Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészáros Lőrinc, Andy Vajna, Tiborcz István, Rogán Antal, Simicska Lajos. Ez nem egy képzeletbeli kezdő ötös egy kosárlabdatornán, hanem a Závecz Reseach felmérése szerint ők a legkorruptabb magyarok.","shortLead":"Mészáros Lőrinc, Andy Vajna, Tiborcz István, Rogán Antal, Simicska Lajos. Ez nem egy képzeletbeli kezdő ötös...","id":"20180304_Orban_vejet_tartjak_az_emberek_a_harmadik_legkorruptabbnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e14887f-3dc0-489d-a6ae-97b5f8daba8a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180304_Orban_vejet_tartjak_az_emberek_a_harmadik_legkorruptabbnak","timestamp":"2018. március. 04. 11:39","title":"Orbán vejét tartják az emberek a harmadik legkorruptabbnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5e27ee-0934-4026-bac3-4bd26b86c059","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány csaknem 3 milliárd forintot különített el tüdőtranszplantációra.","shortLead":"A kormány csaknem 3 milliárd forintot különített el tüdőtranszplantációra.","id":"20180304_Eszrevett_a_kormany_egy_hianyossagot_az_egeszsegugyben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e5e27ee-0934-4026-bac3-4bd26b86c059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f500977-c61b-462e-b1fc-cadca953dd32","keywords":null,"link":"/itthon/20180304_Eszrevett_a_kormany_egy_hianyossagot_az_egeszsegugyben","timestamp":"2018. március. 04. 14:31","title":"Észrevett a kormány egy hiányosságot az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d2609c-3218-432b-81d8-efdaf0b97d11","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Havidíjjal terhelhetőek lesznek azok az összegek, amelyek a felhasználási határidő után is a kártyán maradnak. ","shortLead":"Havidíjjal terhelhetőek lesznek azok az összegek, amelyek a felhasználási határidő után is a kártyán maradnak. ","id":"20180305_megsarcolnak_a_szep_kartyakon_maradt_penzeket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96d2609c-3218-432b-81d8-efdaf0b97d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f9f7aa-d0c4-49f7-a46b-3fd0a0b6ae6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180305_megsarcolnak_a_szep_kartyakon_maradt_penzeket","timestamp":"2018. március. 05. 16:14","title":"Megsarcolnák a SZÉP-kártyákon maradt pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05ce06a-bd2f-47c2-bb20-e8d571fb5ff3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bővítenék a munkát vállaló nyugdíjasok körét: ha a kormány rábólint, nyugalmazott rendőrök és tűzoltók is beléphetnek majd a nyugdíjas-szövetkezetekbe.","shortLead":"Bővítenék a munkát vállaló nyugdíjasok körét: ha a kormány rábólint, nyugalmazott rendőrök és tűzoltók is beléphetnek...","id":"20180305_Meg_tobb_nyugdijas_allhat_munkaba_johetnek_a_nyugalmazott_rendorok_tuzoltok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b05ce06a-bd2f-47c2-bb20-e8d571fb5ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4042ae2f-df9e-44db-93bf-e70d7f5acaff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180305_Meg_tobb_nyugdijas_allhat_munkaba_johetnek_a_nyugalmazott_rendorok_tuzoltok","timestamp":"2018. március. 05. 11:25","title":"Még több nyugdíjas állhat munkába, jöhetnek a nyugalmazott rendőrök, tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea26fa9-43be-47ad-af04-a1cc93146322","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"11 ezer hitelkártyás ügyfelének fizet vissza pénzt a bank. ","shortLead":"11 ezer hitelkártyás ügyfelének fizet vissza pénzt a bank. ","id":"20180305_19_milliot_fizet_vissza_hitelkartyas_ugyfeleinek_az_OTP__lehet_hogy_on_is_erintett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ea26fa9-43be-47ad-af04-a1cc93146322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d9161c-b303-47a6-aca0-e8a648e33d02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180305_19_milliot_fizet_vissza_hitelkartyas_ugyfeleinek_az_OTP__lehet_hogy_on_is_erintett","timestamp":"2018. március. 05. 13:15","title":"19 milliót fizet vissza hitelkártyás ügyfeleinek az OTP – lehet, hogy ön is érintett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak, nem lesznek betelepítések sem laktanyákba, sem más középületekbe - jelentette ki a honvédelmi miniszter vasárnap reggel a Kossuth rádióban.","shortLead":"Amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak, nem lesznek betelepítések sem laktanyákba, sem más középületekbe...","id":"20180304_Simicsko_nem_akar_menekulteket_laktanyakban_latni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a2de6d-9e56-450f-810a-e1de2da9599e","keywords":null,"link":"/itthon/20180304_Simicsko_nem_akar_menekulteket_laktanyakban_latni","timestamp":"2018. március. 04. 12:18","title":"Simicskó nem akar menekülteket laktanyákban látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1994dff-6b23-4aa8-9468-450770adc9a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"1981-ben egy új-zélandi látogatáson lőtt rá a királynőre.","shortLead":"1981-ben egy új-zélandi látogatáson lőtt rá a királynőre.","id":"20180304_Csak_most_derult_ki_hogy_egy_tinedzser_merenyletet_akart_elkovetni_Erzsebet_kiralyno_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1994dff-6b23-4aa8-9468-450770adc9a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80606d94-2bd7-44d0-9d6e-26e0abaeb9df","keywords":null,"link":"/elet/20180304_Csak_most_derult_ki_hogy_egy_tinedzser_merenyletet_akart_elkovetni_Erzsebet_kiralyno_ellen","timestamp":"2018. március. 04. 07:32","title":"Csak most derült ki, hogy egy tinédzser merényletet akart elkövetni Erzsébet királynő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cd78c2b-0bb0-449f-8b46-c6ca4f0d8a72","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hétfő délután az egyéni választókerületi bizottságokban kisorsolják, hogy a képviselőjelöltek milyen sorrendben kövessék egymást a szavazólapokon. A 106 választókerületben a testületek szabadon határozhatnak a sorsolás módjáról, akár kalapból is kihúzhatják a jelöltek nevét. ","shortLead":"Hétfő délután az egyéni választókerületi bizottságokban kisorsolják, hogy a képviselőjelöltek milyen sorrendben...","id":"20180305_Valasztas_kiderul_milyen_sorrendben_lesznek_a_jeloltek_a_szavazolapon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cd78c2b-0bb0-449f-8b46-c6ca4f0d8a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89517a2b-9386-4dd1-bd66-820e716ad3eb","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Valasztas_kiderul_milyen_sorrendben_lesznek_a_jeloltek_a_szavazolapon","timestamp":"2018. március. 05. 13:34","title":"Választás: kiderül, milyen sorrendben lesznek a jelöltek a szavazólapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]