[{"available":true,"c_guid":"78c78bd1-f38f-4536-a0d0-cff8c928d7b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mivel lehetne elütni az időt, ha teljesen beállt a forgalom? Hát persze, hogy teniszütővel!","shortLead":"Mivel lehetne elütni az időt, ha teljesen beállt a forgalom? Hát persze, hogy teniszütővel!","id":"20180306_a_nap_videoja_ilyen_egy_kis_teniszezes_a_havas_autopalyan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78c78bd1-f38f-4536-a0d0-cff8c928d7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338de7f1-8c36-4c95-a789-d63b45c6638b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180306_a_nap_videoja_ilyen_egy_kis_teniszezes_a_havas_autopalyan","timestamp":"2018. március. 06. 04:01","title":"A nap videója: ilyen egy kis teniszezés a havas autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92188ca0-af93-4c16-a4a8-438d113375ca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Baji Balázs nem jutott döntőbe a férfi 60 méteres gátfutásban a birminghami fedettpályás atlétikai világbajnokság vasárnapi versenynapján.","shortLead":"Baji Balázs nem jutott döntőbe a férfi 60 méteres gátfutásban a birminghami fedettpályás atlétikai világbajnokság...","id":"20180304_Elszalltak_Baji_Balazs_vbeselyei","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92188ca0-af93-4c16-a4a8-438d113375ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7919ac-b37d-4ec4-9678-7910c17298ee","keywords":null,"link":"/sport/20180304_Elszalltak_Baji_Balazs_vbeselyei","timestamp":"2018. március. 04. 17:08","title":"Elszálltak Baji Balázs vb-esélyei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b8372c1-0ca5-4438-a8a0-fb36dcbf57bd","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"Néhány hónap leforgása alatt száznál is több magáncégbe szállt be az 56 milliárd forinttal kistafírozott állami tőkealap-kezelő, anélkül hogy a befektetési döntések menetét meg lehetne ismerni.","shortLead":"Néhány hónap leforgása alatt száznál is több magáncégbe szállt be az 56 milliárd forinttal kistafírozott állami...","id":"201805__garazscegek__innovacio_kozpenzbol__darazsfeszek__kezratetel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b8372c1-0ca5-4438-a8a0-fb36dcbf57bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbde1ed-029d-4543-be4e-1ed8f8278ba4","keywords":null,"link":"/gazdasag/201805__garazscegek__innovacio_kozpenzbol__darazsfeszek__kezratetel","timestamp":"2018. március. 04. 08:30","title":"Titkolózva szórtak ki milliárdokat garázscégeknek állami pénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5e27ee-0934-4026-bac3-4bd26b86c059","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány csaknem 3 milliárd forintot különített el tüdőtranszplantációra.","shortLead":"A kormány csaknem 3 milliárd forintot különített el tüdőtranszplantációra.","id":"20180304_Eszrevett_a_kormany_egy_hianyossagot_az_egeszsegugyben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e5e27ee-0934-4026-bac3-4bd26b86c059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f500977-c61b-462e-b1fc-cadca953dd32","keywords":null,"link":"/itthon/20180304_Eszrevett_a_kormany_egy_hianyossagot_az_egeszsegugyben","timestamp":"2018. március. 04. 14:31","title":"Észrevett a kormány egy hiányosságot az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff476a13-1d6f-4149-beb1-5c024f3408e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vonatkozó javaslatot hétfőn fogadhatják el.","shortLead":"A vonatkozó javaslatot hétfőn fogadhatják el.","id":"20180305_Tenyleg_fegyvert_kaphatnak_a_floridai_tanarok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff476a13-1d6f-4149-beb1-5c024f3408e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c14ef8-1163-4d71-8efd-4b5aa6c05abc","keywords":null,"link":"/vilag/20180305_Tenyleg_fegyvert_kaphatnak_a_floridai_tanarok","timestamp":"2018. március. 05. 15:15","title":"Tényleg fegyvert kaphatnak a floridai tanárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79350d32-8785-4b38-92f4-366caeabfeef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A függöny és a mély dekoltázs a múlté, eljött a fémes csillogás és a szupermini kora Hollywoodban.","shortLead":"A függöny és a mély dekoltázs a múlté, eljött a fémes csillogás és a szupermini kora Hollywoodban.","id":"20180305_oscar_cikk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79350d32-8785-4b38-92f4-366caeabfeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"371bedaf-de74-4baf-8947-34834f775976","keywords":null,"link":"/elet/20180305_oscar_cikk","timestamp":"2018. március. 05. 15:11","title":"Selyempizsamától a metál válltömésig: így festettek a sztárok az Oscar-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db38963-e82f-4056-96f1-198b85a7ff38","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Guccinak ára van.","shortLead":"Egy Guccinak ára van.","id":"20180305_Vajna_Timea_masfel_millios_ruhaban_mutatta_meg_magat_az_Oscaron","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7db38963-e82f-4056-96f1-198b85a7ff38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b7408d-3590-4d65-8508-5653e747f1e3","keywords":null,"link":"/elet/20180305_Vajna_Timea_masfel_millios_ruhaban_mutatta_meg_magat_az_Oscaron","timestamp":"2018. március. 05. 13:48","title":"Vajna Tímea másfél milliós ruhában mutatta meg magát az Oscaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10bc168-abc5-46e7-8d02-964f64f6b785","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Chilei alkotás győzte le a Testről és lélekről című filmet. A Dunkirk három díjat nyert, a nagy esélyesnek tartott Három óriásplakát Ebbing határában viszont alulmaradt a legjobb film kategóriájában. Az eseménytelen gálán téma volt Trump és a #metoo is. ","shortLead":"Chilei alkotás győzte le a Testről és lélekről című filmet. A Dunkirk három díjat nyert, a nagy esélyesnek tartott...","id":"20180305_Lesze_ujabb_magyar_Oscar_Kovesse_velunk_a_galat_percrol_percre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d10bc168-abc5-46e7-8d02-964f64f6b785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb9ed4a-f002-4a16-bd0b-7a37b8bc8758","keywords":null,"link":"/kultura/20180305_Lesze_ujabb_magyar_Oscar_Kovesse_velunk_a_galat_percrol_percre","timestamp":"2018. március. 05. 01:06","title":"Nincs újabb magyar Oscar, A víz érintése lett a legjobb film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]