséges legalább 500 érvényes ajánlást.","shortLead":"Bő egy napjuk maradt a választáson indulni szándékozóknak, hogy összegyűjtsék az áprilisi országgyűlési...","id":"20180304_Valasztas_2018_mar_csak_egy_nap_van_alairasgyujtesre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3de83ffb-5918-442f-9e59-fec8381f42b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a88347-45fc-467b-8ce1-3e1d327a229e","keywords":null,"link":"/itthon/20180304_Valasztas_2018_mar_csak_egy_nap_van_alairasgyujtesre","timestamp":"2018. március. 04. 08:14","title":"Választás 2018: már csak egy nap van aláírásgyűjtésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87b238b-29bb-4f70-9130-081c93d01207","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még röpködnek a mínuszok, de lassan azért kúszik fölfelé a hőmérő higanyszála.","shortLead":"Még röpködnek a mínuszok, de lassan azért kúszik fölfelé a hőmérő higanyszála.","id":"20180304_Szeles_hideg_ido_lesz_keves_napsutessel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b87b238b-29bb-4f70-9130-081c93d01207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f830c27b-a232-4839-bd25-8248997aebfc","keywords":null,"link":"/itthon/20180304_Szeles_hideg_ido_lesz_keves_napsutessel","timestamp":"2018. március. 04. 07:52","title":"Szeles, hideg idő lesz, kevés napsütéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af61f69c-5f3c-43f0-bbea-a3412a48fb96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány legújabb ellensége az ENSZ, kampányt is indítottak ellenük. A magyar kabinet szerint az ENSZ azt akarja, folyamatosan fogadjunk be menekülteket. Nem egész három éve még Orbán is valami hasonlóról beszélt.","shortLead":"A kormány legújabb ellensége az ENSZ, kampányt is indítottak ellenük. A magyar kabinet szerint az ENSZ azt akarja...","id":"20180305_Orban_harom_eve_meg_vilagkvotat_akart","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af61f69c-5f3c-43f0-bbea-a3412a48fb96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e6c4af-413b-44a6-8feb-efb31ed2d9f4","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Orban_harom_eve_meg_vilagkvotat_akart","timestamp":"2018. március. 05. 10:34","title":"Orbán három éve még világkvótát akart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]